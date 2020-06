Los 50 mejores empleos para trabajar desde casa en 2020

Print This Post

La idea de trabajar desde casa, de sentirte libre, de poder desempeñar tu labor profesional desde cualquier parte del mundo, es un objetivo que hace soñar a muchos. En principio puede incluso sonar a utopía, a un sueño imposible, pero no lo es. Hoy hay muchas personas que trabajan desde casa. De hecho, cada vez son más las empresas que están contratando personal para trabajar en remoto.

Si quieres trabajar desde casa, tienes que conocer cuáles son las posibilidades que existen y para ello hemos creado este artículo. Ya sea por tu espíritu viajero, por contar con más posibilidades de compartir tu vida sin ataduras geográficas, por estar al lado de tus hijos mientras crecen, por alguna enfermedad, emprender un negocio online… Sea por el motivo que sea, trabajar desde casa, hoy día, es posible.

A la hora de trabajar desde casa hay dos grandes opciones.

Trabajar por cuenta propia o trabajar para una empresa. Las empresas que externalizan sus servicios implican que muchos de sus proyectos se desarrollen sin la necesidad de hacerlo en una oficina o ubicación concreta, un hecho que se ha visto impulsado por las mejoras tecnológicas que permiten realizar labores que hace unos años nos serían imposibles casi ni de imaginar.

Este tipo de empleos, llamados trabajos remotos, no necesitan que la persona tenga que acudir o desplazarse a un centro de trabajo concreto, podrá realizar las tareas pertinentes de forma remota desde su casa o cualquier lugar donde desee (coworking, cafetería, biblioteca…).

Además de ser la mejor forma de conseguir los sueños de quienes desean salir de la rutina de la oficina, de las ataduras a una determinada localización.

¿Te imaginas trabajar desde ese rincón que es un paraíso para vosotros? ¿Que surja la posibilidad de continuar tu vida en cualquier parte del mundo y no tener problemas ni limitaciones profesionales para ello? ¿Ver crecer a tu hijo mientras trabajas desde casa?

La nueva realidad está aquí para dar una respuesta de lo más positiva a este hecho, la herramienta que os lleve donde vuestro camino os marque.

A continuación, encontrarás un listado con las 50 mejores opciones que hay actualmente para trabajar desde casa o desde cualquier lugar del mundo.

Asistente virtual

Si te interesa trabajar tanto a tiempo completo como parcial realizando tareas más automáticas y administrativas, la opción de ejercer profesionalmente como asistente virtual es una de las mejores opciones que se presentan. Este tipo de empleo, como podrás intuir por el nombre, debe su nacimiento a internet.

Sus funciones principales pueden variar dependiendo de la solicitud de la empresa, pero por lo general se resumen en atender llamadas telefónicas, gestionar correos electrónicos, agendar citas y reuniones, ofrecer atención y soporte al cliente, etc.

Hay miles de plataformas que te abrirán las puertas para trabajar a distancia como asistente virtual, aquí tienes una completa guía con todo lo que debes conocer para trabajar como asistente virtual.

Este es un tipo de empleo del que normalmente extraerán remuneración en función de la cantidad de horas de trabajo que desempeñen, y por supuesto, el número de tareas asignadas, por lo que el salario que maneja suele ser bastante relativo.

Servicios de consultoría

Los servicios de consultoría bajo un modelo independiente o colaborando con empresas que ofrecen la posibilidad de teletrabajar, son otra fuente de ingresos que vale la pena explorar, especialmente si tienes conocimientos, experiencias y habilidades muy distinguidas dentro de un nicho de mercado en específico.

Ya sea en el sector de marketing digital, en el área de recursos humanos, ventas, informática, finanzas, etc., cualquier persona con la capacidad de aportar valor y saber algo que el cliente no conozca, tiene potencial para emprender en el negocio de la consultoría vía online.

Para lograrlo, será sustancial elegir un segmento de mercado específico, definir al arquetipo de cliente al que deseas acercarte, añadir un elemento diferenciador de tu competencia y desarrollar una marca personal que proyecte tus competencias y voluntad para prestar un servicio impecable.

Data Entry

Si tienes habilidades para escribir rápidamente y sin errores, esta es una forma de trabajar desde casa que puede ser de utilidad para ti, tanto como trabajo central, como un canal para generar ingresos extra en tu tiempo libre.

Te sorprendería saber el número de empresas y sectores dispuestas a pagarte por digitalizar múltiples archivos y documentos con los que, hasta el momento, solo contaban en formato físico, además de las opciones que ofrecen para trabajar realizando transcripciones literales de vídeo y audio.

Hay muchas plataformas de teletrabajo en las cuales podrás acceder a ofertas para trabajar en Data Entry, algunas de ellas sumamente populares en el sector del trabajo remoto, como Workana, Freelancer, UpWork, Fiverr, etc…

También hay portales que se dedican directamente a seleccionar interesados para trabajar como Data Entry, una de estas web es Atexto.

Aunque si te interesa ir más en serio, una vez que cuentes con algo de experiencia, podrías empezar a crear tu propia cartera de clientes, como, por ejemplo, bufetes de abogados, universidades y oficinas variadas, estos suelen ser las áreas que demandan más personas para trabajar como Data Entry.

Educación online

¿Qué mejor forma de trabajar desde casa que contribuir a la educación de muchas personas alrededor del mundo gracias a la educación online?

Si estás especializado en algún tema o tienes un nivel de formación y experiencia que te cualifique para impartir tus conocimientos más valiosos, este trabajo es para ti.

Hoy en día, cualquier persona puede crear contenido educativo en internet y la falta de plataformas para distribuir cursos, webinars y material instructivo acerca de alguna temática, no es una excusa, al contrario, cada día hay más opciones para compartir tus conocimientos a través de internet.

Herramientas para crear vídeo-cursos como Udemy o Skillshare entre muchas otras, son ideales para empezar a vender tus conocimientos y generar ingresos.

La idea es que si planeas dedicarte a este tipo de trabajo, cuides muy bien que la calidad para que resulte atractivo y se adapte a los estándares de las plataformas, organices muy bien el contenido y crees una comunidad de alumnos interactiva en donde puedas proponer ejercicios prácticos, evaluarlos y aportar feedback.

Otras opciones para trabajar como profesor desde casa son: enseñar español online, dar clases particulares online, etc.

Copywriting

Si tu pasión es vender o aportar valor a un público en concreto usando las palabras como puente, felicidades, tienes espíritu de copywriter, ahora te toca explorar al máximo esta profesión con la que también puedes ganar dinero desde casa.

Esta profesión tiene la gran ventaja de que perteneces a la gran familia de roles que podemos encontrar en el mundo del marketing digital, un sector de alta demanda en el que no tenemos excusas por falta de ofertas laborales.

Si tienes alguna profesión relacionada a la comunicación o la publicidad o te has formado en estrategias de marketing digital persuasivas en el área de redacción, las oportunidades esperan por ti en prácticamente cualquier plataforma de empleo remoto, aunque también puedes iniciar tu carrera independiente construyendo una cartera propia de clientes.

Servicios de marketing de afiliados

Una forma infalible de trabajar desde casa es con el marketing de afiliados, ya que es una alternativa laboral que no requiere ninguna inversión de tu parte, sino más bien, el tiempo y la dedicación para dirigir tráfico a productos creados por otras personas y recibir comisiones a cambio.

Como verás, este sistema no es ninguna novedad, pero con las nuevas tecnologías, es cada vez más fácil construir estrategias de marketing de afiliados hasta para generar tráfico hacia productos completamente digitales, como cursos, e-books, servicios profesionales online, etc…

La clave está en encontrar un nicho en cual deseas enfocarte, conocer cada detalle de su público, seleccionar productos de calidad y apoyarte de plataformas de afiliados para acceder a los artículo o servicios que podrías promocionar.

Es un empleo que puede escalarse tanto como lo desees. De hecho, puedes realizar nuevas estrategias como la captación de influencers que realicen una parte del trabajo por ti o estrategias en redes sociales como YouTube, Instagram y Facebook donde puedas aportar valor al público objetivo al mismo tiempo en que ganas dinero.

Administración de E-Commerce

El mundo del comercio online es una explosión de posibilidades laborales, por lo que no podría quedar fuera de la lista esta opción para trabajar desde casa emprendiendo en la creación de una empresa en el entorno digital, con la que además puedes iniciar con números de inversión muy bajos.

Ya sea que realices un modelo de negocio con dropshipping o te tomes el tiempo de idear tus propios productos digitales o físicos, administrar un e-commerce es un trabajo altamente escalable que muchas veces solo depende de factores simples como, estar enfocado en un nicho, conocer el modelo de cliente ideal y desarrollar estrategias de marketing digital agresivas y pertinentes para llegar a éste.

Hoy en día plataformas como Shopify, WooComerce, PrestaShop, son opciones que te ofrecen crear una tienda online de forma sencilla que se adapte a tus necesidades y vender tanto como las grandes marcas.

Blogging

Hay quienes dicen que los blogs están muertos, pero no hay nada más alejado de la realidad. El asunto es que los buenos blog se han transformado y cada vez reciben más tráfico convirtiéndose en grandes medios digitales de referencia, como TrabajarporelMundo.org.

Siempre hay que estar en la tendencia, aprendiendo y renovándose. Si las cosas se hacen bien, es una buena forma de ganar dinero desde casa compartiendo con el mundo información de valor.

Se pueden crear blogs acerca de cualquier temática: moda, marketing, viajes, cocina, videojuegos, redes sociales, software, series, idiomas, marketing, fitness… El mundo de posibilidades no tiene límites. Lo mejor de todo, es que puedes llegar a muchas personas, siempre y cuando sepas como monetizar tu blog.

Además, también existe la opción de redactar para blogs de empresas aportando contenido de valor y capaz de posicionar para captar potenciales clientes o personas interesadas en determinados productos y/o servicios.

Este tipo de trabajo abunda en cualquiera de las plataformas de empleo remoto, normalmente dentro de la categoría de marketing digital, por lo que no tendrás problema en encontrar proyectos freelance. Aquí tienes 5 plataformas para ganar dinero como redactor.

Programación

Trabajar en el universo de la programación es vivir con la seguridad de que tendrás salida laboral garantizada por muchos años, además, es un empleo que cumple con las características que estamos abordado en este artículo: posibilidad de trabajar desde casa o desde cualquier lugar del mundo.

Hoy en día la demanda de programadores es tan amplia, que se ha convertido en una profesión que, ni siquiera es limita en cuanto a factores de experiencia y educación, es decir, que puedes formarte a través de programas de educación online, empezar como programador junior y aun así ver ingresos muy llamativos en tu cuenta mes a mes.

¿Te interesa tener todos los conocimientos necesarios para trabajar en programación? Echa un vistazo a estas plataformas para aprender a programar gratis.

Si aún estás dando tus primeros pasos y quieres convertirte en programador, empieza por definir muy bien qué tipo de programador quieres ser, perfeccionar tu dominio en los lenguajes de programación de tu interés, desarrolla un portafolio en línea para compartir tu experiencia y empieza a buscar ofertas de empleo en modalidad remota en cualquier plataforma de trabajo.

Te aseguramos que opciones no faltan.

Traducción

Si dominas más de un idioma, seguro que ya sabes que esta habilidad te puede traer un futuro en el mundo del trabajo remoto, muy prometedor que no deberías dejar pasar de largo.

El oficio de la traducción nunca falla y en internet podrás acceder a cientos y miles de empresas con la voluntad de contratar servicios profesionales de traductores, algunas que ni siquiera exigen titulación (aunque si deseas obtenerla, sería muy recomendable), generalmente, pagan por número de horas, número de palabras traducidas o número de documentos en los que has trabajado.

Si te interesa trabajar como traductor desde casa o desde cualquier lugar del mundo, puedes echarle un vistazo a esta sección del blog con recursos para trabajar como traductor.

Coaching online

El coaching o mentoring enfocado en algún ámbito en concreto, es una opción muy factible para realizarla trabajando desde casa o desde cualquier lugar del mundo.

Es un terreno lleno de competencia, pero también hay muchas personas interesadas en recibir este tipo de acompañamiento profesional para lograr sus objetivos desde lo empresarial, pasando por aspectos de salud o incluso en el ámbito amoroso, por lo que si quieres vivir económicamente de este proyecto, deberás empezar a generar una buena reputación y visibilidad creciendo de manera personal, académica y profesional.

Un buen coach predica con el ejemplo, así que es de gran utilidad que cuentes con un buen respaldo y experiencia exitosa cumpliendo tus metas o encontrando soluciones a problemas para demostrar que eres capaz de ayudar a otros a lograrlo en sus vidas también.

Estos son algunos cursos de bajo coste que te ayudarán a formarte para trabajar como coach.

Voice acting

Así es, también puedes ganar dinero usando un instrumento que la mayoría de los humanos tenemos: la voz. Con el voice acting o la “actuación vocal” podrás trabajar a distancia realizando doblajes, voces en off o narraciones para anuncios de radio, TV u otros, por lo que, si te interesa, estás ante un mundo de muchas posibilidades.

Si no cuentas con la famosa “voz de locutor o locutora”, calma, con mucha práctica podrás empezar a extraer ciertas habilidades formativas y tener un mejor desempeño en las audiciones que realizan las empresas que contratan este tipo de servicios.

Para iniciar, no hace falta realizar inversiones millonarias, con un buen micrófono como este y software de edición de audio ya tienes todo lo que necesitas. Una vez que cuentes con algo de experiencia, puedes encontrar empleo online en el sector en plataformas como Fiverr u ofrecer tus servicios profesionales independientes.

Corrección de textos y estilo

Si tienes buenas habilidades de redactor y lo tuyo no es producir textos por tu cuenta, sino asegurarte de que los textos de otros cumplan los estándares de calidad pertinentes (aunque también podrías ser escritor y correctos simultáneamente, ¿por qué no?).

Sea cual sea tu caso, este es otro de esos trabajos con facilidad para ser realizados fuera de una oficina como trabajador remoto o nómada digital, convirtiendo en un empleo con un número amplio de opciones de trabajo en editoriales, empresas de traducción, periódicos y revistas, agencias publicitarias o incluso con escritores independientes dispuestos a pagar por este servicio a profesionales en modalidad freelance.

Es un empleo que requiere un grado máximo de atención al detalle, buenas habilidades de redacción y ojo de águila para la ortografía, pero sus frutos valen la pena, además, si dominas más que tu lengua nativa, las opciones de trabajo se multiplican y podrás extraer el máximo potencial.

Edición y post-producción de vídeo

¿Te apasiona el mundo audiovisual y quieres trabajar desde casa? Ahora tienes la suerte de contar con la posibilidad de trabajar editando vídeos, un medio que hoy en día, está en su punto de auge más alto.

Desde recibir dinero por colaborar con diferentes Youtubers editando sus vídeos, trabajar como freelance para marcas comerciales o agencias de publicidad, involucrarte en producciones más amplias para cine o televisión o desarrollar tus proyectos de manera autónoma, esta es una profesión que cuenta con un gran número de oportunidades laborales.

Además, las formaciones también son accesibles y muchas veces gratuitas, por lo que aprender a dominar software de edición de vídeos o para añadir efectos, solo es cuestión de práctica.

Fotografía de stock

Si te apasiona la fotografía y quieres generar ingresos pasivos gracias a ésta, la fotografía de stock puede ser una buena aliada en tu camino, especialmente si no te importa ceder los derechos de las fotografías que tomas en tu tiempo libre para que cualquiera que pague por éstas, pueda usarlas como le apetezca.

El primer paso es registrarse en las agencias de fotografía de stock, son éstas quienes te pagarán una comisión por cada venta que se produce. Entre las más populares puedes encontrar Shutterstock, Fotolia, CreativeMarket o Dreamstime.

Con la fotografía de stock no hay limitaciones, puedes vender fotografía de paisajes, de modelos, de bodas, de animales, etc, así no le temas a la escasez de opciones, ¡no existen! Además, es el trabajo perfecto del nómada digital.

Si te interesa conocer más sobre esta profesión, aquí tienes una completa guía para trabajar vendiendo fotografías.

Jugar a videojuegos

Lo que antes parecía un simple hobbie, ahora es una oportunidad de empleo en todos los sentidos, y es que hay muchas posibilidades que explorar para ganar dinero jugando a videojuegos.

Desde realizar streaming en plataformas como Twitch o YouTube, realizar testing de videojuegos antes de que estos sean lanzados al mercado, participar en torneos online de e-sports o entrenar a otros para ser mejores competidores, jugar a videojuegos es una actividad completamente monetizable.

Si quieres saber más, no dejes de echarle un vistazo a esta guía donde te damos toda la información acerca de cómo ganar dinero jugando a videojuegos.

SEO

Con el paso de tiempo, la batalla principal de las empresas se ha reducido, en buena medida, a alcanzar el primer puesto en los resultados de Google, lo que les llena de una completa disposición para pagar por servicios profesionales de posicionamiento en buscadores.

Este es un trabajo completamente compatible con la modalidad de empleo remoto, es protagonista de un sinfín de solicitudes por parte de empresas del mundo del marketing digital y existen múltiples formaciones que te convertirán es un experto SEO, tanto desde el aspecto más técnico hasta la parte de redacción de contenidos optimizados para ser atractivos para los buscadores y los usuarios al mismo tiempo.

Si interesa trabajar como SEO, aquí puedes conocer todo lo que necesitas saber para trabajar como SEO.

Diseño gráfico

Desde diseño de logos e identidades corporativas, productos editoriales, materiales para redes sociales, mensajes publicitarios, piezas tipográficas, etc… el diseño gráfico se posiciona como actividad profesional con muchos caminos por los que transitar en tu carrera freelance desde casa o como nómada digital. Por lo tanto, si te apasiona el mundo del diseño gráfico desde la perspectiva digital, esta es una buena opción para ti.

Hay muchas plataformas de trabajo que alojan miles de oportunidades para trabajar en remoto como diseñador gráfico, aunque también puedes empezar a sumar clientes propios a tu cartera o idear tus propios proyectos, bien sea bajo nombre personal o comercial.

El primer paso será construir un portafolio que conquiste el ojo de tus potenciales clientes, al principio puedes ser un “diseñador orquesta” y demostrar que eres capaz de dominar el diseño desde diferentes perspectivas, pero después puedes encontrar tus puntos fuertes y especializarte.

Además, recuerda trabajar tu marca personal con el mismo nivel de detalle con el que trabajarías para alguien más, idear un plan de negocios donde identifiques muy bien tus propuesta comercial y el valor que tiene para encaminarte hacia tus objetivos.

Diseño web

Como ya hemos mencionado, el diseño siempre tiene un nuevo punto de vista desde el cual trabajar, otro de ellos es el diseño web, una opción digna de un punto aparte en esta lista, que también puede trabajar de manera remota desde casa.

Con la altísima demanda de diseñadores web, cada día es mas fácil ganarse la vida con esta profesión, que además goza de salarios anuales en empresas de hasta 40.000 euros, siempre dependiendo de tus números en experiencia.

La clave, al igual que con la mayoría de los trabajos de diseño, es tener un portafolio atractivo e implacable que comparta con el mundo tus mejores trabajos, y por supuesto, crear tu propia web.

UX Design

Siguiendo con la familia de trabajos de diseño que pueden llevarse a cabo en remoto, tenemos también la labor del UX Designer, el profesional encargado de darle forma a un producto partiendo, en todo momento, de una perspectiva que resulte 100 por ciento cómoda e intuitiva para el usuario durante toda su experiencia.

Es una profesión, nativa de la era digital, está posicionada como tendencia total en el mercado laboral, siendo protagonista múltiples ofertas de trabajo en startups, empresas de gran renombre que contratan en modalidad freelance, además de las múltiples formaciones académicas que han surgido con la promesa de titularte como un experto en UX.

Si te apasiona idear productos de calidad y pensados para ser útiles, esta profesión te puede interesar.

UX Researcher

Ok, seguimos en la página de UX, ya que este campo tiene tantas ramas profesionales que nos quedamos cortos si las resumimos en un solo punto.

En el caso del UX Researcher, es un profesional que asume la tarea de investigar a profundidad al potencial usuario del producto que se está desarrollando, desde su comportamiento general, pasando por sus motivaciones hasta llegar a sus necesidades.

Este rol profesional hoy en día es muy solicitado en startups y agencias de publicidad modernas que brindan la flexibilidad de trabajar en remoto; basta con una búsqueda en Google para saber que es así.

Diseño de producto

Para cerrar con los mil y un empleos de autónomos a los que se pueden acceder si tienes conocimiento y habilidades especiales en el área de diseño, vamos a hablar de ofrecer tus servicios profesionales como diseñador de producto, en este caso en versión física.

Si utilizas softwares de modelado como Autocad, 3D Slash, Maya, Sketchup o Blender, puedes ofrecer tus servicios profesionales para crear renders de distintos productos y ganar dinero desde casa gracias a ello, accediendo a empleos en plataformas de gran reconocimiento en el mundo del diseño, como Domestika y Behance.

Website testing

Hoy en día, las empresas piensan en sus páginas web con el objetivo de que sean útiles para el usuario. Para ello, hay profesionales que identifique el resultado el diseño y desarrollo. Aquí es donde entra la figura del website testing, una persona que tiene que probar la web.

Trabajar en el testeo de sitios web y en algunos casos, aplicaciones, ya es una actividad remunerada, que usualmente no toma demasiadas horas para ser realizada, por lo que te viene bien como una manera de generar ingresos extra en tu tiempo libre.

Durante el proceso, solo hace falta que explores completamente el producto diseñado y complementen tu experiencia dando tu opinión en tiempo real de qué aspectos positivos destacan y qué puntos se podrían mejorar.

QA Tester

Si te interesa trabajar en el testeo de páginas web y aplicaciones desde una perspectiva más profesional, el trabajo del QA Tester podría interesarte.

Tu misión al ocupar este perfil estará orientada a el aseguramiento de calidad de productos digitales para diversas empresas del mundo de la programación y el desarrollo de software.

Puedes ofrecer tus servicios profesionales de manera independiente o también acceder a oportunidades de empresas que ofrezcan la posibilidad de trabajar en remoto, recibiendo remuneraciones de hasta 42.139 euros anuales (según Glassdoor), dependiendo de tu nivel de experiencia en el campo.

Community Manager

Si lo tuyo son las redes sociales, las oportunidades para trabajar como community manager a distancia son una buena opción.

Todas las empresas necesitan de una persona que administre su imagen como marca en los medios sociales, un profesional que nutra y haga crecer a la comunidad con interacciones relevantes y contenido de valor en todo momento.

Este trabajo tiene una demanda tan extensa que es posible acceder ofertas que soliciten las características de este perfil en casi cualquier plataforma de empleo remoto, así que si cuentas con excelentes habilidades comunicativas y alguna formación de complemento en el área de marketing digital, es un excelente punto de partida para introducirse en el mercado laboral de este sector.

Agente de viajes

Trabajar como agente de viajes es una forma de empleo 100 por ciento compatible con el modelo de trabajo a distancia, por lo que contarás con mucha flexibilidad para realizar tareas como presentar planes de vuelo, vender, asesorar y gestionar la logística para viajes con fines de turismo o negocios.

Muchas importantes empresas del sector turístico solicitan agentes de viajes con capacidad comercial proactiva para vender servicios y productos turísticos, además, es uno de esos sectores en los que, si dominas más de un idioma, las oportunidades se multiplican (más de lo normal) y tendrás luz verde para acceder a salarios que llegan hasta 47.000 euros anuales, según el promedio de Glassdoor.

Venta de dibujos

Otra actividad que antes quedaba en segundo plano y era tratada como hobbie, hoy día puede ser tu fuente de ingresos principales, tanto activos como pasivos. ¿Lo mejor? Es todo sin moverte de casa y hay múltiples opciones entre las que puedes elegir las que mejor encajen con tus proyectos.

Por ejemplo, podrás elegir entre vender tu trabajo en redes sociales populares como Instagram, compartir tus conocimientos en dibujo vendiendo tu trabajo en forma de cursos o libros y hasta vender mercancía con tus dibujos sin ninguna inversión previa en plataformas como Redbubble y Society6 o en ferias de arte.

Hoy en día existe un público muy interesado en las diferentes formas de expresión artísticas y en apoyar a los creativos que se esconden detrás de diversas piezas de dibujo y pintura, por lo que, si tienes talento para dibujar, no deberías tener miedo de probar mostrar más tu trabajo y crecer en el medio, ya que, sin duda, te puede sorprender.

¿Quieres conocer más? Ve directo a leer este artículo sobre 7 formas de ganar dinero dibujando.

Venta de artesanías

Las manualidades y los trabajos más artesanales también tienen lugar si quieres trabajar desde casa o desde cualquier lugar del mundo.

Plataformas en línea, como, por ejemplo, Etsy.com, han hecho más fácil la tarea de conectar con amantes del mundo del trabajo hecho a mano dispuestos a pagar precios muy atractivos por tus creaciones.

Ya sea que te guste confeccionar ropa, productos de decoración, artículos de cerámica joyería y complementos, juguetes, pinturas, artículos coleccionables, entre muchas otras cosas, siempre puedes encontrar un espacio en internet (especialmente en Etsy) para crear una tienda de productos hechos a mano que te ayude a generar ingresos.

Para indagar más sobre esta temática, aquí tienes los mejores portales web para vender artesanías por internet.

Servicios de animación

El perfil del experto en animación en 3D u otros formatos de creación de personajes, escenarios y contenidos en general, es otro rol profesional con mucha facilidad para trabajar en remoto por medio de una colaboración extendida o bajo proyectos temporales.

Cualquier persona puede empezar a dominar técnicas de animación si se familiariza con contextos de diferentes softwares como After Effects, Adobe Animate, Maya, Max y Cinema 4D, múltiples herramientas con las que puedes entrar en contacto a través de diferentes cursos online.

Teleoperador

Un agente de call center o “teleoperador” proporciona soluciones, soporte, servicios o productos apegados a las necesidades de los clientes realizando o recibiendo llamadas telefónicas.

Como podrás imaginar, para realizar esta actividad, no hay ningún impedimento por zonas geográficas, por lo que es un empleo con millones de ofertas laborales a distancia alrededor de todo mundo, la mayoría de las grandes compañías, como, por ejemplo, Amazon, que ofrecen múltiples opciones de trabajo en diferentes idiomas, especialmente para este perfil.

La lengua es un aspecto muy importante en este tipo de trabajo, ya que entre más idiomas domines, más oportunidades aparecerán en frente.

Si quieres ampliar tus oportunidades con este rol profesional, aquí tienes un artículo sobre cómo buscar trabajo como teleoperador desde casa.

Cuidador de mascotas

Si te gustan los amigos peludos, este trabajo es una excelente forma de generar ingresos extra que a todos nos caen de maravilla, además, no hace falta contar con una formación y experiencia de alto nivel para lograrlo, solo mucha responsabilidad.

Hay épocas del año o momentos en donde las personas tienen que salir de casa por motivos familiares, de trabajo, turismo, educación, etc., y están dispuestas a pagar porque alguien asuma la tarea de cuidar a los caninos o felinos mientras están fuera. Allí es cuando llegas tú y ofreces tus servicios profesionales en esta área.

Al igual que en otras opciones que te hemos ofrecido, también hay aplicaciones y páginas en línea que pueden ayudar a postularte como el mejor cuidador de mascotas de tu localidad.

Realizar encuestas

Si bien no es una forma tan factible de ganar millones de euros, es un buen trabajo para realizar en tu tiempo libre generando algo de ganancias extra con tan solo invertir unos pocos minutos de tu día.

Ahora mismo existen miles de plataformas que prometen pagarte por responder encuestas que se adapten a tu perfil, la mayoría publicadas por empresas interesadas en conocer más en detalle los patrones de consumo de sus clientes ideales o del mercado en general.

Algunas plataformas pagarán más que otras (aunque ninguna ofrece una cantidad muy alta), pero si quieres “verle el queso a la tostada” y tener más oportunidades de verdaderamente ganar dinero, lo mejor es que explores la mayor cantidad posible.

Nosotros hemos seleccionado las mejores plataformas para ganar dinero rellenando encuestas.

Creación de podcasts

Como te habrá quedado claro a lo largo de la lista se puede ganar dinero con tus pasiones y hobbies, y eso incluye la opción de generar ingresos hablando de éstas por medio de un podcast completamente monetizable.

Para lograrlo es muy importante definir una temática o formato central que le dé sentido de estructura, armarte de unas buenas herramientas para grabar, que básicamente serán un micrófono y algún software de edición de audio que se adapte a tus necesidades.

Para ganar dinero, no hay un método único, pero lo principal es publicar tu podcast y hacerlo accesible en la mayor cantidad posible de plataformas del mercado, entre las que podemos mencionar Spotify, Anchor, Spreaker, iVoox, Soundcloud y hasta YouTube.

Algunas de estas plataformas son monetizables, pero también puedes explorar otras alternativas como el patrocinio, las cuñas y las donaciones de oyentes.

Aquí tienes una guía para conocer todo acerca de cómo ganar dinero con un podcast.

Trading

En los mercados de valores, el trading es la especulación sobre instrumentos financieros con el objetivo de obtener un beneficio, centralmente basándose en el análisis técnico, el análisis fundamental y la aplicación de una estrategia en particular para llevar a cabo las operaciones pertinentes.

Hoy en día, el trading se ha posicionado como una de las actividades con mayor ratio euro/hora entre todas las que conocemos, por lo que como imaginarás, no hace falta estar despierto noche y día frente al ordenador para ganar dinero.

Las operaciones de trading suelen ser muy cortas, por lo que con dedicarle unas dos horas diarias, ya estarás obteniendo beneficios considerables y te permitirás dejar el resto de tu tiempo para dedicarlo a lo que más te guste o explorar otras alternativas de esta lista para seguir generando ingresos.

¿Te interesa el mundo del trading? Aquí tienes una completa guía para hacer trading desde casa (o desde donde quieras).

Venta de libros

Vender libros por medio de diferentes plataformas en línea es una forma de ganar ingresos pasivos desde casa, que, con esfuerzo, incluso te puede garantizar el tener la posibilidad de llevar una vida más tranquila haciendo lo que te apasiona.

Hoy en día existen muchas plataformas digitales en donde puedes vender tus libros en formato e-book o incluso de manera física, asumiendo éstas las tareas de impresión a cambio de una pequeña comisión. Incluso Amazon, en su sección de apoyo para escritores que deseen unirse al catálogo de opciones del Kindle, te permite subir tu libro sin problemas.

Tu tarea, en este caso, sería la de generar visibilidad y atención desde afuera a través de estrategias de marketing con el objetivo de atraer interesados en adquirir libros de tu autoría.

¿Quieres saber más sobre esta forma de ganar dinero desde casa o desde cualquier lugar del mundo en donde te encuentres? Echa un vistazo a este artículo sobre cómo generar dinero online vendiendo libros.

La elaboración de libros de autónomos o la planificación del cierre fiscal anual, por ejemplo, son tareas sumamente delegadas y redirigidas a este perfil entre los trabajadores independientes, por lo que, si construyes una buena reputación por tus servicios, los clientes tampoco faltarán en tu vida.

Servicios de reclutamiento y selección

Si cuentas con experiencia y/o formación en el área de recursos humanos, tu oportunidad de brillar también llega en modalidad remota.

Con la llegada de la transformación digital, la posibilidad de lanzarte a headhunter o talenthunter independiente o en colaboración con empresas que ya adoptaron el teletrabajo y sus beneficios como parte de su estrategia, es completamente factible, especialmente si estás cualificado para llevar procesos de reclutamiento desde la distancia y te encuentras al día con las herramientas digitales necesarias para hacer de la comunicación tu aliada más potente.

Plataformas como Flexjobs, por lo general publican ofertas para tu perfil profesional, ¿por qué no echarles un vistazo?

Técnico informático

Si cuentas con habilidades en tecnología informática, resolución de problemas, controles y software y hardware de computadora, la opción de ofrecer tus servicios profesionales como técnico informático, es una excelente idea.

Si te recuerdas bien, este tipo de trabajo solía estar ampliamente vinculado al entorno corporativo, pero ahora a través de las nuevas tecnológicas, el departamento TI se puede mudar hasta a la sala de una casa para trabajar diagnosticando problemas técnicos y guiando a los clientes a través de soluciones.

Empresas de mayor tamaño, también podrían interesarte en tus servicios para la instalación y reparación de algún nuevo software. De hecho, Apple cuenta con un departamento de este tipo, que te guía de forma online para solucionar los problemas con tu producto.

Puedes encontrar listados de trabajo para la solución remota de problemas de computadoras en sitios web de empleo como Indeed y redes sociales como LinkedIn, usando los filtros de teletrabajo.

Gestión de canal de YouTube

Si bien no es la opción más rápida para ganar dinero de toda la lista, sí que resulta muy escalable.

Piensa que en cuantas personas se dedican hoy en día a lo que les apasiona gracias a YouTube, y es que, con esfuerzo, se puede monetizar un canal acerca de cualquier tema interesante, gracioso o informativo.

Herramientas como el programa de socios de YouTube, la publicidad y los anuncios que los usuarios visualizan antes o después de tus vídeos, además del contenido promocional y de afiliados que podrás ofrecer, hacen que YouTube aún se posicione como un buen lugar para ganar dinero desde casa o desde cualquier lugar del mundo, sobre todo si conoces a tu público y eres capaz de idear el contenido que realmente quieren ver.

Anfitrión de Airbnb

Si cuentas con una propiedad que estés dispuesto a alquilar, ganar dinero desde tu casa (¡y con tu casa!) gracias a plataformas como Airbnb, ya es cosa del día a día.

Millones de personas hoy en día tienen facilidad para generar ingresos colocando a disposición sus propiedades con el fin de que personas se alojen durante sus vacaciones o periodos en otro país o localidad por motivos de estudio o trabajo.

La clave está en establecer distintos rangos de precio de acuerdo a la época del año, generar un perfil donde se muestran las ventajas de tu propiedad de la manera más atractiva y elegir entre los mejores huéspedes para garantizar una excelente relación apegada a las normas.

Growth Hacking

Un Growth Hacker, también llamado bajo el nombre de “estratega del crecimiento”, es un perfil multidisciplinar de la gran familia del marketing digital que fusiona habilidades de marketing y analítica web para maximizar el alcance de una empresa y sus posibilidades de acercarse al cliente potencial.

Es un trabajo nativo de la era digital, por lo que encaja perfecto con la tendencia del empleo remoto, en su mayoría dentro de startups, con un salario anual de aproximadamente 30.000 euros, dependiendo del grado de experiencia.

Conoce todo lo que necesitas para trabajar en el mundo del Growth Hacking.

Digital Project Management

En este trabajo harás de puente para conectar a los clientes de una empresa, sus líderes directivos y el resto de la plantilla laboral encargada de ejecutar los proyectos que tú lideras, garantizando siempre apegarse a los estándares de calidad exigidos por el cliente y ocuparse de la entrega dentro del tiempo límite establecido.

Es una profesión muy flexible con la modalidad de empleo remoto y solicitable en diferentes contextos empresariales, desde agencias de marketing hasta compañías de software con la necesidad de encontrar a alguien que domine metodologías ágiles para la gestión y organización de equipos orientados a resultados.

Como referencia, el salario medio de un Digital Project Manager varía entre los 28.000 euros hasta los 36.000 euros

Si te interesa conocer más sobre este perfil aquí tienes una guía completa para trabajar como Digital Project Manager.

Coordinación de eventos

Los eventos hoy en día suceden primero desde las plataformas en línea, por ello este es otro trabajo que no se escapa de la lista cuando hablando de formas de trabajar desde casa.

Si tienes buenos contactos y te interesa crear eventos que llamen al público, la organización y promoción de éstos puede ser una vía para ganar dinero a través de la venta de entradas aplicando estrategias potentes para conquistar la atención de la audiencia perfecta.

Es un trabajo que requiere mucho tiempo y dedicación, como todo lo que vale la pena, y que además se puede desarrollar de manera independiente siendo tu propio jefe.

Servicios de contabilidad

Si hay una profesión que está llena de autónomos incluso desde antes de que el trabajo remoto fuese tendencia, esa es la contabilidad.

Este tipo de trabajo, que, si bien también tiene muchas opciones en el mundo empresarial tradicional, siempre ha sido capaz de sostenerse de forma remota, así que, si cuentas con las habilidades y formación necesarias para realizar balances mensuales velar por el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la emisión de estados financieros, esta es una profesión en la que es muy fácil construir una cartera de clientes atractiva, bien sea bajo un nombre comercial o personal.

Trabajos de preparación de impuestos para autónomos

Si hay una especialidad de la contabilidad que se merece una categoría aparte, es la de los servicios contables vinculados con la facturación electrónica, la gestión de cobros y gastos y las obligaciones fiscales correspondientes al oficio del autónomo.

Estilista

Antes quizás te hubiese parecido que el trabajo del estilista era totalmente presencial, pero la realidad que las nuevas tecnologías traen a nuestras vidas, también viene con la posibilidad de construir una trayectoria profesional como estilista de manera independiente y desde casa.

Con la construcción de una marca personal en redes sociales como Instagram y Pinterest y la presencia de un buen portafolio, estarás más que preparado o preparada para compartir tus capacidades con el mundo y empezar a atraer potenciales clientes interesados en tus servicios.

Producción musical

Si lo tuyo es la música, por qué no dedicarte a ella al 100 por ciento. Hoy en día hay más opciones para generar ingresos como productor.

Si tienes equipos de grabación necesarios para crear tu propio estudio, al inicio desde algún rincón de tu hogar, podrás trabajar controlando sesiones de grabación, ayudando a principiantes en la música, instruir y guiar interpretaciones musicales, llevar los trabajos de este medio de expresión a otro nivel, crear contenidos para YouTube, sesiones para cantantes, etc.

También puedes trabajar produciendo piezas musicales pequeñas siguiendo las solicitudes de diferentes clientes, en plataformas de trabajo a distancia como Fiverr.

Guía local

Un trabajo excelente para realizar si estás de paso en algún lugar que conoces muy bien o en tu propia localidad, trabajar como guía local es un gran modo de ganar dinero extra o incluso, con mucho esfuerzo, hacer de esta actividad tu mayor fuente de ingresos.

Puedes promocionar tus servicios y hacer eco de éstos por medio de diferentes plataformas digitales en aplicaciones de economía colaborativa. También podrás crear tu propia marca personal y posicionarte como un buen guía local.

Trabajar cocinando

Si los sabores y aromas de la cocina no se pueden publicar online, ¿cómo es que puedes ganar dinero desde casa cocinando? ¡Muy simple! Compartiendo con el mundo tus recetas o experiencias en el lugar favorito de la casa: ¡la cocina!

¿Que la receta era el secreto mejor guardado del chef? No en este caso, ya que si quieres generar ingresos cocinando, tendrás que compartirlas con el mundo de manera amigable, creando una marca personal que te posicione como alguien relevante el sector gastronómico, bien sea vendiendo cursos de cocina, libros de recetas o recomendando tus productos especiales de cocina utilizando estrategias de marketing de afiliados.

Servicios para derechos de propiedad intelectual

Los especialistas en derecho, en general, cuentan con la posibilidad de trabajar de manera remota, y si existe particularmente una especialidad muy demandada, son los expertos en propiedad intelectual, encargados de asesorar sobre asuntos relativos a los diferentes derechos de propiedad intelectual existentes: música, obras literarias, artísticas, programas de ordenador, infoproductos, etc.

Para construir una carrera, lo más importante es contar con una buena marca personal, bien centrada en su buyer persona y tener una experiencia de alto nivel.

Nutricionista

¡Así es! El empleo de nutricionista o dietista, también es compatible con la modalidad del teletrabajo, y es que los servicios profesionales que puedes ofrecer bajo este rol son fácilmente gestionables a través de llamadas telefónicas, videoconferencias o mensajes de correo electrónico con tus clientes o potenciales clientes.

Muchas empresas pueden ofrecer empleo como nutricionista a distancia; sin embargo, la opción más escalable siempre será crear tus propios contactos y generar vínculos con tu propia clientela por medio de una marca personal que aporte valor.

Sea cual sea vuestro camino, el sueño de trabajar desde casa o cualquier rincón del mundo es una realidad, ¡es la hora de conseguir las metas propuestas!

Fuente: trabajarporelmundo.org/