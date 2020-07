Las recomendaciones para las reuniones familiares ante el rebrote en España

Print This Post

Un 45 por ciento de los rebrotes que se han registrado en España desde que comenzó la desescalada se han originado en reuniones familiares. No compartir utensilios, usar la mascarilla y reducir el tiempo de las visitas, consejos para los nuevos encuentros filiales.

El Consejo General de Enfermería ha lanzado una infografía y un vídeo animado con las recomendaciones que se deben seguir a la hora de reunirse con familiares y amigos con seguridad, entre las que se destaca la importancia de no compartir utensilios ni platos, usar la mascarilla y reducir el tiempo de las visitas.

Y es que, hasta un 45 por ciento de los rebrotes que se han registrado en España desde que comenzó la desescalada se han originado en reuniones familiares o de amigos. Así lo ha resaltado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante una de sus comparecencias en las que ha vuelto a incidir en la necesidad de cumplir las normas sanitarias porque el virus “sigue ahí”.

“Estamos viendo con muchísimo temor el aumento de los contagios en numerosos puntos de la geografía española y, como profesionales que hemos estado en primera línea de la pandemia, no queremos que se repita una crisis igual que la que hemos vivido en estos últimos meses. Para nuestros compañeros de hospitales, Atención Primaria y sociosanitario sería un golpe durísimo volver a enfrentarse a una catástrofe semejante. Por este motivo, queremos recordar una y otra vez a la población la necesidad de cumplir las recomendaciones sanitarias para prevenir rebrotes”, ha dicho el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya.

En este sentido, ha reiterado la importancia de mantener la distancia física y utilizar el máximo tiempo posible la mascarilla cuando se está con gente con la que no se convive. “Sabemos que las ganas de abrazarnos y recuperar el tiempo perdido son enormes, pero ahora no podemos permitirnos un retroceso”, ha apostillado Pérez Raya.

Para evitar estos nuevos contagios, tanto los invitados como los anfitriones de las reuniones deben ser conscientes de la necesidad de que todo salga bien y estar alerta en todo momento. En primer lugar, desde la organización colegial han aconsejado no celebrar ninguna reunión si alguno de los invitados o anfitriones tienen síntomas. En este caso, deberán contactar con los teléfonos habilitados para ello e informar a las autoridades sanitarias para que valoren la posibilidad de realizar la prueba.

Antes de la llegada, los organizadores de la celebración deben pensar cuántas personas pueden estar en la mesa manteniendo las distancias de seguridad y recordando que los no convivientes deben estar a 1,5 metros de distancia entre sí. “Siempre es preferible que las reuniones se realicen al aire libre o en lugares con ventilación continua y, si se puede, minimizar al máximo posible el tiempo para reducir la posible exposición al virus. Es decir, si quedamos con alguien para comer, no alargar mucho la sobremesa o si, por ejemplo, vamos a visitar a un familiar, no estar todo el día en la misma casa”, ha explicado el presidente de las enfermeras.

Seguridad

Una vez que se llega al domicilio o lugar de la reunión es cuando hay que tener los cinco sentidos alerta y saludar sin abrazos ni besos, así como lavarse las manos al entrar con gel hidroalcohólico o agua y jabón si es posible. En este sentido, las enfermeras han demandado “encarecidamente” que se mantenga la mascarilla y la distancia siempre que sea posible, retirándosela y guardándola en un sobre de papel o bolsa de tela individual cuando se vaya a consumir alimentos o cuando sea imprescindible.

A la hora de poner la mesa, será sólo una persona la encargada y siempre lo hará realizando previamente una buena higiene de manos. Además, los platos deben servirse individualmente y se asignará una persona encargada de repartir el agua o los alimentos para no compartir los cubiertos de servir.

Precauciones

“Es fundamental evitar que los fluidos de los asistentes se mezclen en platos compartidos o bebiendo de los mismos vasos. Por eso, podemos utilizar elementos como una servilleta para coger determinadas cosas, pero siempre evitando el contacto con objetos comunes como los recipientes del aceite, la sal, el vinagre o la jarra del agua”, ha puntualizado Florentino Pérez Raya.

En un momento dado, también sería posible que los invitados necesitasen utilizar el servicio. En este sentido, las enfermeras han pedido que se realice una buena higiene de manos antes y después de usarlo, así como extremar las precauciones de limpieza y evitar al máximo el contacto con las superficies. “Es cierto que puede resultar incómodo, pero en la actualidad, la evidencia científica ha demostrado que el uso de mascarilla y la distancia física son los puntos clave para prevenir el contagio”, ha zanjado el presidente.

