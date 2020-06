Los beneficios de tomar agua tibia con limón

Print This Post

Me encantan las cosas ácidas. Me gusta el limón, las naranjas verdes, el pomelo, me gusta beber un té y echarle tanto limón que te queda la carita achinada al momento. Si es este tu caso. Que sepas que el limón es un energizante natural, purifica la sangre, rejuvenece la piel y desintoxica el organismo.

Aquí dejamos 10 beneficios de tomar agua tibia con limón. Una manera de empezar el día deliciosamente ácido y genial.

Ayuda a la digestión

El jugo de limón ayuda a eliminar los materiales no deseados y las toxinas del cuerpo.

Limpia tu sistema, es un diurético

Al tomar jugo de limón las toxinas se liberan a un ritmo más rápido, lo que ayuda a mantener la salud del tracto urinario. El ácido cítrico de los limones ayuda a maximizar la función de la enzima, que estimula el hígado y ayuda a la desintoxicación.

Estimula el sistema inmunológico

Los limones son ricos en vitamina C, que es ideal para luchar contra los resfriados. Son ricos en potasio, lo que estimula el cerebro y la función nerviosa. El potasio también ayuda a controlar la presión arterial.

Equilibra los niveles de pH

Beber agua de limón con regularidad puede ayudar a eliminar la acidez total del cuerpo, incluyendo el ácido úrico en las articulaciones, que es una de las principales causas del dolor y la inflamación.

Limpia la piel

La vitamina C es vital para una piel sana y radiante, ya que su naturaleza alcalina mata algunos tipos de bacterias conocidas por causar acné.

Te da energía y mejora tu estado de ánimo

El limón es uno de los pocos alimentos que contienen iones con carga más negativa, proporcionando a tu cuerpo más energía cuando entra en el tracto digestivo. El aroma de limón también tiene propiedades energizantes y mejora el estado de ánimo.

Promueve la curación de las heridas

El ácido ascórbico (vitamina C) que se encuentra en los limones, promueve la curación de heridas y es un nutriente esencial en el mantenimiento de la salud de los huesos, tejido conectivo y cartílago.

Refresca el aliento

Además de un aliento más fresco, los limones ayudan a aliviar el dolor dental y la gingivitis.

Hidrata tu sistema linfático

El agua tibia de limón ayuda al sistema inmunológico mediante la hidratación y la reposición de los fluidos perdidos en el cuerpo.

Ayuda en la pérdida de peso

Las propiedades del limón para adelgazar son muy conocidas y valoradas. Es un excelente desintoxicante, y desinflamarte y contiene grandes cantidades de vitamina C con propiedades antioxidantes. Los limones son ricos en fibra pectina, que ayuda a combatir los antojos. Los estudios han demostrado que las personas que mantienen una dieta más alcalina, tienden a perder peso más rápido.

Fuente: DIY and Vintage