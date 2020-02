Malestar de los productores ante la indefinición del gobierno provincial

Print This Post

La Mesa de Enlace reclamó respuestas al gobierno de Gustavo Bordet sobre las políticas fiscales, de infraestructura y productivas para Entre Ríos. Las bases de las confederaciones exigen una movilización para los primeros días de marzo, informaron a AIM.

La Mesa de Enlace se reunió en Paraná “para analizar el tema impositivo en la provincia, por lo que se insistió con los pedidos de audiencia al gobernador Gustavo Bordet y con los ministros, para determinar, sobre todo, qué pasará con el Impuesto Inmobiliario Rural (IIR) que está por salir”, informó a esta Agencia el presidente de la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), Daniel Kindebaluc, quien indicó que los gobernantes “deben dejar de pensar al campo como una caja de donde sacar plata y tienen que comprender al sector como un actor dinámico capaz de sacar a la provincia y el país adelante, ya que el mundo demanda todo lo que producimos pero tenemos el freno de mano de puesto por la fuerte presión impositiva, es decir, es una oportunidad que estamos perdiendo”.

“Básicamente hay incertidumbre y malestar es la falta de definiciones provinciales y nacionales; si bien tuvimos algunas conversaciones con el gobierno entrerriano el gobernador todavía no nos atendió y esto genera malestar en los productores, ya que la agricultura y la producción necesitan tener reglas claras para saber cómo sigue para adelante y esta incertidumbre jurídica sumados a los problemas impositivos generan malestar y las bases reclaman una definición o una acción directa con movilización en los primeros días de marzo”, señaló el vicepresidente de FAA, Elvio Guía.

Al respecto, remarcó que los productores que están más complicados son quienes tienen la producción como forma de vida y no como unidad de negocio: “Quien vive exclusivamente de su trabajo un tres o cuatro por ciento más lo saca de la producción y si queremos crecer y salir de los niveles de pobreza e indigencia hay que sostener lo que está funcionando y no se le puede meter más presión al sector en todo su conjunto”.

En ese marco, Guía señaló que los impuestos no benefician en nada al sector, ya que “hay enormes cantidades de pedidos para resolver problemas urgentes de infraestructura (caminos, puentes, etc); inseguridad (sobre todo el tema de abigeato); o políticas de promoción, pero nada de esto tiene soluciones y entonces todo este paquete de recursos que van a los gobiernos (nacional o provincial) no generan mejoras y producen un fuerte malestar en el productor”.

Además, destacó que al escenario provincial se suma la presión fiscal sobre la agricultura con las retenciones, y la incertidumbre con los problemas con la ganadería, arroceros (que no se sabe qué pasará con la tarifa eléctrica), con los citricultores y otras economías regionales, por lo que se aguarda que a corto plazo haya una respuesta.

Presión de las bases

La Mesa de Enlace, en base al mandato de las bases (que ratificaron en estas semanas su pedido) “resolvió poner un tiempo de espera al gobierno provincial para encontrar soluciones antes de los primeros días de marzo y si no hay respuestas se realizará una movilización a Paraná”, aseguró el vicepresidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), Roberto Nicasio Tito.

“Valoramos que el gobierno provincia elevó nuevamente al rango de ministerio a la Producción y las audiencias con los ministros en los primeros días de gestión pero necesitamos respuestas concretas para el sector, para trasmitir a cada federación o confederación y a los productores en general; queremos diálogo y lo intentaremos hasta las últimas instancias pero hay un momento donde las bases nos reclama plazos porque el campo necesita proyección a mediano y largo plazo”, remarcó.