Macri se despide con pobreza récord: 40,8 por ciento

Con 2,8 millones de personas más, la pobreza llega en la Argentina a los valores más altos de la década. El 60 por ciento de los chicos, cerca de 7 millones, vive en hogares pobres. Salvia reiteró la propuesta de un “empleo mínimo garantizado”.

La pobreza, por la que Mauricio Macri pidió que se evaluara su mandato cuando instaló el slogan de “pobreza cero”, alcanza al 40,8 por ciento de las personas y la indigencia, al 8,9 por ciento. Se estima que son 16 millones de personas pobres y 3,6 millones en la indigencia. Ambas cifras, medidas por ingresos al tercer trimestre del año, son las más altas de la última década, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

“Los estamos enviando tanto al Gobierno saliente como al entrante para que puedan ser tenidos en cuenta en los diagnósticos y las políticas. Estamos dispuestos a colaborar”, explicó el director del Observatorio, Agustín Salvia. “Queremos ser convocados a contribuir con esos diagnósticos”, agregó. “No queremos contribuir a slogans que vulgarizan los problemas: ni pobreza cero ni que hay menos pobres que en Alemania. Se necesitan políticas de Estado serias y que comprometan recursos públicos, que sean osadas, innovadoras. Las políticas que venimos desarrollando han fracasando. El pacto social tiene que ser redistributivo”. El dato de pobreza muestra una suba de 7 puntos porcentuales con respecto al tercer trimestre de 2018 y es doce puntos mayor a 2017. “Las reiteradas devaluaciones, el aumento de la inflación, el estancamiento, el aumento del desempleo y las medidas de ajuste acordadas con el FMI explican el deterioro”, señala el análisis del Odsa que se presentó en Puerto Madero.

Trabajo

“Si no hay un proceso de reducción de las desigualdades, nuestro país no va a crecer”, aseguró el director del Odsa, para quien hay que definir cómo generar empleo en el campo popular, donde la pobreza necesita de mayor capital humano y social. “Deberíamos crecer al 3 por ciento anual hasta 2040 para poder tener una caída de la pobreza entre el 15 y el 20 por ciento”, dijo y aclaró que los pronósticos no alcanzan a ese porcentaje (2 por ciento anual para la región según Cepal). “Aún crecer a ese ritmo va a requerir que no nos olvidemos del 40 por ciento que está por debajo de los ingresos mínimos. Hay que invertir en los sectores pobres”, dijo y propuso un “empleo mínimo garantizado” por ejemplo para servicios de cuidado, saneamiento ambiental, mantenimiento de infraestructura urbana, con el que aspira a que se creen 4 millones de empleos. “Le interesó a Alberto Fernández y a Daniel Arroyo”, agregó sobre el futuro ministro de Desarrollo Social. El financiamiento, a definir, debería ir a un fideicomiso y ser administrado por un consejo de notables. En cinco años los recursos deberían llegar al 3 por ciento del PBI. Entre las posibilidades de fondeo, Salvia citó el bono solidario, destinar una parte de lo recaudado por el impuesto a las ganancias. Diagnóstico. En la comparación con la metodología del Indec, la UCA estima que el dato en el organismo oficial rondaría el 39,2 por ciento para pobreza y 9,5 por ciento para indigencia, de acuerdo a proyecciones sobre la EPH. Los hogares del conurbano son los que muestran mayor riesgo de pobreza extrema, de acuerdo con el Observatorio. La indigencia afecta con más intensidad a niños y adolescentes. En el nivel general marca 8,9 por ciento de la población pero entre los chicos y adolescentes, de cero a 17 años, aumenta a 14,8 por ciento.

Indigencia

Los datos del último año marcan un aumento de la indigencia también entre los 18 y 29 años. La tasa de pobreza de la Agenda para la Equidad marca que durante el tercer trimestre de 2019, el 59,5 por ciento de los niños y adolescentes viven en hogares por debajo de la línea de la pobreza. Una vez más, se trata del valor más alto de toda la serie. “Las estimaciones reflejan la persistente infantilización de la pobreza en la Argentina urbana”, indica el informe. La pobreza viene en aumento desde 2013-2014, recuerda la UCA, y afecta con más intensidad a los segmentos sociales de trabajadores marginales, el de obreros y empleados, además de los hogares del conurbano. En el 72 por ciento de los hogares tienen tres o más carencias básicas. Pero desde después de 2017, la pobreza muestra incluso un aumento en segmentos de clase media no profesional: subió de 4,9 por ciento al 14,2 por ciento.

