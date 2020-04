Mariposas que beben las lágrimas de las tortugas

Connect on Linked in

Cuando tenía 20 años, el entomólogo Phil Torres ya había descubierto 40 nuevas especies de insectos en expediciones de investigación en Venezuela y Mongolia. Desde entonces, ha pasado dos años haciendo ciencias de la conservación en la selva amazónica y sus trabajos de investigación y hospedaje de programas de ciencias lo llevan a todos los rincones del planeta Tierra. Entonces decir que ha visto más que la mayoría de nosotros es quedarse corto.

Pero mientras viajaba por el río Tambopata en Perú, vio algo bastante raro, pero también algo que no todos reconocerían como especial, algo que dijo que era “una de las cosas más extrañas, curiosas, bellas y fascinantes que jamás haya visto. visto en toda mi vida”.

Pensando rápidamente, pudo capturarlo en una película y compartirlo con el mundo a través de su canal de YouTube, The Jungle Diaries. Era raro ver mariposas bebiendo lágrimas de tortuga. Contó alrededor de ocho especies diferentes de mariposas, que distraían tanto a las tortugas que ni siquiera se zambulleron en el agua cuando el bote de Torres se acercó, permitiendo increíbles imágenes.

“¿Qué hacían las mariposas? Buscaban sodio, que no pueden encontrar en sus fuentes de alimentos típicos, pero necesitan reproducirse, entre otras cosas. Esta especie de tortuga no puede meter la cabeza en su cuello (no todas las tortugas pueden), por lo que tienen que soportar los insectos sedientos que revolotean alrededor de sus cabezas. Este es un ejemplo de comensalismo, donde dos especies interactúan y una se beneficia; el otro está ileso, pero no se beneficia de ninguna manera”.

De acuerdo con los estudios de Phil, las mariposas persiguen casi cualquier cosa salada. Incluso las ha visto embeber en las manijas sudorosas de los timones de los botes, las mochilas de excursionistas, ropa en el campo colgada o el cuello de personas que han sudado. Es bastante común que los científicos encuentren mariposas cerca de mezclas de peces fermentados y orina, una combinación desagradable pero rica en aminoácidos y sales.

Además de las mariposas algunas beis también beben las lágrimas de las tortugas. Sin embargo, este comportamiento regional sucede principalmente en la Amazonía y en algunas regiones como Ecuador en las que las mariposas se posan sobre caimanes. Un suceso bastante peculiar pero muy enternecedor.

