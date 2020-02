Lluvias el viernes y humedad toda el fin de semana

Connect on Linked in

Para este viernes se esperan lluvias, débiles o moderadas en la región, y probables tormentas en algunos sectores de Entre Ríos, según informó el Departamento de Meteorología de Defensa Civil provincial. Por la noche el tiempo mejorará, pero persistirá la humedad y el clima cálido, se indicó en un parte a AIM.

Para las primeras horas de la mañana de este 14 de febrero se espera que la nubosidad siga en sostenido aumento, según el pronóstico del tiempo emitido por Defensa Civil de Entre Ríos al que accedió esta Agencia. En el informe climatológico se precisa que estas condiciones darán paso a una «tendencia a inestabilizarse por la llegada desde el

Oeste de una ‘onda’ inestable de niveles medios atmosféricos”. Esto se materializará en probables lluvias débiles y moderadas (aunque no tendrían la misma característica en todo el territorio provincial) y algunas tormentas”. Luego se “estaría mejorando durante la noche del viernes y la masa de aire cálido y muy húmedo persistiría durante el fin de semana”, para finalizar en las últimas horas del domingo y primeras del lunes con nuevas condiciones de inestabilidad.

En cuanto a la temperatura se presentará en ascenso y la máxima en descenso o en marcado descenso. Las marcas más bajas se prevén entre 19º y 23° C. con térmicas entre 18º a 23° C. Y las máximas pronosticada estará entre los 26º y 28° C. con sensación térmica de 26º a 29° C, siendo mayores sobre el Noreste de la provincia “antes de la inestabilidad”.