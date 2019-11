Ley de servicios esenciales: Piden a Bordet que «desactive la medida»

Print This Post

Tras la media sanción en la Cámara Baja de Entre Ríos de la ley de servicios esenciales, la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Entre Ríos (Festram), expresó su enérgico rechazo “al intento inconstitucional de reglamentar el derecho a huelga de los trabajadores municipales entrerrianos, como único método de minimizar los impactos de los conflictos gremiales que suceden en la capital provincial”, y reclamó al gobernador, Gustavo Bordet, “que desactive la medida y deje sin efecto esta iniciativa neoliberal” se informó a AIM.

El proyecto de ley declara como esenciales los servicios de recolección de residuos domiciliarios, la potabilización del agua, el transporte y también los que se prestan en el cementerio y estipula que no podrían ser afectados por medidas de fuerza.

En la Festram, que conduce Mario Barberan, explican que “nada se dice de las desastrosas administraciones municipales que, bajo el silencio y la protección política de oficialistas y opositores, producen en esos mismos servicios (que hoy entienden esenciales) un decaimiento de las condiciones laborales y de estructura de funcionamiento que los tornan inutilizables y que sólo la buena voluntad de los trabajadores permite que se sigan realizando”.

La Festram advierte además que “estos trabajadores municipales están día a día expuestos a lo que hoy consideran “peligroso” para la población, padeciendo en el desarrollo de sus actividades las típicas figuras de fraude laboral: jornaleros por décadas, con contratos basura, sin pago de adicionales por tareas riesgosas o peligrosas. Para esos trabajadores, no existe el cuidado ni protección alguna”.

Y destaca que estas medidas “que pretenden implantar nos invita a reclamar la plena legalidad en el trabajo de los municipales y que los “sacrificios” que queden sean para los neoliberales que impulsan estas iniciativas”.

El rechazo

La Federación explica que “nada se dice cuando día a día se deterioran los vehículos ni cuando se utilizan y dilapidan irresponsablemente los recursos de los ciudadanos en administraciones ruinosas. En esas situaciones no importa la ausencia de control, en donde nada se quiere reglamentar ya que políticamente no les conviene. Sólo quieren cubrirse para que las consecuencias de esas conductas no generen medidas de fuerza de los trabajadores municipales” y advierte que “observa perpleja que cuando hay que enfrentar a los trabajadores y sus derechos se acaba la grieta en Entre Ríos, pasando por arriba la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. Esto quedó en evidencia hace pocos días, cuando los ideólogos alzaban las banderas de la Justicia Social de Perón y Evita; pero a la hora votar, la derecha más neoliberal es el brazo que levantan al unísono”.

Finalmente, la Festram advierte que “se equivocan si consideran que con este proyecto solucionarán los problemas de las pésimas administraciones, de las estructuras de servicios públicos, de las condiciones laborales, porque encontrarán al movimiento municipal entrerriano unido en contra de las medidas que limiten derechos de los trabajadores” y apela al gobernador, Gustavo Bordet, “a que desactive y deje sin efecto esta iniciativa neoliberal”.