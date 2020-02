La Asamblea Vecinal retoma las deliberaciones con eje en el transporte

Print This Post

Para este miércoles, a partir de las 20 en el salón Vecinal Santa Lucía, en calle De Bueno 249 de la capital provincial, está convocada la primera reunión del año de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná, para lo cual invitan a todos los ciudadanos. Será para repasar los temas pendientes de 2019 y encarar una agenda de trabajo para este año con la nueva administración municipal, adelantó a AIM uno de sus integrantes Marcelo Ruggeri.

La problemática del transporte será uno de los temas ineludibles en el encuentro que la Asamblea Vecinalista programó para este 5 de febrero. Y no sólo será una cuestión por abordar con la entrante gestión comunal. “El tema transporte que es algo que no sólo tienen que ver con el municipio sino que también con la Provincia, porque venimos pidiendo que el tema transporte no sea solamente el tema colectivos, sino que sea también saber qué van a hacer con el tren”, planteó Ruggeri a esta Agencia.

De todos modos, se espera que los vecinalistas traten diversos temas de importancia “para la ciudad de Paraná y el área metropolitana que deben ser abordados para una mejor calidad de vida de los vecinos”, adelantaron. En este orden, se hará un repaso de cuestiones que quedaron en un impasse hacia fin de año, con la idea de retomarlas y programar una agenda de trabajo de la Asamblea para el 2020, se anticipó.