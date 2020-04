La necesidad de las palabras precisas para los infantes en el encierro

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

La salida programada de la cuarentena sanitaria por la pandemia de Covid-19 pone en debate el cómo están viviendo la población infantil el confinamiento, y los cuidados que demandan ante esta situación extrema. En este sentido, la psicóloga, docente e integrante de Forum Infancias Paraná, Claudia Mateo, apuntó a que es central ser cuidadosos en cómo se brinda información sobre lo que está pasado, ya que todos sufren de alguna forma el impacto del encierro, dijo en diálogo con AIM.

La cuarentena total por el Coronavirus ha impactado de distintas formas a los diferentes grupos etáreos. Y si a eso se suman las desiguales condiciones sociales y materiales, hacen una situación compleja, difícil de abordar. Más aún en las poblaciones que deben estar al resguardo adulto en su incipiente crecimiento. Entonces surgen las preguntas respecto a cómo impacta en la población infantil el confinamiento obligatorio. Es así que consultada al respecto por esta Agencia, la especialista Claudia Mateo, profesional del centro de atención primaria en salud mental “Mercedes De Giusto”, docente de Facultad de Psicología e Integrante Forum Infancias Paraná, señala entre otros puntos la necesidad de mantener ciertas rutinas, pero al mismo tiempo ser flexibles y se comprensivos con ellos. Y en un adelanto de lo que vendrá, tener en cuenta cómo trabajar el encierro para que el regreso no genere más presión y ansiedad.

“El encuentro con un tiempo de reflexión es importante en estos momentos donde la información y las palabras e imágenes vuelan y parecen llenarlo todo, sin orden ni prioridad. Muchas preguntas y dudas nos surgen, hay un contexto de todos, el aislamiento social preventivo y obligatorio, que ya cumplió en la mayoría de los lugares cinco semanas. Hay lugares distintos, que se particularizan en cada lugar, generalizar es complejo si podemos ejercitar la mirada sobre estos diversos elementos que se van poniendo en juego; la posibilidad de adaptarnos y adecuarnos, nuestros recursos subjetivos propios y los de nuestras tramas afectivas presentes o a la distancia. Nuestras funciones, tal vez nuevas en un contexto que nos permite la quietud total o el ajustar y redoblar la exigencia de una respuesta. ¿Cómo impacta en la niñez y adolescentes una cuarentena total? ¿Cómo deberían actuar los adultos que conviven con ellos o que decirles al respecto? ¿Se podría pensar o sería saludable una flexibilización en el confinamiento para este grupo etario?”, se pregunta Mateo para señalar que “el aislamiento impacta en todos en la casa, los niños y adolescentes en ella vivencian muchas cosas según como los adultos que están con ellos se las van presentando, por eso es importante el uso de las palabras para explicar las situaciones que van sucediendo. Tanto los que se quedan como los que tienen que salir. Ser cuidadosos con el acceso a la información acotarla en lo posible a las fuentes oficiales y confiables y poner especial cuidado a las charlas enfrente de los niños, ellos están escuchando y reciben la información aunque parezca que no, y los efectos de esa info puede ser muy dañina en cuanto a la generación de miedos y angustias que probablemente no nos puedan expresar o que expresen de modo que no podamos entender o contener”, sostuvo.

Ciclos vitales

En cuanto a las diferentes etapas de niñez y adolescencia, la especialista en el campo explicó que “también podemos pensar que a esta altura ya ha pasado cierto tiempo de acomodación y la mayoría hemos encontrado alguna forma de adoptarnos. Muchas de las manifestaciones de los niños varían según la edad, en los niños más pequeños observamos que se muestran más sensibles, más propensos a enojarse y llorar o manifestarse con berrinches, buscar estar todo el tiempo con los adultos, buscar dormir con los papas o que los asistan intensamente”. En tanto “los niños más grandes y los adolescentes encuentran sus espacios y con actividades están más entretenidos aunque seguro también haya momentos de mucho aburrimiento y demanda y otros en donde el niño busque estar solo y aislarse más allá de con quien este”.

Aunque hay situaciones que atraviesan a todos, en cuanto Pero a “las emociones vivenciadas como el miedo, la ansiedad, angustias, confusión, aburrimiento, hastío, que son esperables y en algunos días y en algunos momentos a todo nos pueden invadir. Es importante tener claro que esto es una situación aunque prolongada transitoria y los efectos son presentes, es importante no patologizar por responder con emociones a una situación que nos exige tanta adaptación y adecuación”, observó.

En el rol de adultos

En cuanto al papel que les toca asumir a la población adulta, la docente entiende que “es importante pensar que también estamos atravesados por las mismas circunstancias, así que el ser pacientes para empezar, el mantener ciertas rutinas de horarios y hábitos en la casa y respetar rituales familiares. Ser flexibles con nosotros y con los niños nos puede ayudar a ordenarnos y tomar un día a la vez, sin la necesidad d estar inventando cosas nuevas, ni imponiendo al otro ‘el hacer’. “Sabemos que hay personas que están padeciendo, y por eso se han generado dispositivos de atención en diferentes espacios públicos y privados, si sabemos que alguien o nosotros mismos estamos en dificultades es importante hacer un llamado para consultar. Las pautaciones e informaciones de los circuitos oficiales son claras en los cómo y los cuándo este aislamiento preventivo y obligatorio se ira flexibilizando. Será muy importante y esperado cuando esto llegue, eso implicara trabajar con nuestro niños y adolescentes nuevas pautas para esa otra particular situación, pero es importante esperar a que se den las posibilidades sin estar todo el tiempo adelantándonos porque esto genera aún más presión y ansiedad”.

Por último, Mateo apunta que a que “de todas formas, todos esperamos ese rencuentro con ese tiempo y espacios nuestros”, cuando el confinamiento finalmente termine.