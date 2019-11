La relación entre el agua y los derechos humanos de los pueblos indígenas

Print This Post

Producir conocimiento innovador sobre los derechos humanos en relación con diferentes formas de relacionarse con el agua por parte de los colectivos indígenas. Ese es el objetivo de Rivers, un proyecto científico Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés) que se presentó el pasado viernes en la Universidad Carlos de Madrid (UC3M) (España) y que trata de analizar hasta qué punto puede el derecho internacional de los derechos humanos abordar las realidades plurilegales de agua.

El proyecto Rivers adopta un enfoque interdisciplinar, entre los derechos humanos y la antropología jurídica. “Este proyecto pretende abordar nuevas formas de pensar sobre el agua, más allá de la división moderna entre naturaleza y cultura, aportando indicios sobre futuras vías para reconceptualizar los derechos humanos”, explica la investigadora principal, Lieselotte Viaene, del Departamento de Ciencias Sociales de la UC3M.

Para ello, contempla dos grandes líneas de actuación interrelacionadas. En primer lugar, analizarán las diferentes maneras de conocer y relacionarse con el agua que tienen los pueblos indígenas, además de estudiar la potencial violación del derecho al agua por parte de determinados proyectos extractivos. En segundo lugar, discutirán en congresos nacionales e internacionales sobre los principales desafíos, dificultades y contribuciones de la traducción interlegal de las diversas naturalezas del agua.

En este sentido, se desarrollará un análisis multisituado y de estudios de caso empíricos en tres contextos: Colombia, Nepal y el sistema de protección de los derechos humanos de Naciones Unidas, que reconoció en 2010 el agua como un derecho humano. “Rivers se centra en Colombia y Nepal porque ambos países son percibidos como los ejemplos regionales con más desarrollo jurídico en torno a la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Además, a nivel local en ambos países las comunidades indígenas se están enfrentando a sucesivos despojos de tierras y violaciones sistemáticas de los derechos humanos por los conflictos armados internos y proyectos extractivos”, explica Lieselotte Viaene.

¿Hasta qué punto es importante nuestra forma de entender y relacionarnos con el agua? Según los investigadores, el agua ha sido vista tradicionalmente de dos maneras: como un recurso natural dentro de un modelo económico neoliberal o como un derecho humano que debe ser protegido legalmente. En la actualidad, los conflictos por el agua alrededor del mundo y la emergencia climática están poniendo de relieve la forma en que entendemos y nos relacionamos con el agua. Por ejemplo, recientemente algunos ríos de países como Argentina, Australia, Colombia, Ecuador, India o Nueva Zelanda han obtenido el estatus de entidades vivas y con personalidad jurídica con implicaciones legales. Además, algunos pueblos indígenas se están movilizando en contra de la neoliberalización de la naturaleza, reivindicando formas alternativas de relacionarse con la misma.

El derecho internacional de los derechos humanos otorga un reconocimiento cada vez mayor a los pueblos indígenas como sujetos de derechos individuales y colectivos. “La pregunta principal de Rivers, en definitiva, es hasta qué punto el derecho internacional de los derechos humanos puede abarcar y entender las realidades plurilegales del agua”, recalca Lieselotte Viaene. Rivers interactúa también con espacios clave de producción de normas de derechos humanos de las Naciones Unidas – como el Consejo de los Derechos Humanos – con el fin de investigar los encuentros entre los conocimientos y reclamos indígenas con respecto al agua y las visiones jurídicas dominantes de los derechos humanos. Además, el proyecto examinará el impacto y las limitaciones del trabajo de los expertos internacionales indígenas como diplomáticos de conocimientos interculturales, como, por ejemplo, el mandato del Relator Especial de las Naciones Unidas de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

La relatora actual acudió precisamente a la presentación del proyecto que tuvo lugar el pasado viernes en el Aula Magna del Campus de Getafe de la UC3M, en la que también participaron diversos investigadores y líderes indígenas de Colombia, Nepal y Finlandia. El proyecto Rivers (Water/human rights beyond the human? Indigenous water ontologies, plurilegal encounters and interlegal translation), dotado con una financiación de un millón y medio de euros, aproximadamente, el proyecto se desarrollará entre el año 2019 y 2024. El ERC financia las ayudas Starting Grant dentro de Horizonte 2020, el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea. El objetivo es que investigadores jóvenes (con una experiencia posdoctoral de entre dos y siete años) con ideas innovadoras puedan convertirse en líderes de grupos de investigación cuya actividad esté en la frontera del conocimiento de cualquier temática.

Fuente: UC3M/Dicyt