Aquí describo mi incertidumbre con respecto a la cuestión de si todos deberíamos usar máscaras, cómo pienso sobre esto hoy en día y sobre los «expertos» de los que esperamos obtener orientación. Creo que muchos lectores tuvieron una experiencia similar. Por lo tanto, me gustaría compartir mis experiencias aquí.

Cuando la infección de la corona se extendió a Europa, pensé que todos deberíamos usar máscaras, como en China, Japón y Corea, para protegernos a nosotros mismos y a los demás de la transmisión del virus. Yo estaba a punto de hacer lo mismo. Pero luego descubrí que no había máscaras en venta. Se vendieron en toda Alemania e incluso en Internet. (Mientras tanto, recibí diez máscaras que había pedido hace tres semanas) También he recomendado esto a otros. Algunos me sonrieron. Pero insistí en mi opinión de que necesitábamos urgentemente máscaras. Me sorprendió mucho que nuestros gobiernos (ministros de salud federales y estatales) no tomaran ninguna precaución para proteger a la población en general, pero sobre todo a las personas en peligro que están en estrecho contacto con otras personas por razones profesionales, como médicos, enfermeras, dependientes de tiendas, taxistas, etc., y que por lo tanto corren un gran riesgo, como el joven médico chino que pagó con su vida su compromiso con los pacientes coronarios.

Pero una y otra vez los grandes expertos nos dijeron: «¡Las máscaras son inútiles!» Se refirieron a la investigación, que supuestamente «probó», que las máscaras son inútiles. De hecho, el Instituto Robert Koch (RKT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y algunos otros «destacados» virólogos lo han argumentado. Sin embargo, estos expertos no han aportado ninguna prueba de su afirmación. Los llamo aquí «grandes expertos», no porque sean mejores expertos que otros, sino porque los medios de comunicación y los políticos les están dando un gran impulso, a expensas de un debate libre y abierto con otros expertos que tienen al menos la misma experiencia y competencia, pero que no deberían ser escuchados.

A pesar de una búsqueda agotadora, aún no he podido encontrar ninguna investigación que pruebe la aversión a las máscaras. Por otro lado, encontré muchos expertos que afirmaban lo contrario. Dijeron que, si todo el mundo llevara máscaras, como en países como Corea, la propagación del virus de la corona podría contenerse mucho más eficazmente que prohibiendo las salidas, los contactos, los juegos y otras violaciones de nuestros derechos fundamentales. Pero estos expertos han sido considerados hasta ahora como pseudo-expertos por nuestros gobiernos y los medios de comunicación o desestimados como «teóricos de la conspiración». No han sido escuchados y han sido silenciados en los medios de comunicación.

Ahora (estoy escribiendo esto el 5.4.20) los grandes expertos están dando un giro completo. De repente piensan que todas las personas deberían usar máscaras. En otras palabras: su anterior consejo «científicamente sólido» para nosotros estaba equivocado. Incluso para su nueva opinión, estos grandes expertos no pueden mostrar mejores resultados de investigación que los que todos hemos tenido durante mucho tiempo: En países como Corea, esto parece funcionar.

Si estos expertos no pueden proporcionar pruebas sólidas, corren el riesgo de perder su credibilidad. ¡Necesitamos urgentemente pruebas convincentes para esta nueva opinión! Me inclino a estar de acuerdo con ello, ya que yo mismo he tenido esta opinión: «¡Siempre lo he dicho!

Pero ahora me he vuelto más cuidadoso en creer a estos expertos, aunque ahora afirmen lo mismo que yo. Porque todos podemos estar equivocados. Debemos preguntarnos si hay alguna evidencia y si es realmente viable. Parece haber una alta correlación empírica entre el uso de máscaras por un lado y una menor tasa de infección por el otro. ¡Pero las correlaciones no prueban la causalidad! Hay varias explicaciones alternativas para esta correlación, que bien podrían ser correctas:

La «tasa de infección» (el número de resultados positivos de las pruebas en relación con la población) no es tan objetiva como parece. Depende, como dijo el Dr. Wodarg con razón, principalmente de cuántas personas son examinadas. Un pequeño experimento de pensamiento muestra que en casos extremos este número puede ser completamente inútil. Si todas las personas en Alemania estuvieran ya infectadas por la Corona sin darse cuenta, la tasa de infección determinada por las pruebas sólo indicaría cuántas personas fueron examinadas. El resto no se conoce.

Pero incluso si las pruebas mostraran realmente cuántas personas están infectadas, puede ser que la correlación sólo parezca indicar una causalidad. Hay muchos ejemplos de aparentes correlaciones. Hay muchos casos en los que dos cosas ocurren juntas sin una relación causal entre ellas. Un ejemplo popular en los libros de estadística es la alta correlación entre el número de agentes de policía y el número de prostitutas en una ciudad. Los oficiales de policía no producen prostitutas. La «causa» común es el número de habi­tantes. Esto es responsable de la correlación. Por lo tanto, sería necesario demostrar que las máscaras realmente detienen la propagación del virus y no otras medidas que también se encuentran en países como Corea: la reducción más estricta del contacto corporal, el mejor equipamiento de los posibles propagadores del virus (médicos, enfermeras, etc.) con trajes protectores y máscaras de alta calidad, o la mejor comunicación del gobierno con la población, como por ejemplo en Suecia.

Si no podemos excluir estas explicaciones alternativas y no podemos justificar mejor la eficacia de las máscaras, corremos el riesgo de sacar conclusiones erróneas de las correlaciones y tomar medidas equivocadas. Luego nos quitamos las máscaras unos a otros o las compramos por demasiado dinero o montamos fábricas de máscaras en cada hogar – sin que estas acciones ayuden realmente a contener la epidemia de la corona.

Aun así (cuatro semanas después del brote de la epidemia de la corona en Europa), no hay máscaras que comprar. Hoy los medios de comunicación informan que un avión cargado con máscaras llegó a Hamburgo. Esperemos que algunos de ellos lleguen a las tiendas locales.

Y aun así sólo se escuchan y se publican los expertos de forma unilateral, lo que no pone a nuestro gobierno en la necesidad de dar explicaciones. Expertos independientes como el Dr. Wodarg siguen siendo excluidos de los principales medios de comunicación o incluso calum­niados y declarados como estúpidos teóricos de la conspiración. Incluso un profesor de estudios americanos se ve llamado a participar en esta moderna caza de brujas contra desagradables expertos en epidemias como el Dr. Wodarg.

Pero al hacerlo, estamos bloqueando nuestro acceso a la verdad y a la prevención exitosa de enfermedades graves causadas por la infección de la corona. Si no luchamos más por la verdad junto con nuestros oponentes, nunca la alcanzaremos.

Después de todo, el objetivo real de todas las medidas debería ser la prevención de las enfer­medades pulmonares graves que pueden ser desencadenadas por la corona, y no sólo la reducción de los valores de prueba positivos. Todavía no sabemos cómo se relacionan las dos cosas entre sí. Existen «cálculos de modelos» realizados por grandes expertos, pero los resultados de estos cálculos de modelos dependen de los datos con los que se alimentan y de los supuestos matemáticos en los que se basan. Pero ambos son controvertidos. El hecho de que otras opiniones se excluyan del discurso público da la impresión de que son «objetivas» y «sin alternativas».

Este aparente consenso puede tener un efecto calmante en las personas que han entrado en pánico por las medidas tomadas contra el virus de la corona. Pero preocupa a cualquiera que se preocupe por nuestros «valores occidentales»: la libertad – encerrados en sus propios hogares. Justicia: más igualdad para «los de arriba», es decir, para los más pobres y los menos poderosos (las pomposas subvenciones para las pequeñas y medianas empresas ya se han paralizado). Hermandad y hermandad… el pánico desenfrenado los reduce a personas con ideas afines.

La verdad tiene que luchar duro por la supervivencia en este momento. Con palabras como «comprobación de hechos» y «teorías de conspiración» la verdad se convierte en una ideología en el peor sentido de la palabra. Si no se disculpan por sus errores del pasado y si no proporcionan pruebas convincentes de sus nuevas verdades, los grandes expertos corren el riesgo de perder su credibilidad.

¿Qué se puede y qué se debe hacer una vez que la crisis llegue a un final esperanzadoramente bueno sin que ocurra lo peor? Sólo puedo repetir lo que he estado diciendo y escribiendo durante mucho tiempo: las escuelas y universidades deben volver a dar más espacio a la promoción de la capacidad de pensar y discurrir. La enseñanza y el estudio amenazan cada vez más con degenerar en una mera sumisión a las «verdades» imperantes. Si sólo cuentan las «respuestas correctas» y ya no las soluciones, justificaciones y críticas, la gente perderá la capacidad de encontrar la verdad y de vivir en democracia. Se volverán incapaces de la democracia.

Según mis muchos años de experiencia, la promoción de la capacidad de pensar y hablar requiere poco tiempo extra. No es necesario cambiar los planes de estudio y los horarios para esto. Pero los profesores deben estar bien preparados o entrenados para esta tarea. Si ellos mismos no son capaces de sopesar las opiniones divergentes y escuchar a los oponentes, no pueden educar a las democracias.

La libertad, la justicia, la humanidad y la verdad son los cuatro pilares más importantes de la democracia. Si uno de estos pilares, como la verdad, se derrumba bajo el peso de la pandemia de pánico, todo el edificio de la democracia está en peligro de colapsar. Sólo la educación moral-democrática puede prevenir esto.

Por Georg Lind. Konstanz, Alemania, 5 Abril 2020

El Dr. Georg Lind (nacido en 1947) ha estado comprometido con la preservación y el desarrollo de la democracia desde sus días de escuela. Estudió en Mannheim, Braunschweig y Heidelberg, especializándose en psicología y haciendo una especialización en filosofía, lingüística, biología y economía. Promovió las ciencias sociales (Dr. rer.soz.) y la filosofía (Dr. phil.habil.) y fue nom­brado profesor asociado de psicología en la Universidad de Constanza. De 1973 a 1985 investigó el desarrollo de la competencia moral y democrática en el marco del proyecto de investigación comparativa internacional de la DFG «Socialización universitaria» en la Universidad de Con­stan­za. Después construyó un laboratorio de computación y luego enseñó psicología educa­tiva. El Dr. Lind fue profesor visitante en la Universidad de Illinois (Chicago), la Universidad de Monterrey (México) y la Universidad Humboldt de Berlín. Ha asesorado a varios gobiernos en materia de educación democrática, incluidos los gobiernos estatales de Renania del Norte-Westfalia y Renania-Palatinado y el Ministerio de Educación de Colombia, y ha asesorado muchos proyectos de investigación sobre su tema en todo el mundo.

Desarrolló el primer instrumento objetivo para la medición válida de la competencia moral y democrática (Moral Competence Test, MCT) y un método muy eficaz y barato para su promo­ción: el Método de Constanza para la Discusión de Dilemas (Kmdd). Ha escrito y publicado numerosos artículos y varios libros sobre este tema. Puede encontrar una lista en su sitio web: https://www.uni-konstanz.de/ag-moral/. Desde allí, muchas publicaciones pueden ser descar­gadas gratuitamente. Su libro actual es «How to Teach Moral Competences» (2019, Berlín, Logos-Verlag), que presenta los últimos resultados de la investigación y su método de promoción de la Kmdd de una manera comprensible para los laicos.

Desde 2010 trabaja por cuenta propia. Publica, realiza seminarios de talleres en todo el mundo y ofrece certificación en el uso de su método de promoción. También ofrece a las universidades asesorarle en el establecimiento de centros para la promoción de la competencia moral y democrática, de modo que podamos proporcionar a todas las escuelas y universidades profe­sores de Kmdd en todo el país. Sólo de esta manera, dice Lind, podemos proteger eficazmente a la gente del pánico, que puede ser desencadenado por crisis graves como la pandemia de Corona, pero también por conflictos internacionales o la experiencia de extrañeza en privado.