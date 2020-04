Levantaron el motín en la cárcel de Villa Devoto

Connect on Linked in

La protesta de los presos del penal de Villa Devoto llegó a su fin tras la firma de un acta en la mesa de diálogo conformada con las autoridades de diversas áreas del Gobierno nacional y los delegados de los privados de la libertad de cada uno de los pabellones. La medida fue confirmada a Infobae por fuentes del Servicio Penitenciario Federal. “Sin heridos ni incidentes”, remarcaron. Aunque se reportaron 11 agentes del SPB con quemaduras leves.

De momento, lo único que se sabe del acta firmada es que “se permitirá efectuar recorridas por los pabellones para comprobar el estado de los mismos”. Sin embargo, un grupo presos se mantiene por ahora en los techos de un sector del penal.

El acuerdo fue rubricado por los jueces de la Cámara de Casación Gustavo Hornos y Daniel Morín, además de representantes del Ministerio de Justicia, Procuración Penitenciaria y el SPF, más los representantes de los internos.

“El acta es para que termine todo hoy, se presenten jueces federales y no haya traslados ni represión”, confirmó una fuente. La idea es que mañana se avance en una revisión de los casos que podrían obtener la prisión domiciliaria mientras dure la pandemia. Se trata de los internos que tienen prisión preventiva, los que gozan de salidas transitorias o libertad asistida, o personas con problemas de salud preexistentes al Covid-19 y los que están muy próximos a obtener la libertad.

El motín estalló dentro del penal de Devoto durante la mañana de este viernes, aunque los ánimos estaban tensos ya de madrugada. Un grupo de detenidos se rebeló en uno de los niveles de la cárcel: los propios detenidos enviaron videos a Infobae donde se puede ver un incendio entre las celdas. “Se despertó la ira de muchos”, avisó por WhatsApp uno de los internos.

“Pedimos hisopado para toda la población. No nos condenaron a muerte, nos condenaron a las penas que estamos pagando. No pedimos escaparnos, no queremos que nos maten, pedimos salud y el derecho a la vida. No queremos que nos encierren para morir como ratas, no queremos morir”, remarcó Carlos Ojeda, uno de los detenidos.

Pasadas las 18 de este viernes, Ojeda aclaró a Infobae que algunos presos siguen en los techos debido a que “continúa la represión”. “Dicen que firmaron el acta, que se terminó todo pero nos siguen disparando”, detalló. Y mandó videos desde el techo donde se ve la acción de los agentes del SPF.

Una alta fuente penitenciaria reconoció: “Tomaron la planta uno del penal, el nivel reservado para narcos y detenidos que cursan estudios universitarios”. Los disturbios suelen comenzar en los sectores poblados por detenidos acusados de delitos violentos como robo y homicidio.

El miedo al contagio y el reclamo para que la Justicia resuelva los pedidos de excarcelaciones de cara a la pandemia del coronavirus -una problemática que marca también al Servicio Penitenciario Bonaerense, con casi 1.200 presos en huelga de hambre declarada y dos motines en una semana en cárceles como la N°10 de Moreno o la 23 de Florencio Varela, que terminó con 20 presos heridos y un muerto a causa de las heridas de postas de goma, atraviesa a la protesta.

Hubo señales. Dos semanas atrás, una batucada y una protesta con antorchas en llamas que salían de las rejas y hacia a la calle explotó luego de que un detenido fuera trasladado al hospital Velez Sársfield: apenas tenía una tos. Uno de los referentes del Centro Universitario de Devoto lo advirtió anoche a un familiar desde su celular: “Se viene el bondi. Mañana quilombo. Devoto está que arde. Es un volcán esto. Ya hay penitenciarios con el virus. Y planta 2 toda en cuarentena. Ya empezó la ira de muchos. Se va a pudrir todo”.

Lo que pasó en Varela también tiene que ver: hasta la revuelta bonaerense del miércoles, los presos organizados buscaban alternativas antes de llegar al choque. Una de ellas era difundir una campaña viral con varios videos de ex futbolistas, entre ellos “El Turco” Claudio García, Alfredo Cascini y José Basualdo, todos ellos con mensajes de apoyo. También se sumaron el poderoso barra brava Rafa Di Zeo y el boxeador Rodrigo “La Hiena” Barrios. La campaña viral de concientización, por lo visto, no calmó los ánimos. Se habla también de una posible conexión entre penales, referentes de pabellones de máxima seguridad conectados por WhatsApp.

Sin embargo, cerca de “El Turco” García aseguraron que desconoce a los presos de Devoto, que hizo su video preocupado por un familiar detenido en un penal La Plata. Otros hablan del vínculo entre Di Zeo y un referente histórico de los presos dentro del penal.

El coronavirus, por otra parte, llegó a los penitenciarios de Devoto días atrás: un agente con rango de subayudante dio positivo, confirman fuentes del SPF. La respuesta del Servicio fue aislar a la población. Además, trascendió que en las últimas horas sacaron a cuatro presos para hacerles test porque tenían síntomas compatibles con el corovanirus.

“Esto es inédito en Devoto. Hace 20 años que no pasa algo así. Vamos a ver hasta dónde llega”, dijo expectante un jugador de poder dentro del Estado con un ojo directo dentro de los movimientos de las cárceles federales. La Policía de la Ciudad desplegó personal de infantería, grupos de dispersión y unidades de bomberos en forma preventiva en el perímetro fuera de la cárcel, de dos cuadras a la redonda.

Personal de la Procuración Penitenciaria también se hizo presente en el penal. Poco antes del mediodía, los presos comenzaron a ganar los techos: envueltos con mantas para amortiguar las balas de goma, arrancaron las chapas y salieron a mostrarse con palos, bengalas de humo y trapos con consignas.

Los detenidos, según fuentes del SPF, se niegan a hablar con autoridades penitenciarias o del Poder Ejecutivo. “Solo quieren hablar con funcionarios judiciales de Casación”, asegura un directivo. Sin embargo, la Casación federal y nacional todavía no fueron contactadas.

Otros en los techos aseguran: “Queremos hablar con la jueza federal en turno”. Hasta poco antes de las 14 no había comenzado un diálogo.

Mientras tanto, en el penal de mujeres de Ezeiza, las detenidas comenzaron su propia batucada, una situación que fue contenida.

Poco después de las 15:50, fuentes del SPF confirmaron a Infobae que las negociaciones habían comenzado en Devoto, entre directivos penitenciarios, personal judicial y representantes de los presos. Sin embargo, en los techos, un detenido filmaba un nuevo video: las balas de goma sonaban otra vez.