La Municipalidad de Paraná reglamentó la metodología para salidas recreativas .

El gobierno de la capital entrerriana reguló las salidas recreativas habilitadas por la provincia, en el marco de la fase cuatro del Asilamiento Social, Preventivo, Voluntario y Obligatorio. Los mayores de 60 años podrán salir de 11 a 13.

El decreto que regula la actividad de recreación en Paraná se emitió “con horarios dispuestos de acuerdo a las edades, para cuidar y mantener el distanciamiento en base al Protocolo”, dijo el intendente de la ciudad, Adán Bahl, en declaraciones difundidas por el área de prensa del Estado local.

En ese marco, precisó que “los adultos podrán salir de 11 a 13, a la siesta para que no se expongan al frío”, y apuntó que las salidas se dividieron cada 60 minutos y subdividieron “para que no todos estén en el mismo momento y no haya contactos”.

Al respecto, Bahl pidió a los paranaenses que tengan “respeto propio y hacia los demás del distanciamiento social para seguir cuidándonos”, para que la ciudad “mantenga el estatus epidemiológico para que podamos seguir trabajando, como lo pueden hacer muchas empresas y comercios desde la semana pasada”.

El protocolo para las salidas de esparcimiento responsable

-Permitir las salidas en un radio no mayor a los 500 metros de cada domicilio y por no más de 60 minutos, en horario diurno y antes de las 20.

-No se podrá usar el transporte público o vehicular y se deberá guardar en todo momento un distanciamiento físico entre peatones no menor a los dos metros, salvo en el caso de niños y niñas de hasta 12 años de edad, quienes deberán realizar la salida en compañía de una persona mayor conviviente.

-En ningún caso se podrán realizar aglomeraciones o reuniones y se deberá dar cumplimiento a las instrucciones generales de la autoridad sanitaria nacional http://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/prevencion

-Para estas salidas se recomienda el uso de cubre boca, nariz y mentón o barbijo casero.

-Se establece como horarios de salida de esparcimiento para los mayores de 60 años exclusivamente de 11 a 14. (En esta franja horaria, aclaró Testa, las personas mayores de 60 años, que son grupos de riesgo, son las únicas autorizadas a realizar las salidas de esparcimiento).

-Las personas con discapacidad podrán hacer uso libre de cualquiera de las franjas horarias respetando el tiempo máximo de circulación.

-Se establece la prohibición del uso de juegos infantiles y aparatos para hacer actividad física en parques, plazas o similares. (Esto tiene su razón, detalló el funcionario, en que allí se pueden concentrar lugares de contagio y son superficies de contacto por donde puede circular el virus).