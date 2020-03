Mal utilizados, guantes y barbijos no sirven para protegerse del Coronavirus

Connect on Linked in

Lo dijo el coordinador de Redes Integradas provincial, Marcos Bachetti, al momento de brindar uno de los reportes diarios con el informe epidemiológico. Se recomienda el guante para personal de salud, ya que puede generar una falsa sensación de seguridad y aumentar los riesgos a contagios si no toman los recaudos necesarios.

Una de las preguntas formuladas en la conferencia de prensa de las autoridades provinciales que informaban sobre la situación de la emergencia sanitaria en la provincia estuvo referida al uso de las protecciones en manos y bocas, que muchos particulares han tomado como medida de seguridad ante la pandemia del Covid-19 al salir a hacer compras. En este sentido, Bachetti apuntó que las mayores medidas de protección no estaban en el uso de estos artículos, más que en el lavado de manos, con agua y jabón.

“Si uno va a hacer compras tienen que ir solo, respetar las condiciones del comercio, hacer la fila afuera, respetar la distancia y tocar lo menos posibles las cosas. Eso es un trabajo más individual”, volvió a recomendar el funcionario.

Y en cuanto al uso de barbijo y guantes, observó con un ejemplo: “Si uno tiene los guantes puestos, dale de la casa con los guantes, llega al súper, toca 10 cosas y saliendo del súper, esperando en la caja, se rasca la nariz, se toca la boca, es exactamente lo mismo que si no tuviera guantes”, planteó. “La recomendación en sí no es el uso del guante –insistió–, sino mantener primero las manos limpias todo el tiempo que se pueda, y de ser consiente de no tocarse la cara. Con guantes y con barbijo puede pasar exactamente lo mismo de infectarse si no se toman los recaudos”. Porque además, aportó, “está comprobado que el guante da una sensación de seguridad y se tocan más cosas, y aumenta el riesgo de contagiarse”. Los guantes, explicó, son para “personal de salud para la interacción con pacientes y no para andar por la calle”.

Por otro lado, el coordinador de Saludo explicó que “el barbijo quirúrgico, de friselina, tiene un tiempo corto de uso, porque cuando se humedece, ya absorbe lo que viene de fuera. Así que tampoco es para andar todo el día. El barbijo es para las personas sintomática, es decir con síntomas del Coronavirus, porque evita la propagación dela saliva, de las gotitas, que es por donde se mueve este virus”, reiteró.

Finalmente, planteó que las medidas son “lavarse las manos a cada rato, con un cartucho de alcohol en gel y cada vez que toca algo, lavarse las manos lo más posible.