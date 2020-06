“La irresponsabilidad de algunos pocos”: Colón, San José y Liebig vuelven a fase 1 en la cuarentena

Connect on Linked in

En conferencia de prensa, el gobernador Gustavo Bordet apeló una vez más a la responsabilidad individual y colectiva para tomar las medidas de cuidado que se han implementado para frenar la pandemia de Coronavirus. Con el impacto reciente del brote producido en la ciudad de Colón, confirmó que en la zona se retrotrajo la apertura de la cuarentena y se reforzarán acciones sanitarias.

El gobernador Gustavo Bordet; la vicegobernadora Laura Stratta y la ministra de Salud, Sonia Velázquez, participaron este mediodía una conferencia de prensa donde realizaron una evaluación sobre la situación de la pandemia de Covid 19 en la provincia.

El mandatario entrerriano resaltó que su administración ha venido trabajando para regularizar y normalizar las actividades, productivas, económicas, comerciales, como también las recreativas, en el marco del paulatino desconfinamiento. La idea, apuntó, Bordet, ha sido recuperar la actividad económica, “preservando la fuente de trabajo, y la actividad de los pequeños y medianos comerciantes”. Dijo que las industrias y el sector productivo hoy están al 100 por ciento de funcionamiento, y en un 90 por ciento el comercio y servicios. Sólo quedan por habilitar en la salida paulatina de la cuarentena, las que conllevan conglomeración de personas, pero que igualmente se están trabajando con los protocolos correspondientes para poder habilitarlos.

Bordet repasó que los deportes individuales están autorizados, pero no los gimnasios, porque eso no ha sido aprobado ni por Nación, ni por la provincia. Esta decisión, subrayó, no ha sido por un capricho, sino atendiendo que no haya conglomeración de personas que pueden disparar la escalada del Coronavirus. De este modo se pretende evitar que se retrotraigan las medidas de salida del aislamiento y que se vea peligrar la reapertura de los negocios y sus fuentes de trabajo. “El riesgo de contagio es altísimo”. Y en este sentido apuntó al brote de Colón, donde hay información que se generó en un gimnasio no habilitado donde concurrió uno de los contagiados que había estado en una zona de circulación comunitaria.

“Entendemos los pedidos, estamos escuchando a todos, estamos trabajando con protocolos”, detalló Bordet. “Pero entendemos que acciones apresuradas o a destiempo pueden provocar rebrote y tener que volver hacia atrás y eso resulta una frustración”, describió. “Esto es lo que pasó en los contagios en distintas ciudades de la provincia, por contacto estrechos que salieron o entraron desde provincia de Buenos Aires”, apuntó, para decir que las personas deben evitar contactos con otras personas que se encuentren en circulación comunitaria del virus. “Ese es el principal desafío”, indicó.

Para evitar esta situación, el gobernador explicó que la zona de fronteras con el Árema Metropolitana de Buenos Aires (Amba) fue reforzada en el puesto de Brazo Largo Zárate, y también en el límite con Mocoretá, Corrientes. “Pero estos controles no son suficientes, porque puede ingresar alguien asintomático. Y cuando llega a la ciudad de origen produce los contagios”, como sucedió en Chajarí, San Justo y Colón. Esta última, junto con San José y Liebig, volvieron a la fase 1 de la cuarentena, confirmó.

Irresponsabilidad

El gobernador dijo que la circulación del virus se vuelve un peligro “cuando se violan estas normas y las personas tienen reuniones sociales, grupales, y esto es lo que produce que se dispare el contagio, como lo que sucedió en Colón”, ejemplificó, para fustigar a quienes violaron la cuarentena y que no acataron las normas impuestas. “No son un capricho, son para cuidar a la población”, afirmó. “Por la irresponsabilidad de alguno pocos”, hoy se ponen en riesgo trabajos puestos de trabajo y la reactivación de la actividad productiva, alertó, Bordet, para reiterar: “las reuniones familiares no son reuniones sociales”, porque en las reuniones sociales, donde hay muchas familias, no se pueden determinar si alguno pudo tener contacto con lugares de circulación comunitaria.

A su turno, la ministra Velázquez, abundó sobre las características de la “transmisión por conglomerado” desatada en Colón, y planteó como medidas adoptadas el refuerzo de la vigilancia epidemiológica local y la red de servicios locales. Asimismo, se indicó que se van a extremar las medidas de distanciamiento y la protección de los adultos mayores y de grupos de riesgo para seguir monitoreando “fervientemente” la situación bajo la “la rectoría del Comité de Emergencia Sanitaria (Coes).

La vicegobernadora, en uso de la palabra, reforzó la idea que las medidas de Gobierno han sido adoptadas responsablemente, han sido “empáticas y priorizando el cuidado de la salud”, tras lo cual pidió “que nos cuidemos”.

Para finalizar, Bordet reiteró: “Son pocas las actividades sin habilitar, sobre cuyos protocolos se están trabajando. Esto depende de nosotros, de la responsabilidad individual y social”. También que la situación fronteriza con el Amba, “donde se encuentra el 90 por ciento de los casos (de Coronavirus), nos pone en una situación de mucho cuidado”.