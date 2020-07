Iosper gestiona un mecanismo alternativo de atención en Concordia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), informó a sus afiliados de Concordia que, por la situación planteada con los prestadores sanatoriales de esa localidad, funciona y gestiona un mecanismo alternativo de atención tendente a satisfacer la demanda de sus beneficiarios en tiempo y forma, mientras avanza en la normalización de la situación.

En rigor, ante la decisión de la Cámara de Clínicas y Sanatorios de Concordia, de suspender la atención de afiliados de Iosper en esa localidad, invocando la caducidad de un convenio marco regulatorio, el Instituto confirmó que gestiona un mecanismo alternativo de atención, tendente a satisfacer la demanda de sus beneficiarios en tiempo y forma.

Así, el organismo destacó que mientras trabaja en una solución definitiva, abocándose al tema, resuelve la situación derivando a sus afiliados a los centros asistenciales más próximos.

Aunque desde la Cámara se anunció que el corte de las prestaciones a afiliados de Iosper y se argumentó que no se les cobrará como pacientes ‘particulares’, el Instituto aclaró que no pagará ningún reintegro a quienes accedan a esa modalidad, porque no puede realizar el contralor imprescindible. “Estamos abocados a avanzar en acciones tendientes a la normalización de la situación”, se informó.