Los horarios de comida: CÃ³mo influyen en tu interior

Connect on Linked in

Si eres de las muchas personas que no tienes horarios de comida establecidos, y a lo largo del día vas picoteando y dedicándole a tu alimentación tus ratos libres entre actividad y actividad. Debes saber que tu salud se ve notablemente afectada por tu ritmo de vida. Como comprobarás a lo largo de este artículo, esta desorganización con algo tan importante como tu alimentación, no es algo que te convenga descuidar, ya que puede pasarte una desagradable factura.

Mantener una rutina en los horarios de comida es algo que, tal y como está demostrado, influye en nuestra salud. Esto es algo que cualquier médico y nutricionista nos pueden advertir. Organizarse bien los horarios en los que vamos alimentarnos, cumplirlos y llevarlos a cabo en el día a día es algo fundamental. Si no hacemos una buena planificación con lo que nos alimentamos y cómo lo hacemos, no estaremos adquiriendo los nutrientes necesarios que necesitamos para mantener nuestra vitalidad y buena condición física.

Es algo intrínseco a nosotros, ya que disponemos de un reloj biológico que mantiene nuestro estado fisiológico en buenas condiciones. Este reloj ninterno se sitúa en una estructura específica de nuestro cerebro, más concretamente en el núcleo supraquiasmático. Está regulado por la luz, aunque hay multitud de factores externos que condicionan el buen funcionamiento de este reloj biológico. Tienen que ver, sobre todo, con nuestras necesidades básicas como dormir, descansar bien y alimentarnos.

Es un hecho, que es de gran importancia no solo cuidar del tipo de alimentos que consumimos, sino también el cómo los consumimos. Establecer un horario de comidas es uno de los factores que nos ayuda también a combatir el estrés, ya que nos permite desconectar de la agitación y la rumiación de pensamientos, para concentrarnos en ese preciso momento en la comida y las personas que nos acompañan. Tal y como veremos a continuación, establecer unos horarios de comida resulta esencial, ya que el proceso de alimentación y el cómo nos alimentamos está implicado en multitud de factortes que están relacionados estrechamente con nuestra salud.

¿Por qué es importante respetar los horarios de las comidas?

Como seres humanos, necesitamos establecer rutinas, ya que nos sentimos mejor con ellas y son necesarias para nuestra regulación homeostática, sobre todo las que tienen que ver con nuestras necesidades básicas. Es importante tener un horario determinado en el que nos acostamos y nos levantamos, esto nos ayuda a descansar mejor y a mantener nuestro equilibrio. De esta manera combatimos dificultades que se puedan presentar como el insomnio. De igual manera pasa con la alimentación, nuestro organismo se acostumbra a unas determinadas rutinas para comer, y siempre esperará que sean las mismas para mantenerse equilibrado. Gracias al establecimiento de unos horarios en las comidas estaremos contribuyendo a una mejora en todos los procesos metabólicos.

Debes de tener en cuenta que tu organismo, al igual que está acostumbrado a dormir unas determinadas horas al día, que son las que necesita para recuperarse. También tiene la costumbre de recibir nutrientes en un tiempo determinado. Cuanto te saltas alguna comida, ya sea el desayuno, comida o cena, o lo haces a menudo en diferentes horarios. Tu organismo, inevitablemente, sufre las consecuencias.

Tiempo de alimento

Los investigadores de la Universidad de Surrey, en Reino Unido, comprobaron este hecho, de la importancia que tiene respetar el horario de las comidas, y cómo influye en nuestro organismo. Estos investigadores profundizaron concretamente en el efecto que tiene atrasar los tiempos de la comida. Descubrieron algo realmente sorprendente: con un simple cambio de horario podemos afectar a nuestro ritmo circadiano del azúcar en sangre. Se comprobó como retrasar hasta 5 horas los tiempos de alimentación, desencadena que se produzca un retraso en los rítmos de azúcar en sangre, lo que contribuye a un mal funcionamiento que puede provocar incluso diabetes.

¿Cuáles son los beneficios de respetar el horario de las comidas?

El momento de la comida hace que sincronicemos nuestro reloj interno. Así las personas que luchan contra el desajuste del ritmo circadiano, como quienes tienen que hacer largos viajes a menudo o realizan trabajos por turnos de noche, etc. El momento de las comidas puede ayudarles a resincronizarse, siempre y cuando se establezca un horario fijo.

Respetar los horarios de las comidas ayuda a que mantengamos el orden metabólico y el peso correcto del cuerpo. También nos ayuda a prevenir trastornos importantes del organismo como la diabetes y algunas enfermedades cardiovasculares. La falta de un orden y control de cuando consumimos los alimentos también está asociada a trastornos de la alimentación como la obesidad. Y tiene una vinculación con el aumento de los niveles de colesterol en sangre. Esto sudcede poprque al no respetar estos horarios, el funcionamiento del organismo ya no es el adecuado, y esto influye también en la asimilación nutricional de los alimentos, que no sería la óptima para el correcto funcionamiento de nuestro organismo.

Obesidad

Un caos en este sentido, cuando hablamos de los horarios de las comidas puede originarte serios problemas. El descontrol en el aspecto nutricional es algo que tienes que cuidar ya no solo por los beneficios que supone, sino porque no tener el control, inevitablemente provocará trastornos como la acumulación de grasas en el organismo, y en consecuencia el sobrepeso. Para un buen funcionamiento de tu organismo es fundamental que no lo sometas a demasiados desajustes. Márcate unos horarios, comprométete con ellos y aguarda relajadamente a cumplirlos, esto también te ayudará a reducir tu ansiedad y detener el estrés al que estás habituado. En definitiva, es necesario que tomes consciencia de la importancia que tiene este aspecto tan fundamental en tu día a día, y si pensabas que respetar los horarios de las comidas no tenía una gran influencia en tu salud, esperamos que a partir de ahora te tomes más enserio este asunto, ya que tiene una verdadera importancia para tu salud y bienestar.

Salud Facilisimo