Hoy pueden elegir el medio de cobro los inscriptos al IFE cuyos documentos terminan en 4 y 5 La Anses informa que hoy, miércoles 29 de abril, los inscriptos al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que no hayan elegido su medio de pago entre el 16 y 20 de abril pasados y sus documentos finalicen en 4 y 5 ya pueden hacer el trámite desde la web del organismo. El cronograma, vigente hasta el viernes 1 de mayo en www.anses.gob.ar, continuará de la siguiente manera: jueves 30 de abril, documentos terminados en 6 y 7, y viernes 1 de mayo, en 8 y 9. De este modo, quienes entren a la sección Ingreso Familiar de Emergencia tendrán cinco opciones de cobro: 1) Acreditación en CBU propia; 2) Extracción de efectivo mediante Cajero Automático de Red Link, 3) Acreditación en Cuenta DNI BAPRO; 4) Extracción de efectivo mediante Cajero Automático de Red Banelco y 5) Cobro en efectivo en Correo Argentino. Al ingresar en el sitio web de la ANSES la persona deberá ir a Ingreso Familiar de Emergencia donde se le indicará que confirme o modifique sus datos de contacto (número de teléfono celular y/o la dirección de correo electrónico) con la Clave de la Seguridad Social. De inmediato, recibirá por su teléfono celular y/o correo electrónico un código que deberá ingresar en el paso siguiente, para, luego, seleccionar Medios de Pago. Allí aparecerán cinco opciones: 1) Transferencia bancaria– 2) Red Link – 3) Cuenta DNI BAPRO – 4) Red Banelco – 5) Correo Argentino. Detalle de cada método de pago 1) Transferencia CBU El titular solo deberá ingresar su número de Clave Bancaria Uniforme (CBU) y allí finalizará el trámite. El día de cobro correspondiente a su último dígito de DNI tendrá acreditado los $10.000 en su cuenta bancaria. Esta opción estará disponible tanto para clientes de bancos tradicionales como de bancos digitales autorizados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), como Brubank, Wilobank o Rebanking. 2) Extracción de efectivo en cajero automático de Red Link – Sistema de Punto Efectivo El titular que seleccione esta opción recibirá, en su celular y/o correo electrónico y en la fecha que determine la ANSES, un código de ocho dígitos, con el cual deberá dirigirse a un cajero automático de la Red Link con sistema de Punto Efectivo y seguir los siguientes pasos: Seleccionar las opciones “extracciones” o “retirar efectivo”. Ingresar el código o clave de acceso. El cajero automático pedirá ingresar el número de DNI. Ingresar el número de documento. Ingresar el importe de $10.000, el cual deberá ser retirado en una sola extracción. Si la persona opta por este medio de cobro, por cuestiones operativas, su pago estará disponible en un rango de fechas entre el 4 de junio y 1 de julio. 3) Cuenta DNI El titular deberá descargar la aplicación Cuenta DNI del Banco Provincia de la Provincia de Buenos Aires en forma gratuita en Google Play Store o APP Stores de celulares smartphone. Luego, tendrá que abrir una cuenta gratuita a través de la APP Cuenta DNI siguiendo las instrucciones: sacará una foto de su DNI de ambos lados, se sacará una foto suya (selfie) con la cámara frontal del celular y completará sus datos personales. El día asignado para el cobro, que le será informado por el cronograma de pagos de la ANSES, tendrá que ingresar a Cuenta DNI y elegir el monto a retirar, desde $100 hasta $10.000, por lo que no estará obligado a retirar la totalidad del IFE. La APP generará un código de extracción, con el cual deberá ir a un cajero de la Red Link con pantalla táctil (+ de 8000) en cualquier localidad del país y optar por “extracciones” o “retirar efectivo”. Posteriormente, tendrá que colocar su número de DNI, el código de extracción y el monto a retirar que seleccionó previamente. Para cualquier consulta sobre la apertura de la Cuenta DNI, el beneficiario podrá entrar al sitio web del Banco Provincia, www.bancoprovincia.com.ar, o bien, llamar al 0810-666-2364. 4) Extracción de efectivo en cajero automático Red Banelco A partir de la fecha de pago que le corresponde de acuerdo al cronograma que la ANSES difunda oportunamente, el titular deberá ingresar nuevamente a www.anses.gob.ar, sección MI ANSES y encontrará en la opción Banelco un código para ir a un cajero automático de esa red bancaria y cobrar el IFE. Estos cajeros poseen la opción de operar sin tarjeta, por lo que tendrá que presionar «Iniciar», luego «Orden de Extracción», ingresar tipo y número de documentos y el importe $10.000 que deberá retirar en una sola extracción. A continuación, tendrá que colocar la clave de extracción de seis dígitos y obtendrá los $10.000. 5) Correo Argentino Debido a que el pago para quienes eligen esta opción es presencial en ventanilla y teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, por cuestiones operativas, el pago por este medio estará disponible en un rango de fechas entre el 4 de junio y el 1 de julio. En los próximos días se podrá consultar vía web del Correo Argentino la fecha y lugar de cobro en la sucursal asignada. Al momento de hacerlo, la persona no debe olvidarse llevar su DNI y hacer la fila correspondiente respetando los 1,5 metros de distancia social aconsejados previo al retiro del IFE por ventanilla.