Klug: “Carecemos de una política de estado que ayude al joven productor”

El Coordinador de la Juventud de Federación Agraria Argentina (FAA) por el Distrito III, Sebastían Klug, habló sobre cómo están trabajando los centros juveniles de la entidad que nuclea a los pequeños y medianos productores en la provincia. Sostuvo que la falta de conectividad es un grave problema a la hora de comunicarse. Indicó que la participación de la mujer es muy importante, y que un 65 por ciento de los centros están conformados por jóvenes federadas. Pidió por una política de estado que contenga al productor, y que este no tenga que dejar la chacra en la búsqueda de trabajo.

Sebastián Klug, 26 años oriundo de Bovril, habló de temas que tienen que ver con la juventud y con el futuro del campo. Contó que el jueves se llevó a cabo “una teleconferencia con integrantes de diferentes entidades en donde se presentaron algunos problemas de conectividad. Lamentablemente, algunos no pudieron sumarse por la falta de señal, algo que suele ser recurrente, en muchos puntos de la provincia. Están quienes tienen el servicio, pero el mismo es muy inestable y limita la participación”.

Klug, dijo que en la última reunión hicieron una puesta en común de la capacitación, formulación de proyectos, que venimos desarrollando a través de la Fundación Arraigar, que pertenece a Federación Agraria. Acotó que “los chicos, que integran los diferentes centros, trabajan en proyectos productivos que serán elevados a la fundación con la posibilidad de conseguir una financiación y, de esa manera, comenzar a laburar en lo que les interesa”.

Además, indicó que se trabaja para “llevar adelante otros cursos on-line que harán hincapié en los gurises que hace menos tiempo forman parte de FAA”. Detalló que en dichos cursos se les contará “la historia de la Federación Agraria y el rol de los centros juveniles”.

Asimismo, comentó que se estudia la posibilidad de “editar videos informativos y a través de las páginas de la entidad que conozcan, se interesen y sumen a la misma”.

En ese marco, recordó que “a principios de año habíamos programado un proyecto que contemplaba el salir a invitar a chicos que cursan sus estudios primarios y secundarios en el ámbito rural para que conozcan y si lo desean se sumen a la entidad. Lamentablemente, la pandemia, no nos permitió desarrollar, en el terreno, lo que teníamos pensado”.

Los jóvenes entrerrianos

Por otro lado, el dirigente señaló que los jóvenes entrerrianos “tienen una idiosincrasia emprendedora la cual le permite enfrentar la vida con una mayor fortaleza. Son entusiastas, participativos, compañeros con sus vecinos, trabajadores, se preocupan y ocupan por el cuidado del medio ambiente y se muestran abiertos a las nuevas tecnologías e ideas para la producción”. En ese sentido, explicó que “la principal problemática que se les presenta es el desarraigo, que sumado a la falta de conectividad, educación secundaria y terciaria, buenos caminos, acceso a un profesional de la salud en centros que en ocasiones no cuentan siquiera con personal de enfermería, falta de incentivo por parte de las políticas públicas para la producción y nulo financiamiento por parte de los bancos y gobierno, conforman un combo nada alentador”.

“No se conoce ningún programa destinado específicamente a jóvenes rurales, en el pasado estuvo el programa Jóvenes Emprendedores Rurales, al cual se accedía mediante la presentación de proyectos productivos de los cuales solo eran sorteados solo los 10 mejores y premiados con una suma de dinero que en algunos casos no alcanzaba ni para arrancar con lo proyectado. Por lo cual no fue una ayuda adecuada para los jóvenes ya que no se adecuaban a la realidad económica y productiva de ese momento”, subrayó.

“Hoy, más allá del grave problema sanitario que atraviesa el país y el mundo, un chico que quiera independizarse, desarrollar su propio emprendimiento no cuenta con la ayuda necesaria de parte del estado. Además, si se es joven y no se cuenta con una buena carpeta crediticia los bancos no te atienden”, lamentó.