Lavarse las manos se volvió un privilegio

A 16 días de la confirmación del primer caso de Covid 19, los contagios han aumentado exponencialmente en las zonas vulnerables de Buenos Aires. Además, ya se lamentan muchas muertes. “Llevamos 11 días sin acceso al agua en vastos sectores del barrio, insumo esencial para la prevención de los contagios y para la supervivencia”, lamentaron a AIM desde Somos Barrios de Pie.

En ese sentido, “las respuestas que nos brinda el Gobierno de la Ciudad son completamente insuficientes, por lo que hoy venimos a denunciar al responsable de la desidia en la que nos encontramos, al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta”.

Además, “la secretaría de Integración Social y Urbana a cargo de Diego Fernández no está trabajando en pos de brindar una solución seria y definitiva al problema del agua, sin embargo, continúa con las demoliciones en el sector de Bajo Autopista, poniendo en riesgo las estructuras de las viviendas aledañas, y por, sobre todo, poniendo en riesgo la salud de las y los vecinos. Pese a que la Justicia ordenó que el Gobierno de la Ciudad tenía que recoger los escombros provocados por las demoliciones que viene realizando, hoy siguen ahí, juntando basura, propagando el dengue, el otro gran problema sanitario invisibilizado que se sigue multiplicando en el barrio”.

“La situación económica de las familias del barrio es cada vez más precaria, la pérdida de trabajos y changas, genera una enorme pérdida en los ingresos, eso lo vemos en el aumento de la demanda en los comedores y merenderos comunitarios. Hoy las organizaciones volvemos a decir que con hambre no se puede atravesar la cuarentena, que es necesaria la asistencia alimentaria que debe garantizar y reforzar el Gobierno de la Ciudad, así como los insumos necesarios para la seguridad de las trabajadoras de esos espacios comunitarios, mujeres en su gran mayoría, que hoy están garantizando un servicio esencial sin reconocimiento económico excepcional por esta tarea”, detallaron a este medio desde la organización.

Para frenar esta situación, “es necesario que el Gobierno de la Ciudad deje de improvisar, y garantice el aislamiento real para las familias infectadas proveyendo asistencia alimentaria, sanitaria y social. Es fundamental que se hagan los testeos de los contactos próximos de los casos confirmados de inmediato, que haya elementos de bioseguridad garantizados por el Gobierno, que se fortalezca la capacidad de atención en los hospitales cercanos y que haya más puntos de atención, hoy existe sólo un puesto de atención a personas con síntomas en un barrio que tiene más de 50 mil vecinos y vecinas”.

“Hoy somos las organizaciones las que hemos diseñado los protocolos de actuación en los espacios comunitarios, las que garantizamos insumos de bioseguridad (barbijos, máscaras, productos de desinfección) a las trabajadoras esenciales y a las y los vecinos, las que estiramos las ollas para garantizar más platos de comida, las que acompañamos a las vecinas víctimas de las situaciones de violencia de género, las que acompañamos a las familias para que accedan a su derecho a la salud, a la vacunación, etc. La emergencia es social, sanitaria, alimentaria y de violencia de género. El Estado no nos cuida”, lamentaron a AIM.

Qué piden en los barrios

Protocolos de aislamiento y acompañamiento para los barrios populares

Resolución del problema estructural del agua

Suspensión de las demoliciones en el sector bajo autopista y recolección de escombros

Fortalecimiento de los dispositivos de salud para el barrio (ambulancias, puestos de atención a personas con síntomas, testeos inmediatos a los contactos cercanos de casos positivos).

Felicidad Salinas o Feli, cómo la conocen en el barrio, coordina uno de los comedores ubicado en Retiro.

“Hace 14 días que estamos sin agua y, la verdad, es incoherente. Milito en el barrio, tenemos merenderos. Sin el agua no se puede, más allá de que tengamos los comedores. Para cocinar le tengo que pedir a un vecino o otro. El estado está ausente”, expresó al respecto.

“Es una pena, una tragedia lo que está pasando en el barrio. Pareciera que nosotros por ser de la villa no tenemos derecho a la salud, ni a la educación. No tenemos agua, luz. El problema es que no tenemos un protocolo específico para los barrios populares, hay uno estandarizado que no contempla las problemáticas y precariedad del territorio. Cuando se acercan las autoridades a decirnos las formas de prevención más que enojo sentimos una angustia muy grande. Porque algo tan básico como lavarse las manos se volvió un privilegio”, lamentó.

Alerta

Hace apenas dos semanas, exactamente el miércoles 22 de marzo, la Villa 31 de Retiro en la Ciudad de Buenos Aires, no tenía registrados casos de coronavirus. Solo 14 días después, la cifra está rozando los 200, con 198 personas contagiadas con Covid-19, una muerte, y una gran cantidad de casos sospechosos por confirmar.

La situación tiene en alerta a las autoridades de la CABA, que junto a la Nación están realizando testeos casa por casa para tratar de aislar a los contagiados, con resultados aún más preocupantes. De los 39 test realizados ayer, 30 dieron positivo.