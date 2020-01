Â¿Lo tragÃ³ una boca de tormenta?

Connect on Linked in

Efectivos policiales buscan a un remisero en la localidad bonaerense de Benavídez, en Tigre, por efectivos policiales, tras el intenso temporal que se desató en Capital Federal y sus alrededores durante la madrugada del miércoles. El conductor, de 34 años, quedó encerrado en su vehículo cuando cayó al agua, y al intentar salir fue arrastrado por el agua.

En el momento en que el auto quedó bajo el agua, el remisero trasladaba a un pasajero quien, de hecho, logró salir del vehículo, subirse al techo y finalmente, pedir ayuda para buscar al conductor. «El chofer quiso empujar el auto y la corriente de agua se lo llevó», sostuvo en declaraciones a TN la dueña del vehículo.

El auto fue sorprendido por la tormenta que azotó la zona en las primeras horas del miércoles. Si bien se cree que el conductor pudo salir del vehículo, los investigadores creen que fue arrastrado por la corriente hacia una peligrosa zona de zanjas y alcantarillas donde lo están buscando. En efecto, el operativo es llevado adelante de manera conjunta por personal de la Policía Ecológica y de Bomberos.

«El chofer quiso empujar el auto y la corriente del agua se lo llevó. Lo están buscando con buzos. Dicen que cayó por el túnel que va los arroyos. La boca de tormenta no tenia tapa. Eso me dijo el muchacho», dijo a su turno, la dueña del auto. Según la mujer, el hombre decidió tomar por esa calle para cortar camino y no se dio cuenta que estaba con una importante cantidad de agua. «Si hubiera sabido no se hubiese metido por ahí», señaló la propietaria del vehículo, quien reveló que el joven trabajaba con ella desde hacía cuatro meses y que justo hoy es el cumpleaños de su hija. «Es un chico divino y muy trabajador», finalizó.