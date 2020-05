La Fauba lanza proyecto de acompañamiento a comunidades indígenas

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Por Prof. Norberto Ovando * y Gpque. Adalberto D. Álvarez**. Especial AIM. – En el Día Internacional de la Biodiversidad, la Facultad de Agronomía de la UBA presenta el proyecto de acompañamiento y apoyo a los territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales (Ticca) de la Argentina.

El 22 de mayo se celebra el Día Internacional de la Biodiversidad para concientizar a la sociedad sobre el valor de la diversidad biológica y, en palabras de la Organización de las Naciones Unidas, la importancia de los recursos biológicos como pilares que sustentan las civilizaciones. “Nuestras soluciones están en la naturaleza”, es el lema del 2020 para reflexionar cómo «aplanar y reducir la curva» de la pérdida de biodiversidad.

«La diversidad biológica, ya se trate de una especie o de todo un ecosistema, es fundamental para la salud y el bienestar de los seres humanos. La calidad del agua que bebemos, los alimentos que consumimos y el aire que respiramos depende de que el mundo natural se siga manteniendo saludable», António Guterres, Secretario General de la ONU.

Proyecto Ticca

Los Ticca son territorios y áreas que contienen valores significativos de biodiversidad, beneficios ecológicos y culturales conservados por pueblos indígenas y comunidades locales a través de conocimientos, innovaciones, prácticas y otros medios efectivos.

En este marco, la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires (Fauba) lanza un nuevo proyecto de acompañamiento a comunidades indígenas de nuestro país para la conservación de sus territorios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). La FAUBA creó la página web http://ticca.agro.uba.ar/ para visibilizar el trabajo en territorio que fortalece las capacidades locales para la gestión sostenible de la biodiversidad y las áreas conservadas por los pueblos indígenas y comunidades locales. La Ing. Agr. Libertad Mascarini, responsable técnica del Proyecto, Máster en Producción Vegetal, especializada en agroecología y Profesora Asociada de la Fauba aclara cuál es su importancia tanto para la institución académica, como para las comunidades indígenas de nuestro país.

-¿Qué es el proyecto Ticca?

Los “Ticca” son “territorios y áreas conservados por pueblos indígenas y comunidades locales”, en los que una comunidad indígena, en estrecho vínculo con su ecosistema, lo conserva, de acuerdo con su cultura y su propia forma de organización y de gobernanza, y puede así desarrollar medios de vida sostenibles, en armonía y equilibrio con la naturaleza, desde su cosmovisión, contribuyendo a asegurar su conservación y su mantenimiento para las generaciones futuras. Es decir, son los territorios de vida de las comunidades indígenas, los que defienden y por los que luchan tantas veces en las que ven amenazada su pertenencia, su integridad, sus derechos.

-¿Cuál es su importancia para las comunidades indígenas y la conservación de la biodiversidad?

“La adopción del concepto Ticca facilita que las comunidades y pueblos indígenas se unan y asocien para contribuir a su reconocimiento y protección, aportando a la conservación de la diversidad biocultural, conservando y/o recuperando diversidad genética, áreas degradadas por la deforestación, especies amenazadas, cultivos locales tradicionales, etc., aportando así al logro de sistemas resilientes al cambio climático, al logro de la seguridad y soberanía alimentaria preservando su cultura y defendiendo sus derechos”.

El concepto de diversidad biocultural sirve para denominar la relación entre pueblos indígenas y comunidades locales y los territorios que habitan.

“El Proyecto estratégico que estamos desarrollando desde Fauba, comprende el acompañamiento a los proyectos Ticca seleccionados y financiados, al igual que el nuestro, por el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial implementado por el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo, PPD/FMAM/PNUD, contribuyendo junto a las comunidades indígenas responsables de los mismos, a que puedan desarrollarlos y lograr los objetivos propuestos. Asimismo, el proyecto fomentará la consolidación de una Red Ticca en Argentina con posibilidad de incorporarse a la red Ticca a nivel mundial”.

-¿Cuál es el rol de las comunidades indígenas? ¿Cuántas están involucradas y de dónde?

“El rol de las comunidades indígenas es central en este proyecto dado que son las que llevarán a cabo los proyectos Ticca y junto a las cuales vamos a acompañar y monitorear el desarrollo de éstos, durante dos años. Son 18 proyectos Ticca en los que están involucradas 32 comunidades pertenecientes a 8 pueblos indígenas (Kolla, Qom, Wichí, Ocloya, Tonokoté Llutqui, Tolombón-Nación Diaguita, Mbya guaraní, Mapuche) y de 9 provincias de distintas ecorregiones de Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Chaco, Formosa, Misiones y Neuquén)”.

-¿Cuáles son las principales líneas de trabajo?

“Para el acompañamiento y monitoreo de los proyectos Ticca, en base a su análisis y con la participación comunitaria, estamos construyendo indicadores que abarcan como principales ejes o categorías: agroecología (abarcando sistemas sustentables de manejo silvopastoril y de producción agrícolo-ganadera desde la cosmovisión indígena de cada pueblo); ambiental (recuperación de áreas degradadas por monocultivo, reforestación, uso de energías renovables, etc.); socio-cultural (organización comunitaria, revaloración de la medicina ancestral, fortalecimiento de la identidad cultural, etc.); equidad de género (fomentando la igualdad de oportunidades y la participación de las mujeres en las actividades y decisiones, etc.), y gestión territorial o gobernanza, propia de su cultura tradicional y su vinculación con el área que le permite continuar viviendo acorde a sus pautas culturales. Las líneas de trabajo se perfilan dentro de esos ejes, realizando mediante diálogo de saberes y necesidades de los proyectos, tareas de investigación, de capacitación y de evaluación y sistematización de los proyectos”.

-¿Qué esperan lograr con este proyecto?

“Nuestro proyecto llegará a su logro en tanto aporte al logro de los objetivos generales de los proyectos Ticca: mejorar la gobernanza y fortalecer las capacidades locales para la gestión sostenible de la biodiversidad y la conservación de los territorios y las áreas conservadas por los pueblos indígenas y comunidades locales en Argentina, y se espera también aportar a la consolidación de una Red Ticca en Argentina”.

Ello permitirá, a su vez, fomentar y respetar la diversidad biocultural, construyendo nuevos conocimientos que puedan aportar tanto a las comunidades indígenas como a la comunidad académica de nuestra Facultad, cumpliendo asimismo con las bases estatutarias de la Universidad pública en cuanto expresa que la misma “no se desentiende de los problemas sociales, políticos e ideológicos, sino que los estudia científicamente”, a lo que agregaría, los integra a la formación y construcción de conocimientos junto a sus estudiantes.

Asimismo, el logro del proyecto será un necesario aporte, en el marco de lo expresado en el art. 75 de nuestra Constitución, al reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto a su identidad y sus derechos, y al avance en la integración de nuestra comunidad desde lo pluricultural y lo plurinacional.

Conclusión

La Red Ticca en Argentina debe servir de herramienta para defender el rol de los pueblos indígenas y comunidades locales como guardianas de la biodiversidad.

Fuente: FAUBA/AAPN

* Presidente y ** Vicepresidente

Asociación Amigos de los Parques Nacionales (AAPN)

Expertos Comisiones Mundial de Áreas Protegidas (WCPA) y,

Educación y Comunicación (CEC)

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN)