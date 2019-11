Insisten con la zonificación minera en Chubut para este año

Connect on Linked in

Marcan que el primer paso sería establecer las zonas en donde se podría realizar el proceso extractivo, para luego analizar cada uno de los proyectos. Aseguran además que agua para el proyecto Navidad no tendría contacto con el río Chubut. Hoy la actividad está prohibida en la provincia.

El grupo de intendentes de la meseta central de la provincia volvió a instalar el tema de la minería. El objetivo es que este año y con la actual conformación de la Legislatura se pueda dar el primer paso con la conformación de la zonificación.

Aseguran que la actividad tiene licencia entre los pobladores donde se podrían desarrollar los principales proyectos mineros. Y afirman que el agua que se utilizará no tendrá ninguna conexión con la Cuenca del río Chubut.

El intendente de Telsen, Leornado Bowman, quien fue recientemente reelecto, planteó que “nosotros hemos retomado con los colegas las charlas porque ya queda poco de finalizar este año y este período de gobierno y no fue tratado el proyecto de zonificación que presentamos. Obviamente que estamos tratando de insistir con el tema para que se trate el primer paso que es la zonificación. Tengo entendido que este proyecto cae con el cierre del periodo legislativo. Nosotros vamos a insistir sobre esta Legislatura se trate el primer paso de la posibilidad de la minera que es la zonificación”.

Respecto a la licencia social, remarcó el jefe comunal que “nosotros en nuestras comunidades hablando con los colegas sabemos que no hay un 100 por ciento de adhesión, pero si en su mayoría por la realidad que viven sus comunidades y están esperando esta decisión política por parte del gobierno y de los legisladores para que esto se desarrolle”.

“La meseta no llega al 5 por ciento de la población de la provincia y es casi el 60 por ciento de proporción de tierras de la provincia entera. No vive más, gente porque las condiciones no son las mejores y buscar revertir las condiciones y que la gente no se tenga que ir. La calidad de vida es mala. Los jóvenes no tienen posibilidad de inserción”.

Sobre la utilización del agua y la situación ambiental, afirmó: “Cada proyecto necesita utilizar para el proceso agua. Esa cantidad no es la que se utiliza en el slogan de gente que está en contra de actividad. En nuestra zona se ha analizado que el único proyecto que cumplió las etapas previas que es el Navidad y la Cuenca de agua que se utilizaría en ese proyecto no tiene conexión alguna con el Río Chubut. No llega, ni tiene conexión”.

Por último, Bowman indicó que estarían los votos en la Legislatura: “Hemos tenido contacto con los diputados y la decisión en mayoría estaría en la Legislatura. Pero también faltan las condiciones en las que esto se va a desarrollar”.

Fuente: Diario Jornada