La nueva conducción del principal gremio de estatales reivindicó la autonomía gremial.

Asumieron las autoridades de la Asociación de Trabajadores del estado (ATE). Oscar Muntes renovó su mandato por cuatro años como secretario general del Consejo Directivo provincial y Juana Ávalos continuará al frente del Centro de Jubilados y Pensionados. “Reivindicamos la autonomía del sindicato, apostando a la democracia gremial para luchar por lo que nos corresponde”, afirmó a AIM Muntes.

En un acto con dirigentes nacionales y provinciales, Muntes renovó su compromiso con los estatales entrerrianos en el principal gremio combativo de los empleados públicos.

El desafío en orden provincial “es la reglamentación de la carrera (del Régimen Jurídico Básico), porque no alcanza con tener paritarias si no tenemos la carrera definitiva”, dijo el dirigente a esta Agencia, quien precisó que “se irá por lo mismo en cada uno de los municipios, ya que no hay en ningún municipio la carrera ordenada, por eso cada vez hay más precarización laboral y más profundización de la crisis”.

“Tenemos que ordenar pero eso se hace con un gremio presente y participativo y esto es lo que nos proponemos para los próximos cuatro años”, dijo el gremialista.

En el orden nacional, comentó que el sindicato “luchó en estos años para que (Mauricio) Macri se vaya; todos contribuimos a que las cosas cambien y ahora tenemos la esperanza de que el próximo gobierno sea de inclusión, es decir, que dé participación a todos, porque no estamos dispuestos a resignar nada, al contrario, los trabajadores queremos ser parte de esta recuperación del país”.

“Apostamos y creemos mucho que el próximo gobierno nacional recupere, de a poco, lo que fuimos perdiendo y, a su vez, proyecte una vida totalmente diferente para los argentinos”, remarcó el gremialista.

Ávalos: “Habrá cosas buenas pero estamos atentos”

Por su parte, la presidenta reelecta del Centro de Jubilados y Pensionados, Juana Ávalos, dijo a esta Agencia que “durante estos años desde el Centro de Jubilados y Pensionados de ATE trabajamos en dos ejes: uno político y sindical y, el otro, en propuestas recreativas, de asistencia y contención al afiliado ante el brutal repliegue del Estado, para promover un envejecimiento activo”.

La sindicalización de los jubilados “crece diariamente en Entre Ríos, ya que desde ATE se promueve la organización para la defensa de los derechos de los jubilados y la lucha contra el sedentarismo”, remarcó.

Precisamente, el Centro “consolida en las principales ciudades de la provincia y se promueve la apertura de nuevas sedes en el interior para defender los derechos de los jubilados, que son quienes más están padeciendo el ajuste con las políticas que implementan los Gobiernos”,dijo.

“Acá estamos, renovando el compromiso para seguir luchando y creciendo sostenidamente fortaleciendo lo mejor de la democracia, que es la participación de los ciudadanos en la vida política del país y, además, promoviendo el fortalecimiento de vínculos para un envejecimiento activo”, subrayó.

Además, precisó que están convencidos que se profundizará esta gestión sindical, “canalizando todos los pedidos y necesidades de nuestros jubilados y nuestro Centro seguirá creciendo en afiliados como hasta ahora con la participación de ellos activamente”.

El escenario cambiará el año que viene: “Sabemos que habrá cosas buenas, pero también estamos atentos y dispuestos a enfrentar cualquier tipo de ajuste y a luchar intensamente para recuperar lo que los gobernantes a cargo del Estado (en estos cuatro años) nos arrebataron”.