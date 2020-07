Los beneficios de dejar de fumar

Print This Post

Día a día miles de personas se levantan con la firme decisión de dejar de fumar, pero muchos recaerán en el hábito y son muy pocos los que realmente logran abandonarlo.

El primer paso para dejar de fumar es estar convencido de querer hacerlo, puesto que el tabaquismo es una adicción física y psíquica; la adicción física supone que cuando los niveles de nicotina en sangre disminuyen, podemos sufrir síntomas como nerviosismo, irritabilidad, insomnio, falta de concentración, etc.; es por ello que si no estamos convencidos, nos resultará casi imposible dejar de fumar.

Si lo que necesitas es convencerte de que debe de dejar de fumar, entonces te enseñare algunos de los efectos beneficiosos que conseguirás si dejas de fumar.

Lo primero que podrás notar durante los primeros días será que recuperaras el sentido del olfato y del gusto, además desaparecerá el mal aliento que ocasiona el tabaco, junto con el olor característico que impregna la ropa.

Te resultará mucho más fácil realizar actividades sin que te cueste respirar, algunas tan habituales como subir escaleras.

Dentro de los beneficios a medio plazo podremos encontrar que mejorará las funciones cardíacas, circulatorias y respiratorias, pues la presión sanguínea baja, la capacidad pulmonar aumenta y en definitiva, el riesgo de sufrir una insuficiencia coronaria disminuye a la mitad tan solo un año después.

Disminuye el riesgo de sufrir diferentes tipos cáncer, no solo el cáncer de pulmón, pues el tabaco aumenta muchísimo el riesgo de sufrir múltiples tipos de cáncer.

Al dejar de fumar no solo estamos obteniendo beneficios para nosotros mismos, sino que estamos ayudando a los que nos rodean también, en especial a los niños, pues los estamos librando de ser fumadores pasivos.

Si para ahora ya estás convencido de dejar de fumar, entonces te daré unas recomendaciones básicas:

No debemos de cortar el hábito de manera drástica, sobre todo si se fuman más de 10 cigarrillos al día; por eso durante las dos o tres primeras semanas, tendremos que ir disminuyendo paulatinamente el número de cigarrillos cada día.

Debemos evitar fumar en aquellas situaciones en las que siempre fumamos un cigarrillo, como tomar café, tomar una copa, después de comer, conducir, etc.; este paso nos costará mucho, pero si superamos estas situaciones, habremos dado un gran paso.

Sustituir el cigarrillo por chicles, caramelos, verduras, resulta muy beneficioso; de esta manera iremos superando el hábito de tener algo en la boca.

Una vez transcurridas las tres primeras semanas, habrá un día que marcaremos en el calendario que será «el primer día sin tabaco», el primer día será un día muy difícil, pues aparecerá el síndrome de abstinencia, y para ayudar a superarlo te recomiendo que tomes líquidos como zumos, empezar a practicar algún deporte aunque sea de forma suave, buscar algún hobby que nos ayude a distraernos y al mismo tiempo, nos obligue a concentrarnos en algo, etc.

Si logramos superar la primera semana sin fumar, ya tendremos hecho gran parte del trabajo, pero a partir de ahora será importante mantenernos firmes en nuestra decisión de no fumar, pues una pequeña recaída supondrá un gran error.

Es muy importante que sepas que dejar de fumar no es nada fácil, supone mucho esfuerzo; por ello si vemos que no lo conseguimos, o de entrada, consideramos que es un reto difícil, no debemos de tirar la toalla, tenemos que proponernos la meta y lograrlo; por último podemos pedir ayuda a nuestro médico de familia, pues existen preparados de nicotina que nos ayudan en esta tarea.