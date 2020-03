La Asamblea Vecinal vuelve a tratar los problemas con el agua potable en el sur de la ciudad

Connect on Linked in

Los inconvenientes con el abastecimiento de agua potable en los barrios ubicados en Kilómetro 4 ½ en adelante de la capital provincial siguen sin resolverse, afirmó a AIM Marcelo Ruggeri, integrante la Asamblea Ciudadana. Este será uno de los puntos a tratar en la reunión semanal en la que se repasará el estado de la cuestión en vistas a poder plantearle la cuestión al intendente, se adelantó.

La Asamblea Ciudadana Vecinalista De Paraná convocó para este 2 de marzo, a partir de las 20, a una reunión plenaria en el Salón del Barrio Santa Lucía, en calle De Bueno 249. La invitación abierta a los vecinos es para participar y tratar un temario entre los que figuran las gestiones con autoridades en cuanto al proyecto de modificación de la ordenanza de vecinales y el transporte. Además, entre los temas candentes está la falta de agua potable en algunos barrios. “Se va a actualizar cómo está el problema, cómo sigue, porque en definitiva los funcionarios de Obras Sanitarias que hablaron con los vecinos cuando se realizó el corte (de calle en protesta) en Avenida las Américas y Lisandro de la Torre, habían dicho que en 10 días debería haber quedado solucionado parcialmente, es decir con buena provisión, hasta tanto se haga lo necesario para solucionar el problema. Pero seguimos en la misma”, explicó Ruggeri a esta Agencia.

El vecinalista que vive por la zona afectada contó que “ayer (domingo) no hubo agua en gran parte del día y la noche. En Kilómetro 4 ½ un hilito, que no alcanza más que para lavarse las manos. En Kilómetro 5 ½, Los Cedros no había nada de agua. Y hoy había poca presión. Osea, seguimos con los mismos problemas. Lo que nos han dicho desde el municipio es que mientras siga la ola de calor y mucho consumo, no alcanza la presión de agua para subir para las partes altas de Paraná en donde está nuestro sector”, apuntó, para adelantar que prevé que la Asamblea pueda relevar estas situaciones para incluirlas en el comunicado con las conclusiones sobre los temas abordados “siempre con la idea de tratarlo en una audiencia con el intendente”.

Vecinales

En cuanto a otro de los puntos importantes, Julio Soñez de la Asamblea adelantó a AIM que se informará sobre el encuentro con la viceintendenta de la ciudad Andrea Zoff donde se abordó la reforma de la ordenanza Nº 8.311 del funcionamiento de vecinales. El asambleísta contó que está la decisión de avanzar en su reforma y ahora “se están recompilando varios proyectos. La Asamblea tiene presentado uno de 2017 con un trabajo de más de 100 vecinales”. Sobre lo charlado evaluó que “la reunión estuvo muy buena, en buenos términos; estuvo la directora de Comunidades Vecinales, Bibiana Fehr”.

En cuanto a la continuidad del trabajo, Soñez apuntó que “la idea es que la actual ordenanza acordamos no puede seguir vigente; de hecho es la copia calcada del estatuto de un club, es viejísima y se ha quedado atrasada con un montón de cuestiones. Una es por ejemplo que una vecinal puede abarcar diferentes barrios, entonces hay una desconexión geográfica. Vamos a seguir con las reuniones porque pensamos que la participación ciudadana es fundamental en las estrategias de ciudad que queremos. Se tomará el proyecto de la Asamblea junto con otros en danza que contienen el mismo espíritu”, concluyó.