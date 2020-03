La FeCiER capacitó al personal de barreras sanitarias

Print This Post

La Federación del Citrus de Entre Ríos (FeCiEr) realizó charlas en la facultad de Ciencias de la Alimentación de la Uner, para los inspectores de las barreras sanitarias. El objetivo es capacitar y dar conocimientos técnicos a los trabajadores.

Los inspectores de las barreras sanitarias participaron de charlas en las que se les brindó conocimientos técnicos y de manejo del equipamiento. Las mismas fueron organizadas por el Ente FeCiER.

Cabe aclarar que estos inspectores desarrollas sus tareas en los Puestos de Cerrito, y la intersección de las rutas 22 y Autovía Nacional 14. La capacitación giró en torno a la realización de “controles de acidez y madurez de la fruta”, informó el responsable técnico de los controles mencionados, Germán Scattone.

“Estos controles son necesarios no solo en el comienzo de temporada, sino también en otras épocas del año, donde se envían frutas en condiciones no aptas para el consumo, es decir no rica al paladar. Lo que provoca la detracción del mismo y la consiguiente caída de los precios”, destacó el Presidente de la FeCiER, Ariel Marcelo Panozzo Galmarello.

“Cada variedad tiene su tiempo de maduración, el que debe respetarse, porque el anticiparse para obtener mejores precios, es pan para hoy y hambre para mañana, no solo para ese productor sino para todo el sector”, acotó el dirigente y agregó que “también en los principales mercados se realizan estos controles, pero no en todos, lo que permite se realicen este tipo de maniobras”.

Por último, recomendó “a los productores el envío de fruta en condiciones de ser consumida, que provoque que la gente vuelva a comprar”.