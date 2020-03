Iosper enseÃ±a cÃ³mo protegerse del coronavirus

Print This Post

Ante el alerta mundial y la aparición de casos de coronavirus (Covid-19) en el país, el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) brinda a sus afiliados recomendaciones para prevenir este patógeno viral, registró AIM.

El nuevo coronavirus (Covid-19) es una cepa particular que no había sido identificada previamente en humanos. Los síntomas más comunes son fiebre, dolor de garganta, cansancio, tos seca, rinorrea (secreción acuosa o mucosa, a través de los orificios nasales) o diarrea (ocasional), asociados o no a síntomas más graves.

Mejor prevenir

-Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado.

-Evitar tocarse la cara con la mano.

-Lavarse las manos frecuentemente y usar alcohol en gel.

-Obviar compartir bebidas, alimentos, vajillas, u objetos personales con otras personas.

-Lavar con agua y lavandina las superficies de contactos como escritorios, mesadas o picaportes.

-Evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocinados.

-No saludar con besos, apretones de mano y abrazos.

¿Cuáles son los síntomas?

-Fiebre alta

-Dolor de garganta

-Tos seca

-Dificultad respiratoria

-Falta de aliento

Cuidados en casa

Si está enfermo, quédese en casa; coma y duerma separado de su familia; use diferentes utensilios y cubiertos para comer.

Consulte con el médico

Si tiene dificultad para respirar, llame a su médico y busque atención médica de inmediato.

Hable con todos

Es normal y comprensible sentirse ansioso, especialmente si vive en un país o una ciudad que ha sido afectada. Descubra lo que puede hacer y discuta cómo mantenerse seguro en su lugar de trabajo, escuela o lugares de reunión social (clubes, gimnasios, restaurantes, entre otros).

El coronavirus puede acabar siendo un virus con el que convivir, como la gripe. Pero es nuevo y desconocido y aunque fuese solo por eso es lógico estar alerta. Por eso, Mejor prevenir que curar…