Impeachment: Trump insiste en que no hizo «nada malo»

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este miércoles que no hizo «nada malo», horas antes de una votación en la Cámara de Representantes que podría activar un juicio político en su contra en el Senado.

«Pueden creer que seré acusado hoy por la Izquierda Radical y los demócratas que no hacen nada, ¡Y NO HICE NADA MALO! Es una cosa terrible», dijo Trump en Twitter. «Esto no debería nunca pasarle a otro presidente. Recen», añadió.

La Cámara de Representantes, controlada por la oposición demócrata, decidirá al final de la tarde, tras una sesión de seis horas, si aprueba los dos cargos de la acusación (impeachment) contra el presidente: «abuso de poder» y «obstrucción al trabajo del Congreso».

Sería el tercer juicio político en la historia de Estados Unidos. Los demócratas acusan a Trump de haber abusado su poder con fines políticos personales al congelar una ayuda militar a Ucrania para forzar al país europeo a abrir una investigación contra Joe Biden, su potencial rival en la elección presidencial de 2020.

Si la Cámara Baja aprueba las acusaciones, el Senado tomará las riendas del juicio político, probablemente en enero. La mayoría republicana en la Cámara Alta hace de una destitución del mandatario un resultado altamente improbable.