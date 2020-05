Print This Post

El Día mundial del asma se celebra el primer martes de mayo, bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud, la Gina (Iniciativa Mundial Contra el Asma). La consigna del Día Mundial del Asma es reconocer y difundir pautas de alarma ante un eventual episodio, factores de riesgo y aprender cuando el asma está controlada, minimizando riesgos y optimizando la calidad de vida, registró AIM. En el mundo hay más de 150 millones de afectados.

El Día Mundial del Asma 2020 está auspiciado por la Global Initiative for Asthma (GINA), y tendrá lugar como cada año el primer martes del mes de mayo, es decir el día 5 de Mayo de 2020, como una iniciativa para concienciar a la población de las cargas que supone dicha enfermedad a quien la padece y de la posibilidad de tenerla bajo control, llevando una vida saludable sin limitaciones.

Desde el año 2008 hasta la actualidad, el lema ha sido «Puedes Controlar tu Asma» (You can control your asthma) y pretende estimular a los pacientes a tomar parte activa en el control de su enfermedad.

Este año la GINA utiliza el lema Basta ya de muertes por asma (Enough Asthma Deaths) para enfatizar que no deben producirse más muertes por asma. De hecho, acompañando a la estrategia de tratamiento escalonado, GINA incluyó en el tratamiento de alivio un mayor uso de corticoides inhalados en asociación con LABA (o SABA) con objeto de evitar las muertes de los pacientes.

El primer Día Mundial del Asma, en 1998, se celebró en más de 35 países conjuntamente con la primera Reunión Mundial sobre el Asma celebrada en Barcelona, ​​España. La participación ha aumentado con cada Día Mundial del Asma que se celebra desde entonces, y el día se ha convertido en uno de los eventos de educación y concienciación sobre el asma más importantes del mundo.

¿Qué es el asma?

El asma es una enfermedad de las vías respiratorias en los pulmones. Sus síntomas son causados ​​por la inflamación, que hace que las vías respiratorias estén enrojecidas, inflamadas, estrechadas y extremadamente sensibles a los irritantes. Esto conduce a ataques recurrentes de sibilancias, disnea, opresión en el pecho y tos. Los ataques leves pueden calmarse sin tratamiento, pero el tratamiento generalmente los ayuda a resolver más rápidamente. El tratamiento adecuado también puede reducir el riesgo de nuevos ataques. Si experimenta un ataque grave debe buscar ayuda de emergencia.

El asma es una enfermedad a largo plazo (crónica). Su asma no permanece igual, pero cambia con el tiempo, y cada persona con asma tiene días buenos y malos (o períodos de tiempo más largos).

El asma es muy común. Alrededor de una de cada diez personas en el mundo occidental desarrolla asma en algún momento de su vida.

¿Quién tiene asma?

El asma tiende a darse en familias, lo que significa que es más probable que desarrolle asma si alguien de su familia ya lo tiene. Los niños con eccema o alergia a los alimentos son más propensos que otros niños a desarrollar asma.

La alergia al polen, a los ácaros del polvo o a las mascotas también aumenta la probabilidad de desarrollar asma. La exposición al humo del tabaco, la contaminación del aire u otros irritantes inhalados también pueden causar síntomas de asma en las personas con una tendencia subyacente al asma.

¿Qué causa el asma?

Las causas del asma no se entienden completamente. El asma probablemente es causado generalmente por una mezcla de factores hereditarios (aquellos con los que usted nace) y factores ambientales, pero aún se desconoce en gran medida cómo estos factores funcionan juntos.

Los alérgenos de los ácaros del polvo y las mascotas son las causas más comunes, pero muchos otros alérgenos, como el polen y los mohos, pueden causar asma. Algunos pacientes con asma no tienen alergias obvias.

¿Cómo se siente el asma?

Los síntomas del asma suelen aparecer y desaparecer. Tiene problemas para respirar, su pecho se siente tenso y puede escuchar sibilancias cuando respira o tose. Estos síntomas a menudo ocurren durante el ejercicio o durante la noche.

Un ataque de asma es cuando sus síntomas se agravan rápidamente, por lo general de forma bastante repentina. Durante un ataque de asma, tiene más problemas para respirar.

Puede acostumbrarse a los síntomas del asma y no darse cuenta de que su flujo de aire se ve afectado y podría mejorarse con el tratamiento.

Cuando su asma está bajo un buen control, las vías respiratorias están despejadas y el aire entra y sale fácilmente.

¿Se puede curar el asma?

No, todavía no existe una cura total para el asma.

Las causas del asma no se entienden completamente. A veces, los niños con asma pueden salir de sus síntomas, o muchos años de tratamiento regular con medicamentos antiinflamatorios para el asma pueden hacer que la enfermedad desaparezca. Sin embargo, el asma puede reaparecer más tarde en la vida en ambos grupos de pacientes.

El asma no se mantiene igual, pero cambia con el tiempo, y cada persona con asma tiene días buenos y días malos. Es tentador pensar que su asma se ha curado si no ha tenido síntomas durante mucho tiempo, pero en general seguirá teniendo una tendencia al asma si está expuesto a los desencadenantes apropiados en el futuro.

El tratamiento de la alergia que utiliza la hiposensibilización (a menudo llamada vacunación contra la alergia) puede ocasionalmente lograr una cura casi del asma en una persona con reacciones específicas a los alérgenos conocidos, pero no es útil para la mayoría de las personas.