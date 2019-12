Las retenciones segmentadas avanzan “paso a paso” evaluó Elvio Guía de Federación Agraria

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Este lunes se llevó la primera reunión de los representantes de las entidades rurales y el presidente Alberto Fernández. En el encuentro el titular del Ejecutivo planteó que habrá impuestos a las exportaciones agropecuarias diferenciadas, pero para llegar a esto es necesario trabajar en un esquema concreto, valoró a AIM el vicepresidente de Federación Agraria Argentina, Elvio Guía.

Luego del primer encuentro con el presidente Alberto Fernández, las entidades gremial rurales comenzaron a desandar la idea de una segmentación en las compensaciones y devoluciones a los derechos a la exportación para pequeños productores. Lo que está ahora por verse es cómo se implementará es el mecanismo, qué cede o aporta cada una de las partes, planteó a esta Agencia el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, Elvio Guía.

El dirigente dijo que se han planteado una agenda de trabajo que es urgente abordar. “Vamos a presentar nuestros proyectos”, adelantó, en la línea propuestas por Alberto Fernández de establecer una segmentación a las retenciones. “Es un cambio que vamos a hacer paso a paso”, graficó Guía. “Y hay que ver si el gobierno está de acuerdo con nuestra propuesta. Esto es un avance; que se entienda que hay que compensar. El tema es cuál va a ser lo que estén dispuestos a resignar y cómo se implementa para que no se convierta en un problema. Es por eso que necesitamos que sea rápido, para generar confianza y tranquilidad a los productores y que puedan trabajar”.

Impuesto antipático

El referente federativo también comentó que en la reunión con Alberto F. solicitaron que no se incremente el 3 por ciento adicional al impuesto a los derechos a las exportaciones en soja, trigo y maíz como quedó habilitado por la Ley de Emergencia hasta que no se resuelva la segmentación. Ante este pedido, el Presidente expresó que lo tenía que evaluar en cuanto al costo fiscal que significaba, y que iba a quedar suspendido hasta que les comunicara qué iba a hacer. En este orden narró que el titular de la Ejecutivo nacional admitió que los derechos a las exportaciones “no sirve”, pero no los puede omitir, y que lo único que podía garantizar era que todo tipo de medida al respecto la iba a tratar de consensuar. Ante este panorama, Guía afirmó que “para generar confianza y tranqulidad se debe demostrar con hechos”.

Así las cosas, luego de los feriados por Navidad, antes de fin de año o en los primeros días de enero, se volverían a reunir las entidades representadas en la Mesa de Enlace ya con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, para ir afinando el lápiz.

La Federación Agraria va a insistir en que se tenga en cuenta para las compensaciones y devoluciones a los derechos a la exportación el volumen de producción, la distancia a los puertos y si está o no en la zona núcleo.