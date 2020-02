La recesión del contrato del servicio de colectivo en la agenda de la reunión de vecinalistas con el intendente

Connect on Linked in

La Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná solicita la “rescisión inmediata” del contrato de concesión del transporte público de pasajeros en Paraná. En una declaración apuntó que la serie de incumplimientos del servicio es base suficiente para tomar la medida. Éste punto, junto a otros reclamos como desmalezado y acceso al agua potable, será tratado hoy en una reunión. La convocatoria es para cerrar el temario que se llevará a una audiencia con el intendente, adelantó a AIM uno de los asambleístas, Marcelo Ruggeri.

Luego de una convocatoria abierta a vecinos de la ciudad para participar y coordinar una serie de requerimientos para llevar a un encuentro con el presidente municipal, Adán Bahl, la Asamblea Vecinalista se volverá a reunirse para ultimar detalles. Será este lunes, a las 20, en el salón vecinal del Barrio Santa Lucía, calle De Bueno 249. De acuerdo a lo detallado, se hará una entrega por escrito de los planteos, en donde entre los temas centrales figuran la “situación del transporte de colectivos; desmalezado y limpieza en terrenos baldíos y espacios públicos; cloacas; agua potable; creación de parque en zona sur; situación del Parque Gazzano; mantenimiento de calles de tierra, espacios verdes y luminarias”, se precisó. “Son todos reclamos que los vecinos piensan que a través de las tasas que ahora aumentaron el municipio debiera tener una correspondencia respecto a esto”, explicó a esta Agencia Ruggeri, uno de los integrantes de la Asamblea.

En este orden, el asambleísta argumento: “El vecino paga un impuesto y lo que quiere es tener plazas en condiciones, calles en condiciones, de noche que hay alumbrado. Lo que sí se ha mejorado es el tema de la basura. Esto se ha solucionado respeto a lo que se venía planteando el año pasado. Después los otros reclamos, nada”.

Sobre la modalidad y temas, el vecinalista explicó que en la primera reunión del año concurrieron varios vecinos. “Uno de los temas que se repitieron fue la falta de desmalezado en muchos lugares. No lo hace el municipio, ni se controla que particulares lo hagan. Eso pasa en la zona sur, con terrenos con muchos pastizales. Los vecinos reclaman, los propietarios no lo cortan y la Municipalidad hace lo que tiene que hacerlo, que es intimarlo, multarlos o comoúltimo recursos hacer el desmalezado y cobrárselo. También por el agua potable, que es terrible. Por donde vivo, en Kilómetro 4 ½ hay un hilito de agua, pero en 5 ½ no hay nada. Recién a la madrugada vuelve un poco de presión y se pueden llenar los tanques, pero lo que es durante el día, es un problema recurrente en verano, y la Municipalidad no ha dado viso de revisión”.

Por último, el que se crea sea el tema más candente, Ruggeri se explayó sobre el problema específico del transporte público urbano de pasajeros. “La posición de la Asamblea es que se tiene que rescindir el contrato porque evidentemente esta empresas ya no va a mejorar ni el servicio, porque no ha hecho nada de nada, al contrario, se ha hecho para empeorarlo: las frecuencias son cada vez más salteadas, las paradas no están señalizas, el estado de los colectivos no es el mejor. Ahora comenzamos de nuevo con el problema que no le pagan a los choferes y hay paro de colectivos. Y esto aparentemente recién empieza porque no se habla de una solución a largo plazo. También creemos que una suerte de incompatibilidad de parte del municipio que tomó como parte del funcionariado a alguien que es parte de una de las empresas”, se refirió a Sebastián Lischet, coordinador del área de Movilidad y Habilitaciones, quien es hijo de Marcelo Lischet, uno de los socios del Transporte Mariano Moreno, prestataria del servicio de colectivos. “Nos parece que no tienen que ver, porque por un lado están incumpliendo con ls ordenanza, con el contrato, con la concesión y por otro lado lo toman como funcionario a uno de los integrantes de la empresa”, concluyó.