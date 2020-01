Imputaron al ex funcionario de Macri que se olvidó un sobre con 10.000 dólares

Connect on Linked in

Su situación del exsecretario de Coordinación del Ministerio de la Producción de la Nación de la gestión anterior, Rodrigo Sbarra, se complicó luego de que la Justicia encontrara un lote de Nordelta comprado por él, pero que no está incluido en su declaración jurada.

El exsecretario de Coordinación del Ministerio de la Producción Rodrigo Sbarra fue imputado bajo el cargo de lavado de dinero. El fiscal federal Gerardo Pollicita considera que los 10 mil dólares que fueron encontrados en el que era el despacho de Sbarra pertenecían al entonces funcionario.

Días atrás, Sbarra, quien estuvo en el cargo durante el gobierno de Mauricio Macri, había asegurado que el sobre que hallaron en su despacho fue «plantado» para perjudicarlo. Sin embargo, lo que definió al fiscal a decidir su imputación fue la declaración de una testigo, que dijo que él le compró un terreno en Nordelta que no fue señalado en su declaración jurada.

«Circunscríbase el objeto procesal a la maniobra mediante la cual el nombrado recepto una cantidad aún no individualizada de dinero cuya procedencia no fue justificada ni legalmente declarada parte de la cual puso en circulación en el mercado a través de la adquisición, y en el marco de una operación de compra venta celebrada con la firma Consultatio S.A. de un bien inmueble por el pago de la cantidad de dinero», sostuvo Pollicita sobre Sbarra, quien por ahora aún no fue citado a indagatoria. «Ello mientras se desempeñaba como secretario de coordinación del ex Ministerio de Producción y Trabajo», agregó el fiscal al encuadrar la imputación sobre el ex funcionario.

Fuente: Perfil.