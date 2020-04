Los feriados de Semana Santa en Argentina y el fin de la cuarentena

Connect on Linked in

Esta semana que recién arranca, tendrá los feriados de Semana Santa, donde tradicionalmente se daban éxodos turísticos. Será un año distinto, donde las Pascuas se pasarán en casa, en familia. Recordemos que rige la cuarentena obligatoria hasta el 12 de abril inclusive, o sea la obligación de no salir y de esta manera evitar la propagación del Covid-19. Todo lo que hay que saber sobre los días que vienen, en esta nota de AIM.

Los feriados de Semana Santa este año serán de la siguiente manera:

Jueves Santo: tras tres días de actividad ‘normal’ dentro de lo permitido en la cuarentena, el 9 de abril será un feriado administrativo, donde ninguna entidad bancaria y del estado estará en funciones. Los privados definen como trabajan y dependerá de los rubros a los que se dediquen ya que no todos están exceptuados de estar abiertos en este periodo de la cuarentena.

Viernes Santo: El 10 de abril es feriado total. No habrá ninguna actividad, más allá de los lugares que puedan abrir en feriado (supermercados, etc), y los servicios funcionan como día domingo.

Ya el sábado 11 y domingo 12 serán días normales dentro de los últimos fines de semana de cuarentena: tras el domingo de pascua podría ser el fin del aislamiento obligatorio en caso de no ser prorrogado.

El levantamiento de la cuarentena

Recordemos que Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena hasta el final de la Semana Santa. Así, finalmente serán 12 días adicionales al plazo establecido en primera instancia, para combatir la pandemia del coronavirus. Y culminaría, si no hay variantes y no se vuelve a prolongar, después del fin de semana largo. Sin embargo, se espera que el levantamiento de la medida sea paulatino y en etapas. De esta manera, no todas las actividades volverían a funcionar como habitualmente. Las escuelas, por ejemplo, no abrirían sus puertas.

Asimismo, otro de los escenarios posibles es que el levantamiento de la cuarentena no se aplique a la población de riesgo. O sea, grupos de personas, como mayores, o inmunosuprimidos y los que hayan estado en contacto con casos positivos.

Otra de las decisiones que se evalúan, es que la medida se levante sólo en aquellas provincias de la Argentina en las que no se registraron demasiados casos de infectados con el Covid-19. De primar esa idea, la Ciudad de Buenos Aires, su área metropolitana y el Chaco no levantarían la cuarentena ya que son de los territorios que tuvieron más fallecidos.

La circulación está restringida a un mínimo de actividades esenciales, de acuerdo al Decreto 297/2020, que estableció el aislamiento social preventivo obligatorio desde las 0 horas del 20 de marzo.