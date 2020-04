Malestar y expectativas de abogados ante la apertura parcial en servicio de Justicia

Print This Post

En un clima caldeado, el 27 de mayo pasado el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos emitió una acordada en la cual dispuso una serie de disposiciones en tren de definir un plan de trabajo para dotar de “mayor actividad y habilitaciones progresivas” en la Justicia. Pero en la matrícula se aguarda ver cómo se irá implementar este 3 de mayo la apertura parcial, aunque prevalece el escepticismo, ya que quedan aún sin resolver los trámites personales, como por ejemplo cómo podrán continuar los cobros de embargos y honorarios, según pudo relevar AIM.

En esa misma jornada que el Colegio de Abogados Seccional Paraná emitió un duro comunicado reclamando que se resuelvan las “formas procedimentales y sanitarias” a la hora que “los actores del sistema judicial” retomen las actividades, el STJ anunció que el lunes se implementarán nuevas medidas. El Colegio dijo que esta demora era constituía “una inaceptable falta de consideración y respeto para con la Abogacía, como parte esencial del Estado de Derecho y Garantes e Instrumentadores del Debido Proceso Legal”. El Superior, en tanto, determinó restablecer plazos procesales y habilitar algunos trámites, pero en ningún caso con atención al público, es decir, con presencia de abogados en los tribunales. Esto es lo que plantea muchas dudas, de acuerdo a un sondeo entre matriculados que pudo hacer esta Agencia.

Idas y vueltas

En lo concreto, la cúpula judicial resolvió prorrogar hasta el 3 de mayo la cuarentena judicial. Así también mantener la suspensión de plazos procesales, de caducidad y perención, y los especialmente habilitados. También dispuso un nuevo módulo informático, denominado “subida de escritos”, para el cual aprobó un reglamento específico. “Esta medida permitirá habilitar más procesos de trámites en diversos fueros. Con esta nueva herramienta de trabajo se evitará la circulación de personas y la manipulación de papel”, argumentó. Además quedó aprobado un plan de tratamiento diferenciado para el fuero de Familia. Las medidas fueron adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria por la declaración de pandemia de Covid-19 y “tienden a la habilitación progresiva”, se indicó. La modalidad, que no prevé atención al público, dispone de habilitación administrada y con la actividad de todos los organismos, tanto judiciales como administrativos, desde el 4 de mayo y hasta las 24 de mayo.

Y si bien se restablecen plazos y habilita el tratamiento de actos en los distintos fueros, algo que era reclamado por los abogados, no prevé trámites que necesariamente se debe realizar personalmente porque vía informática no se han abierto, dijo una abogada que puso como ejemplo que “para sacar un oficio de embargo, que está en un juzgado, lo tienen que autorizar con su firma el juez, o en todo caso el secretario autorizado, y eso no se puede hacer, fustigó.

También se planteó las limitaciones con las que cuenta el sistema: “las habilitaciones supuestamente de las presentaciones de escritos on line, de demandas, escritos u otra documentación, tienen un límite, que es que soportan hasta 5 megabites”. Entonces ¿qué pasa con las contestaciones, plazos y traslados?”, se preguntó.

Otra letrada especializada en casos previsionales señaló que lo ideal sería “permitir la validez de oficios para trabar medidas cautelares, embargos, inhibiciones, anotaciones de litis y toda medida preventiva”, y en este sentido propone la apertura de los juzgados “con la atención personal aunque sea mediante un sistema de turnos”.

Por otro lado, una abogada consultaba a sus colegas qué iba a pasar en el fuero laboral, ya que entendía no había primado la sensatez. “Siguen suspendidos trámites de despedidos y accidentes, siendo que el primero está prohibido y en el segundo los actores siguen cobrando las primas sin que nadie las obligue a pagar”, planteó a modo de ejemplo. A lo que se suma la “suspensión de plazos para las sentencias ya dictadas y que no están firmes”.

Por lo pronto, todo está por verse a cómo se desarrollar la dinámica desde el lunes. El Colegio de Abogados se llamó a silencio, y lo mismo los Abogados Autoconvocados que hace poco habían puesto el grito en el cielo ante la falta de accionar de su órgano de representación.