Llega un frente fresco con amenaza de lluvia

Este miércoles estará marcado por una significativa inestabilidad climática, según anticipa el Departamento de Meteorología provincial. El descenso de temperatura se instalará hasta el jueves, y ya el viernes volverán ascender las marcas en el termómetro, según pudo registrar AIM.

Mañana 29 de enero “estaría llegando un nuevo sistema frontal de aire fresco, que aportaría además condiciones de inestabilidad que podrían ser significativas”, anticipó el pronóstico elaborado por Defensa Civil de Entre Ríos. Es así que con este sistema instalado en la región, las “temperaturas descenderán un par de días, pero desde el viernes próximo volverían a ascender”, se indicó en el parte a esta Agencia.

Así, la mañana de este miércoles se presentará con “vientos rotando a moderados del Sur; nublado o altamente nuboso; inestable desde el Oeste de la provincia”, con “probables lluvias y tormentas”. Esta masa nubosa e inestable es probable que se desplace hacia el Norte aumentando el nivel de inestabilidad, se señaló, por lo cual se presentarían “lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad para dicho sector de la provincia”.

A la tarde de este miércoles, en tanto, vientos irán disminuyendo gradualmente hasta tornarse débiles del Sur. Estará sí nublado e inestable en toda la provincia. Es por esto que se prevé “probables lluvias dispersas y algunas tormentas aisladas, condición que iría mejorando desde el Sudoeste de la misma hacia fines de la tarde o hacia la noche, y mejoraría finalmente en toda la provincia en la mañana del jueves”.

Por último, en cuanto a la temperatura irá en leve ascenso y máxima en descenso o en marcado descenso. La mínima se ubicará entre los 21º y 22° C., con un sensación térmica de 20º a 21° C., siendo menores al Sur. En cuanto a las máximas, se pronostican que irá de 25º y 31° C., con térmicas en un rango de 24º a 34° C., más altas sobre el “Noreste de la provincia, antes de la llegada de la inestabilidad”, se aclaró.