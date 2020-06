Juntos por el Cambio bloqueó el tratamiento de alquileres y educación a distancia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Después de media hora de proceso de votación, el interbloque Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal bloquearon en el Senado el tratamiento sobre la regularización de los contratos de alquiler y otra para dar un marco legal a la educación a distancia, los cuales tienen media sanción de la Cámara de Diputados, pero se dictaminaron en comisiones esta semana con lo cual requerían los dos tercios de los votos.

Con 42 votos a favor y 29 en contra, el grueso de la oposición logró no habilitar el debate de los proyectos. Los únicos opositores que acompañaron al Frente de Todos fueron la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Alberto Weretilneck.

Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal adoptaron esa postura en contra de la decisión del oficialismo de tratar en conjunto una docena de decretos, entre los cuales está el de los “superpoderes” al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y también dos firmados por el expresidente Mauricio Macri, vinculados a las escuchas judiciales.

Desde ambas bancadas de la oposición alertaron que el Frente de Todos incluyó en la sesión iniciativas no vinculadas a la pandemia de Covid-19, el eje temático principal del decreto que estableció la realización de sesiones remotas durante la etapa de aislamiento.

Al comienzo de la tercera sesión virtual, la primera votación que se efectuó fue para habilitar o no, con los dos tercios, el tratamiento sobre tablas de los proyectos mencionados. La reunión comenzó con retraso dado la imposibilidad de la radical Pamela Verasay para poder conectarse, razón por la que se pasó a un cuarto intermedio.

Tras más de diez minutos, Verasay continuó con dificultad para entrar al sistema y realizó su voto -insólitamente- por teléfono, al decírselo al prosecretario parlamentario, Juan Tunessi. Por supuesto, fue negativo, al igual que sus compañeros de bloque.

Luego del bloqueo a esas iniciativas, la sesión arrancó con el debate en conjunto de cuatro decretos y seis DNU firmados por Alberto Fernández; y dos DNU de los años 2015 y 2017, emitidos durante el gobierno de Cambiemos.

Ni bien arrancó el debate, la vicepresidenta del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, denunció una “maniobra espuria” de la oposición y sostuvo que el hecho de que se hayan negado “a tratar un tema que salió por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, y que no fue una imposición porque lo veníamos hablando, resulta muy caro para la democracia”.

Desde la otra vereda, el salteño Juan Carlos Romero, del Interbloque Federal, opinó que “un sector del oficialismo quiere armar un entramado de impunidad, por eso no queremos tratar leyes que no corresponden”. Para el legislador, existe “una tentación” por parte del Frente de Todos de “incorporar temas que no corresponden a la pandemia”.

En tanto, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, el radical Luis Naidenoff, recordó que “el Frente de Todos acompañó la idea de tratar solo proyectos vinculados a la pandemia y la emergencia”, pero “así como la pandemia nos unía, el oficialismo avanzó con una hoja de ruta que nada tiene que ver con los intereses de la sociedad”. Tras su intervención, los integrantes de su bancada y del Interbloque Federal se retiraron de la sesión.