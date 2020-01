El kiwi, una fruta deliciosa y colorida

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Es una de las frutas más deliciosas y exóticas que existen. Es una fruta que su pulpa es verde con semillas negras. Además, de ser tan colorida, es una fuente riquísima de nutrientes. Un estudio revela, que tiene valor nutricional de 30 frutas juntas. Te daremos a conocer todo lo referente sobre el kiwi y sus grandes beneficios.

¿De dónde provienen los kiwis?

Este alimento tiene sus orígenes del sur de Asia, específicamente al sur de china sobres de los bosques del valle del rio Yangtsé. Luego, fue llevada a Nueva Zelanda, por medio de rutas comerciales en 1904. Posteriormente, fue cultivada desde entonces en las tierras Neo Zelandesas. Debido a las condiciones de la superficie, parecidas a las de china, esta fruta se da con mucha abundancia. Su nombre deriva de una ave autóctona de Nueva Zelanda, llamada kiwi, dado que el parecido de estas aves es muy semejante al fruto.

¿Qué tan buenos son los kiwis?

Los kiwis, tienen gran cantidad de fitonutrientes, así como vitaminas y minerales beneficiosos para la salud. Cuando pensamos en frutas de fuentes en vitamina C, solo pensamos en naranjas o limones. Pero ahora bien, muchos no saben que la fruta con más vitamina C es el kiwi, tiene casi el doble de una naranja.

Además, es rica en vitamina E y A. También, forma parte de los alimentos del grupo de vitaminas B. El kiwi posee sales minerales, como potasio, así como una banana. De igual manera, contiene fósforo, cromo y ácido fólico.

Para que puedas apreciar mejor su valor nutricional, te mostramos la siguiente tabla;

Por cada 100 gramos de kiwi posee:

Agua 83.07g

Proteínas 1.14g

Lípidos 0.52g

Ceniza 0.61g

Hidrato de carbono 14.66g

Fibra 3g

Azucares 8.99g

Calcio 34mg

Hierro 0.31mg

Magnesio 17mg

Fósforo 34mg

Potasio 312mg

Sodio 3mg

Zinc 0.14mg

Cobre 0.13mgManganeso 0.098mg Componentes vitamínicos por cada 100g

Vitamina C 92.7mg

Potente vitamina B1 0.027mg

Vitamina B2 0.025mg

Excelente vitamina B3 0.34mg

Vitamina B5 0.183mg

Efectiva vitamina B6 0.063mg

Vitamina B12 0mg

Nutritiva vitamina B9 0.025mg

Vitamina B7 7.8mg

Efectiva vitamina E 1.46mg

Vitamina D 0mg

El kiwi como antioxidante

Al mismo tiempo, esta fruta actúa como un gran antioxidante. Haciendo del kiwi, un alimento muy bueno para el cuidado de la piel. Por lo tanto, nos mantiene jóvenes. Además, este ayuda a restaurar, las células muertas en todo nuestro organismo. De esta manera, eleva la calidad de las defensas de nuestro cuerpo. De tal forma, que evita un margen considerable de enfermedades virales e infecciosas.

Fruta anti estrés

Entre muchos beneficios de esta fruta, es que también mejora el estado de ánimo. Un estudio en la universidad de Otago en Nueva Zelanda, demostró que el kiwi por ser una fuente poderosa en vitamina C. Hace activar una serie de enzimas, que eleva la calidad de energía metabólica en nuestro cuerpo. De igual forma, mejora los neurotransmisores del cerebro incrementando sus energías.

Un medicamento natural para el corazón

Este fruto, hace la misma función del ácido acetilsalicílico o aspirina, pero sin efectos secundarios. Del mismo modo, ayuda a diluir mejor la sangre, reduciendo las formaciones de coágulos. También, ayuda a los niéveles de triglicéridos, así ayuda a todo lo que es el sistema cardiovascular, evitando complicaciones a nuestro corazón.

Ayuda a controlar la hipertensión

Incluyendo dos o tres kiwis al día, estas contribuyendo al control y disminución de tu hipertensión. La luteína, un componente presente en esta fruta, que tiene efecto antioxidante. Y además, ayuda a la disminución de la presión arterial. Manteniendo siempre un nivel seguro, evitando complicaciones urgentes por esta patología.

Te ayuda a adelgazar

Los kiwis son muy bajos en grasas y carbohidratos, generando así la sensación de llenura. La vitamina C, ayuda a mantener los niveles adecuados de este mismo mineral en cuerpo, haciendo más fácil quemar más grasas.

¡Come kiwi!

Cerrado este orden de ideas sobre el kiwi, te recomendamos incluir esta fruta a tu dieta diaria, para el mejorarla salud en general. Puedes comer de dos a tres kiwis al día, verás cómo evolucionan tus energías.

Fuente: MujerConSalud