Maneras de irradiar positivismo para vos y tu entorno

La vida, como sabes, nos mantiene muy ocupados en estos días. Contestar correos electrónicos, lavar la ropa, pagar cuentas, hacer la cena, comprar un regalo de aniversario, llamar a tu madre, ir al gimnasio, llevar a los chicos a la escuela, etc. Es fácil quedar tan atrapados en el día a día, que nos olvidamos de pensar en los demás de una buena manera, y pensar en los demás así, es pensar en un mismo igualmente. Pequeños gestos de bondad pueden hacer el día de otra persona. Si no sabes cómo, aquí te ofrecemos 35 maneras de irradiar positivismo a los demás.

No es regla hacerlo siempre, ni todos los días y mucho menos cuando no tienes ganas, esto lo puedes hacer en cualquier segundo del día que las máscaras que usualmente nos ponemos para poder sobrevivir el día no están puestas y nos permiten ser naturalmente criaturas bondadosas. Eso es salud, eso es estar en el estado de gozo que a todos nos pertenece por derecho.

Dice la frase: “trata como quieres que te traten” y es verdad: da lo que quieres que te den, y todo se devolverá a ti en la medida justa, y al darlo primero pasará por tu canal que eres tú mismo, antes de llegar a su destino final.

Así es que, la riqueza de ser bondadoso e irradiar luz intencionalmente, es un regalo doble para ti, ¿por qué es un regalo? porque el ser bondadoso no es un simple acto aislado, muchas cosas, biológicamente hablando, suceden en nuestro cuerpo cuando lo somos, y todas ellas son muy beneficiosas para nuestra salud.

¡Sonríe más a la gente! Empieza con tu vecino o el barista que ves a diario en la cafetería. Sonreír es contagioso, y tu sonrisa puede propagarse rápidamente. ¿Recuerdas que siempre te molesta que alguien intente robarte espacio mientras conduces tu coche? Eso puede ser traducido de varias maneras: urgencia por no llegar tarde a tu destino; buscar manejar mejor y con precaución, o verdaderamente ser un egoísta. Qué te parece si sólo por hoy haces la diferencia: deja pasar a un coche delante de ti y hazlo con una sonrisa en donde sea que te encuentres… ¡aahhh! qué alivio; un coraje menos en el día. Compra una taza de café extra por la mañana y dásela a un compañero de trabajo. Y si es orgánico, ¡mucho mejor! Si vas entrando a un estacionamiento de cuota personalizada, ¿por qué no? Paga la cuota del coche detrás de ti. Deja una nota cariñosa a tu pareja diciendo, “sé que hoy tendrás un día encantador.” Perdónate por cualquier error que hayas cometido. Hoy es un nuevo día, ¡sigue adelante! Bebe de una botella de agua reutilizable para ayudar al medio ambiente y regala una a quien sabes lo agradecerá. Deja una propina generosa al mesero y deja un anota agradable en el recibo., algo así como: “¡Gracias! fue un servicio excelente.” Comunícate con alguien que conoces pasa por momentos tristes en su vida y hazle saber que estás ahí para lo que necesite. Planea unas vacaciones para tus padres o alguien cercano y querido por ti a algún pueblo tranquilo o a una playa cercana. Lleva comida a tu vecino que es nuevo en el barrio, o si está convaleciendo en casa. Dile piropo a un extraño (si es del sexo opuesto, uno que sea acorde a la ocasión para evitar malos entendidos). Puedes decirle por ejemplo que te encanta su cabello, o zapatos, que irradia mucha luz, que es inteligente, bello de alma, etc. Por lo general, se iluminan con una sonrisa. Paga por el café de la persona detrás de ti en la fila de la cafetería, escoge quién es la adcuada para no generar malentendido y la energía positiva no se disperse. Dona ropa y zapatos a los necesitados, procura que sean en un muy buen estado, o nuevos. Ofrécete como voluntario en brigadas altruistas en comunidades de bajos recursos. Mantén la puerta del ascensor abierta para los demás, algo sencillo pero que genera una energía muy positiva. Ofrécete a cuidar a los niños de tus amigos de forma gratuita e incondicional. Resistir la tentación de tocar la bocina a otros coches en la carretera o en el tráfico matutino. Un muy buen tip, es escuchar buena música mientras estás pasando por un congestionamiento vial muy detenido, te iluminará y elevará el espíritu que te hará sonreir con quien pase por tu lado. Sé amable con alguien que no te agrada, es difícil, pero rompes el hielo y la mala vibra. Haz una donación a una organización benéfica que te interese. Envía un paquete de “básicos” a tus amigos o compañeros de trabajo. Pueden ser tarjetas, bolígrafos, velas, brillo de labios y enviarlo a alguien especial. Deja a alguien con pocos artículos para pagar ir delante de ti en el cajero. Práctica estar verdaderamente orgulloso de todos tus logros. Ayuda comenzando con una lista de gratitud. Adoptar un animalito de refugio y dale tu cariño y cuidado. Deja que alguien tome tu lugar de estacionamiento; total, ya encontrarás otro y no pasa nada. Dona libros a la biblioteca o librería local. Borra el desorden y dale a tus libros una nueva y merecedora casa. Dile a tu pareja que luce particularmente deslumbrante el día de hoy. Deja tiempo extra en un parquímetro y haz el día de alguien más, sin monedas. Llena el refrigerador con alimentos favoritos de tus socios o compañeros de cuarto; hazlos sentir en casa. Ofrécete a cubrir un turno para un compañero de trabajo que tiene que salir temprano. Abre la puerta a alguien. Es de los mejores detalles simples que alegran el momento de alguien más. Siéntate con alguien que está comiendo solo y ofrécele charla amena, si te lo permite. Dile a alguien con el que tuviste un desacuerdo que lo sientes y que deseas lo mejor para él o ella. Ofrécete a recoger los niños de tu amigo después de la escuela, sabes muy bien de lo que lo salvas. Escribe notas de agradecimiento y amor a tres personas que han cambiado tu vida para mejor.

¡Viste que puede ser fácil irradiar luz propia! Imagínate cuánto mejor sería el mundo si todos nos tomáramos un poco de tiempo para que sea un lugar más cálido dulce. ¡Empecemos ahora!

Fuente: Vida Lúcida