Kindebaluc: “La carga tributaria hipoteca el desarrollo entrerriano y promueve el desarraigo”

La carga impositiva nacional y provincial “hará que muchos productores queden fuera de carrera”, afirmó a AIM el secretario de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) y presidente de la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), Daniel Kindebaluc. Ante un escenario adverso, los referentes destacan la buena disposición al diálogo pero advierten que las bases exigen medidas de acción directa, para expresar el malestar que existe en el sector ante las políticas públicas que llevan adelante los gobiernos.

La presión fiscal pone contra las cuerdas a pequeños y medianos productores y promueve el desarraigo y la concentración de la tierra. El panorama es complejo, “ya que la sumatoria de la carga impositiva de los Estados (nacional y provincial) que se sigue profundizando acelera el proceso que lleva a muchos productores a quedar fuera de carrera”, indicó a esta Agencia el presidente de la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco).

Precisamente, “la suba de retenciones, la baja de del precio internacional de la soja (por la peste porcina, el corona virus y la buena producción de Brasil) y los aumentos impositivas provinciales y nacionales implicará que la mayoría de los productores entrerrianos -por los bajos rindes- terminen con números negativos, en rojo”, detalló.

Al respecto, Kindebaluc subrayó que la suma de todos los impuestos “le saca toda la rentabilidad al productor, por eso no podemos convalidar ningún aumento”.

El duro diagnóstico lo realizó Kindebaluc a horas de que la Comisión de Enlace Nacional se reúna con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra. El campo está expectante de las medidas que anunciará el funcionario nacional, ya que hay fuertes rumores de un aumento de las retenciones a la soja con un escenario nacional complejo y una caída internacional del precio del cultivo.

Al respecto, Kindebaluc precisó que esperan que en la audiencia con el funcionario nacional no se confirmen los trascendidos sobre el aumento a las retenciones: “La verdad es que está cerrado el Registro de Operaciones de Grano desde ayer hasta el lunes próximo, por lo que se entiende que lo más probable es que haya suba de retenciones en la soja, pero falta el anuncio oficial que sería hoy del ministro y el domingo el presidente Alberto Fernández lo indicaría en su discurso a la Asamblea Legislativa, por lo que se pasaría del 30 al 33, que equivale a un diez por ciento de aumento en las retenciones a la soja”.

“La suba del tres por ciento implica que se pasarán alrededor de 400 millones de dólares del sector productivo al público, hipotecando el desarrollo productivo del país”, precisó el cooperativista, quien recordó que el impuesto es distorsivo, ya que quita competitividad, asfixia fiscalmente y desalienta a la producción.

“Esperemos que en la reunión de hoy haya tiempo para poder cambiar algo, que no sea sólo una instancia para comunicar una decisión inamovible del Ejecutivo Nacional, que generó mucha molestia porque siempre la idea fue de que se va a consensuar y dialogar y salir por todos los medios y cerrar los mercados y después sentarse a comunicar la medida no es un verdadero diálogo”, consideró el referente nacional, quien destacó que la Mesa de Enlace buscó todos los caminos para trabajar en conjunto con el gobierno: “Estamos tranquilos de que agotamos todas las instancias y siempre apostamos al diálogo, pero desde el gobierno no hacen esfuerzos”.