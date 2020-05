La UCR exige testeos para determinar si en la provincia hay circulación comunitaria del Covid-19

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Las autoridades del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) y el Equipo Técnico de Salud del partido elaboraron diez propuestas que apuntan a minimizar el impacto sanitario del Covid-19 en la provincia. Proponen que se realicen testeos para determinar si hay circulación comunitaria del virus y que se agilice la realización de hisopados en aquellas personas que muestren síntomas. Destacaron la necesidad de que se respeten las autonomías municipales y reiteraron el pedido de audiencia a Bordet.

Los profesionales médicos y sanitarios de la UCR Entre Ríos realizaron un exhaustivo análisis de la situación sanitaria provincial ante la pandemia provocada por el Covid-19 e hicieron pública su visión sobre el complejo problema sanitario que afecta al país y a gran parte del mundo.

Recordaron que el 12 de mayo pasado, luego de haber solicitado formalmente audiencia con el gobernador Gustavo Bordet, las autoridades partidarias y representantes del equipo de salud fueron recibidos por funcionarios del Ministerio, que “se limitaron a insistir en la estrategia implementada hasta el presente, sobre la cual hemos expresado claramente que en el mejor de los casos es incompleta, de lenta respuesta y que la información epidemiológica publicada es insuficiente para poder estimar el curso de evolución de la virosis”.

Si bien desde el radicalismo reconocieron que “en estos más de 70 días de aislamiento social obligatorio, el Sistema Público de Salud provincial se ha equipado, se han establecido protocolos y que se interactúa con el subsector privado de salud”, esto “no asegura que nuestra provincia esté libre de la pandemia, solo basándose en que no hay circulación comunitaria del virus”.

Es en este contexto que “como ciudadanos, como partido político y en virtud de las recomendaciones de nuestros profesionales de la salud, nos vemos en la obligación de reiterar el pedido de audiencia al Gobernador y de solicitar que se implementen de manera urgente medidas que consideramos indispensables para evitar o minimizar la morbilidad y mortalidad ante una propagación del virus en nuestro territorio”, señalaron.

Desde el centenario partido aseguraron que “la sociedad entrerriana debe estar alerta porque la no aparición de nuevos casos no significa que el COVID- 19 no tenga circulación comunitaria”.

“La mayoría de los casos se cursa de manera asintomática y, al ser muy escaso el número de testeos, estamos navegando a ciegas”, advirtieron.

“En Entre Ríos no han aumentado los casos porque se desconoce de manera real si hay circulación comunitaria, por lo que siguen siendo necesarias las medidas de autocuidado, las restricciones que impone el aislamiento y los municipios deben responder a los mismos criterios de prevención”, sostuvieron.

“No ignoramos los efectos colaterales que el virus está provocando en materia económica, pero los hechos demuestran que las grandes poblaciones y los sectores más postergados son un foco de ataque y propagación de la virosis”, agregaron.

Finalmente las autoridades de la UCR y los equipos profesionales del partido reiteraron que, desde su más desinteresada colaboración, pueda generarse “un ámbito de discusión técnica aportar para el bienestar general”.

Reiteraron su pedido de audiencia al Gobernador e instaron a “reaccionar a tiempo para minimizar males mayores”.

Las diez propuestas

1) Testeo del personal de salud y seguridad

2) Testeo de los grupos de riesgo por criterio etario. Población de mayores en Hogares o

Geriátricos.

3) Testeo del total de la población carcelaria y del personal del Servicio Penitenciario

Provincial.

4) Testeos en barrios carenciados de las ciudades de Paraná, Concordia, Concepción del

Uruguay y Gualeguaychú.

5) Autorizar de manera rápida el hisopado y remisión de muestras a laboratorio de aquellos casos recibidos en las guardias o consultas espontáneas, es decir, que haya mayor libertad para la prescripción por parte del profesional tratante.

6) La implementación de una campaña de difusión por todos los medios orientada a los pacientes con patologías de riesgo para que concurran a los centros de salud a realizarse los controles de rutina. Estará destinada a diabéticos, obesos mórbidos, pacientes cardiópatas, personas con insuficiencias respiratorias, hepáticos y renales, y se habilitará la atención programada en los hospitales públicos y en el sector privado.

7) Solicitar al Iosper la adopción de la telemedicina integral: es decir, atención médica virtual, recetas electrónicas y autorizaciones de todo tipo de prácticas on line, poniendo especial atención en los mayores de 65 años y afiliados con discapacidades.

8) Dadas las consecuencias económicas derivadas de las restricciones impuestas por el ASPO, reforzar los servicios de Psiquiatría y Psicología de los nosocomios públicos y habilitar las prácticas en consultorios y servicios privados.

9) Que se respeten las autonomías municipales. Atendiendo todos los protocolos sanitarios establecidos por el Gobierno provincial, las autoridades locales deben tener la potestad de resolver la flexibilización de las actividades en razón de sus respectivas realidades sociales y económicas.

10) Reforzar los controles sanitarios en los accesos a la provincia vía Zárate-Brazo Largo, Victoria-Rosario y Paraná-Santa Fe. Es imprescindible que los operativos sean más severos para reducir la posibilidad de que ingresen a la provincia personas infectadas.