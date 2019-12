Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El 25 de diciembre los cristianos celebrarán el nacimiento de Jesús, el Cristo, en un pesebre de la ciudad de Belén según el relato de los evangelios de Mateo y Lucas.

La Navidad, palabra que es contracción de “natividad” o nacimiento, es la fiesta mas importante de la iglesia, después de la pascua de resurrección en semana Santa.

Los evangelios no mencionan fechas, por eso no es seguro que Jesús naciera ese día. El día de Navidad no fue oficialmente reconocido hasta el año 345, cuando por influencia de san Juan Crisóstomo y san Gregorio Nacianzeno se proclamó el 25 de diciembre como fecha de la Natividad.

De esta manera seguía la política de la Iglesia primitiva de absorber en lugar de reprimir los ritos paganos existentes, que desde los primeros tiempos habían celebrado el solsticio de invierno y la llegada de la primavera.

La fiesta pagana más estrechamente asociada con la nueva Navidad era el Saturnal romano, el 19 de diciembre, en honor de Saturno, dios de la agricultura, que se celebraba durante siete días de bulliciosas diversiones y banquetes.

Al mismo tiempo, se celebraba en el Norte de Europa una fiesta de invierno similar, conocida como Yule, en la que se quemaban grandes troncos adornados con ramas y cintas en honor de los dioses para conseguir que el Sol brillara con más fuerza.

Luego la Iglesia añadió en la Edad Media el nacimiento y los villancicos a sus costumbres. En esta época, los banquetes eran el punto culminante de las celebraciones.

Pero en Gran Bretaña cuando, en 1552, los puritanos prohibieron la Navidad, recordando su origen pagano, que de pronto se puso de relieve con fuerza. La Navidad volvió a Inglaterra en 1660 con Carlos II, pero los rituales desaparecieron hasta la época victoriana.

La Navidad como la conocemos hoy es del siglo XIX. El árbol de navidad, originario de zonas germanas, se extendió por otras áreas de Europa y América.

Los villancicos fueron recuperados y se compusieron muchos nuevos . Las tarjetas de navidad no empezaron a utilizarse hasta la década de 1870, aunque la primera de ellas se imprimió en Londres en 1846.

La familiar imagen de Santa Claus, (San Nicolás) con el trineo, los renos y las bolsas con juguetes, es una invención estadounidense aunque la leyenda de Papá Noel es antigua y compleja, y procede en parte de San Nicolás y una jovial figura medieval, el espíritu de navidad. En Rusia lleva tradicionalmente un lechón rosado bajo el brazo.

Actualmente, la Navidad es tiempo de gran actividad comercial e intercambio de regalos, reuniones y fiestas familiares.