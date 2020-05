La municipalidad de Paraná habilitó los comercios minoristas

Print This Post

Mediante el decreto N° 581/20 el intendente Adán Bahl habilitó la actividad comercial en cuanto a la venta de mercadería en comercios minoristas de Paraná. Se establece la atención al público en horario corrido de lunes a viernes de 11 a 18 y de 9 a 13 los sábados y se recomienda la concurrencia de los clientes a los comercios conforme la terminación de los números de DNI.

“Resulta necesario autorizar nuevas actividades económicas, con mucha seriedad y compromiso, cuidando todo lo que hemos construido hasta ahora y priorizando siempre la salud”, sostuvo Bahl.

La Municipalidad de Paraná dispuso desde este martes la habilitación de las actividades comerciales en lo que tiene que ver a la venta de mercadería en comercios minoristas de la ciudad de Paraná, así lo anunció el presidente municipal Adán Bahl luego de mantener un encuentro con los representantes del sector comercial y el sindicato de Empleados de Comercio.

Esta medida se da en el marco del Decreto Nº 624/20 GOB del gobierno de la provincia, que autorizara a los Municipios a habilitar. En este sentido se dispuso que la atención al público será:

– De lunes a viernes de 11 a 18 y los sábados de 9 a 13.

– Se recomienda la concurrencia de los clientes a los comercios conforme la terminación de los números de DNI. Los lunes, miércoles y viernes los finalizados en número par, y los martes, jueves y sábados los finalizados en número impar.

– La habilitación de esta nueva modalidad se dará bajo estricto control de los protocolos de seguridad y el uso de barbijos o “tapabocas”.

Cabe destacar que esta medida fue consensuada con el sector comercial quienes se comprometieron a respetar las medidas dispuestas en el protocolo sanitario.

“Como ya lo venimos haciendo desde hace varias semanas nos reunimos con el sindicato y los sectores que representan al comercio en nuestra ciudad para informarles el decreto que permita que comiencen a funcionar a partir de hoy mismo aquellos comercios que cuenten con habilitación previa municipal” explicó Bahl al tiempo que resaltó “resulta necesario autorizar nuevas actividades económicas, con mucha seriedad y compromiso, cuidando todo lo que hemos construido hasta ahora y priorizando siempre la salud”.

El intendente Bahl agregó: «La pandemia y las medidas de aislamiento social han impactado negativamente sobre la actividad de varios sectores y del esfuerzo que supone para muchas empresas continuar manteniéndose en pie y seguir honrando salarios y gastos fijos, sin recibir ningún tipo de ingreso, por eso ante este anuncio somos uno de los primeros municipios en instrumentar esta medida en la provincia”.

Además se informó que los servicios y los oficios se irán habilitando de manera paulatina.

Por su parte, el secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, Daniel Ruberto destacó que “es vital de supervivencia para los empleados de comercio porque estamos hablando de la fuente de trabajo entre 1500 y 2000 trabajadores y vital para la supervivencia de este pequeño comercio o pyme porque son una energía vital en la vida de la ciudad porque dinamizan su economía” y agregó: “Creo que tenemos la madurez necesaria, tanto los empleados, como los empresarios y el público para transitar esta etapa de la cuarentena cumpliendo con las normas”.

En tanto, Marcelo Martín en representación del Centro Comercial e Industrial de Paraná se refirió a las expectativas que genera el anuncio e indicó: “Esto justamente lo hemos analizado en las reuniones que tuvimos con el Intendente Bahl. Sobre todo, teniendo en cuenta que la gente que viene de los barrios al centro no es la misma que venía antes de esta pandemia. La intención del Centro Comercial y era lo que le agradecíamos al Intendente era que, aunque sea en un horario no habitual como es de 11 a 18, porque no es habitual en la ciudad de Paraná, por lo menos tratar de captar a esa gente que está circulando en el centro por algún trámite sea bancario, de correo o de otra índole”.

Del anuncio participaron también Betiana Curiotti, presidenta de la Cámara de Comerciantes de Paraná y los comerciantes Alberto Ortenzi, Fernando Benítez y Marcelo Ruggeri.