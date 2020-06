Indignación en México por la muerte de un albañil por la violencia policial

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

La difusión de un vídeo de la violenta detención de Giovanni López, un albañil de 30 años, en el estado de Jalisco enciende las protestas en las redes sociales y la calle, luego que fuera trasladado muerto a un hospital.

En México también tienen su propio George Floyd. El caso de brutalidad policial de un joven fallecido tras ser arrestado violentamente por policías municipales en el estado mexicano de Jalisco por no llevar mascarilla, de uso obligatorio por la pandemia, ha levantado este jueves indignación en todo el país. Las imágenes de la detención donde se ve cómo los agentes golpean a Giovanni López, un albañil de 30 años, mientras las personas que la acompañaban piden que por favor le liberen han sacudido tanto las redes como la calle, donde ha habido protestas.

Las redes sociales se inundaron en las últimas horas de mensajes condenando los hechos, sucedidos hace un mes, con la etiqueta #JusticiaParaGiovanni, emulando la protesta en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, asfixiado durante su detención por la policía de Minneapolis.

El video difundido en redes muestra el arresto violento de López, el pasado 4 de mayo al no llevar mascarilla mientras transitaba por la calle. Frente a algunos de los familiares del joven, una decena de policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos – a unos 40 kilómetros de Guadalajara, capital de Jalisco- lo esposaron de manera agresiva y se lo llevaron a la comisaría.

“No estaba haciendo nada. Solo estaba sentado allí y a punto de comer”, se oye suplicar a la familia en el momento de la detención, donde se ve cómo varios agentes intentan inmovilizar a Giovanni y lo meten en el coche patrulla por la fuerza mientras se escuchan los gritos de socorro del detenido. Un policía se defiende argumentando que Giovanni se estaba resistiendo. “Si lo matáis, sabemos quienes sois”, clama uno de los acompañantes.

La familia aseguró que tras la detención no supieron nada de Giovanni hasta el 5 de mayo, cuando en la comisaría les avisaron que fue trasladado grave al Hospital Civil de Guadalajara, donde murió ese mismo día. Señalaron que cuando el Servicio Médico Forense les entregó el cuerpo constataron que López había recibido múltiples golpes y un tiro con arma de fuego en la pierna izquierda.

La Fiscalía señaló que la detención no fue motivada por el uso de mascarilla sino porque López “se puso violento”

La Fiscalía de la entidad se pronunció este miércoles por la noche acerca del caso y señaló que la detención no fue motivada por el uso de mascarilla sino porque López “se puso violento” y los policías tuvieron que llevarlo a la comisaría. Hay algunas informaciones que señalan que Giovanni sí que llevaba una mascarilla en la mano.

Días antes, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que habría “cero tolerancia” para quienes no respetaran las medidas sanitarias para prevenir el contagio de la Covid-19. El uso del cubrebocas es una de esas medidas que la entidad ha establecido de manera obligatoria para hacer frente a la pandemia.

El cineasta Guillermo del Toro, originario de Jalisco, mostró su indignación ante la muerte de López en sus redes sociales. “A más de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido- la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud pública”, expresó el oscarizado cineasta.

La familia y los ciudadanos organizaron el jueves en Guadalajara una protesta para pedir justicia para López que terminó en al menos 20 detenidos y dos coches patrulla incendiados durante los enfrentamientos entre manifestantes y policía.

Portando pancartas con leyendas “Giovanni no murió, lo mataron”, “Gobierno asesino”, los manifestantes se reunieron en el centro de la capital del estado de Jalisco y forzaron su entrada a la sede del gobierno estatal con gritos de “¡asesinos, asesinos!”. La manifestación derivó en disturbios.

Durante casi dos horas, se dedicaron a pintarrajear las paredes interiores, a romper vidrios de una oficina recaudadora y a lanzar piedras a policías –llegando a prender fuego a uno de ellos–, que repelieron las agresiones, primero con gases lacrimógenos y después con palos.

Decenas de efectivos policiales desalojaron por la fuerza el palacio de gobierno y detuvieron a una veintena de manifestantes. Además, agredieron al menos a tres representantes de los medios de comunicación. Un agente en motocicleta embistió a un grupo de personas sentadas en la calle, quienes luego le arrojaron un objeto que le incendió la ropa.

De momento no se ha dado a conocer oficialmente si hubo heridos durante las protestas.

La familia ha revelado que en las últimas horas han recibido amenazas de muerte por reclamar que se esclarezca el caso

La familia ha revelado que en las últimas horas han recibido amenazas de muerte por reclamar que se esclarezca el caso y revelaron que el presidente municipal de Ixtlahuacán les ofreció 200.000 pesos (unos 8.000 euros) para que no publicasen el vídeo. Hasta el momento no se ha ordendo ninguna detención dentro del cuerpo de policía.

El Coordinador de Seguridad del Estado de Jalisco, Macedonio Tamez, señaló este viernes que Giovanni López fue detenido por “una falta administrativa” y porque estaba bajo los efectos de “alguna sustancia”.

El gobernador del estado, Enrique Alfaro, afirmó que el joven no fue arrestado por no portar la mascarilla que las autoridades recomiendan usar durante la pandemia, y calificó lo ocurrido en este caso como “una atrocidad”.

“Lo que pasó en Ixtlahuacán de los Membrillos es una atrocidad, producto de la actuación de la autoridad municipal. La Fiscalía del Estado está terminando las investigaciones para saber qué fue realmente lo que sucedió y tendrá resultados en las próximas horas (…) vamos con todo el peso de la ley contra quien resulte responsable”, dijo Alfaro.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó la muerte de Giovanni López e instó a las autoridades a hacer “una investigación pronta, efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente” que incluya las violaciones de derechos humanos que se hubieran cometido.

En redes sociales, ciudadanos han convocado a una nueva manifestación frente a la residencia del gobernador este viernes para rechazar el abuso policial.

Fuente: La Vanguardia.