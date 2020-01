Mapuches de Neuquén contra el fracking

Print This Post

El llamado de atención fue lanzado por el dirigente de la Confederación mapuche, Jorge Nahuel.

“Nos sentimos desprotegidos y librados a nuestra suerte”, dijo el vocero de la Confederación Mapuche, Jorge Nahuel, para dar cuenta del complicado contexto actual de los conflictos territoriales que rodean a Vaca Muerta, sin resoluciones para los mapuches y con marcado avance del fracking en el territorio.

Al referirse a la administración de Mauricio Macri, calificándola como “cuatro años oscuros”, explicó que la producción petrolera es lo único que avanzó junto con el fracking, sin producirse lo mismo en la ley de relevamiento territorial, donde todo está frenado. Al respecto Nahuel, voz máxima de los mapuches, expresó en declaraciones a radio AM 550: “En el escenario nacional hubo retrocesos, se registraron dos casos tremendos como los de Nahuel y Maldonado y a nivel provincial tampoco podemos hacer mucha diferencia, pues no hubo voluntad política del gobierno de Gutiérrez para avanzar con el relevamiento territorial”.

“Hay 14 causas judiciales, 14 conflictos abiertos, sin resolución política. Los mismos no se resuelven con la represión del sistema judicial, sino políticamente”, detalló Nahuel. Al hacer referencia al incentivo de las políticas extractivas, mencionando el caso de Mendoza, el representante de los mapuches de Neuquén, expresó: “Si no se pone límites, si no hay control de esas actividades mineras o petroleras, las consecuencias pueden ser irreversibles para el ambiente”.

Al hacer referencia al fracking, el dirigente señaló que son los mismos estudios de la industria en Vaca Muerta, los que hablan de «mil accidentes de distinto grado ocurridos durante el año». En ese sentido, alertó: «Sabemos que la seguridad y el control dependen del nivel de inversión, y que Neuquén no tiene capacidad de controlar esta industria. Recién a esta altura del fracking se empieza a asumir el tema de los sismos. Hay una total desprotección”.

Luego de expresar que esperan que todo cambie con el gobierno de Alberto Fernández, el dirigente de los mapuches expresó que igual los tiene extremadamente preocupados la intención manifiesta presente de que se sigan alentados estas actividades.

