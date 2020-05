Le desvalijaron el departamento en cuarentena

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Una estudiante oriunda de Chajarí, que cursa sus estudios en la capital entrerriana, recibió la desagradable noticia de que le desvalijaron el departamento que alquila en la capital entrerriana, mientras ella está de cuarentena en su ciudad natal.

Milagros Confalonieri, que este año comenzó sus estudios en Paraná, habitaba un departamento por Avenida Almafuerte al 180.

«Por la pandemia decidí regresar a Chajari. Me avisan que me habían robado y cuando llegué a Paraná comprobé que me llevaron todo; hasta las plantas y la planchita del pelo», contó.

Dio cuenta de que se estaría ante «una mudanza», dado que «la puerta de abajo no está forzada, solamente la de mi departamento, así que alguien me tuvo que vender y dar su llave para poder entrar y salir del edificio».

Y enumeró: «Se llevaron cocina, heladera, lavarropas, secarropa, mesa y sillas, ventilador, sillones, plancha, planchita de pelo, ropa, ollas y demás».

En ese sentido enumeró:

«La cocina era color gris oscura, marca MABE

La heladera era gris también marca GAFA

El lavarropas era grande, blanco, marca BOSCH

El secarropa, marca KOH I NOOR

El ventilador gris, marca LILIANA

El router de Giga Red

La mesa era de pino sin barnizar».