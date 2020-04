“Moreno en la Radio”, una experiencia de la escuela pública en tiempos de pandemia

Print This Post

Ante las dificultades en el acceso y la conectividad digital de los estudiantes del colegio secundario Mariano Moreno de Paraná, sus docentes decidieron emprender un proyecto propio para resolver la continuidad pedagógica. Junto con una radio comercial que abrió un espacio diario en el éter, profesores y alumnos repasan actividades y cuentan cómo cada uno atraviesa el confinamiento decretado por la crisis sanitaria de Coronavirus. “No renunciamos al espacio presencial en el aula, pero este tiempo diferente requiere otras presencialidades”, apunto a AIM la asesora pedagógica, Marina Chávez.

“La idea nace ante la contingencia de lo que ha sido el aislamiento social y la medida tomada que los estudiantes no pueden asistir a la escuela de forma presencial. En este contexto, la particularidad de nuestra escuela es que la mayoría de nuestros estudiantes no tienen conectividad, o si la tiene, es para descargar archivos, pero no pueden subir o acceder a las actividades”, comenzó contando a esta Agencia la docente y asesora de la Escuela N 57 Mariano Moreno, Marina Chávez. Es así que en estas condiciones “nace la propuesta, de un día para otro, y conversamos con Julio Galera sobre la posibilidad de un espacio radial para la escuela en su radio”, cuenta la profesora, sobre la emisora que pertenece al Multimedios Colonia Avellaneda, con frecuencia en el 104.9 y 105.5 MHz y que tiene alcance en Colonia Avellaneda, San Benito, Sauce Mountroul y Paraná.

“Inmediatamente acepta”, comentó Chávez sobre la iniciativa que “se propuso rápidamente a los docentes, con una dinámica muy sencilla, que cada área esté representada por un profe y comparta algo con tres ejes. Actividades de su propuesta de la materia; alguna problemática del contexto, como coronavirus o femicidios, donde el profe vea que pueda hacer una relación; o alguna temática que surja como preocupación curricular. Esto se organiza rápidamente, y el lunes 30 de marzo sale el primer programa, ‘La Escuela de la Vida’, y vamos de 14 a 16, de lunes a viernes”, apuntó.

Objetivos

“La intencionalidad de la propuesta es seguir teniendo un vínculo pedagógico con los estudiantes. Es algo que la escuela trabaja de manera presencial y esta eventualidad no deja afuera ese deseo. Entonces, ¿Cómo hacemos para comunicarnos? La radio es una vía más. Estamos en Instagram, Facebook, WhatsApp, pero sabemos que no todos podemos acceder a eso”, admitió la profesora sobre el proyecto que rápidamente sumó a otras instuticones educativas. “En el transcurso de surge la relación con otras escuelas y fuimos compartiendo este espacio con otras instituciones. Están primaria y secundarias, tanto públicas como privadas de Colonia Avellaneda, un Jardín de Infantes de San Benito. Y se suma con días fijos en la radio la escuela Nº 19 Raúl Humberto Záccaro que como la nuestra tiene el ciclo orientado en Comunicación en Secundaria”.

Volviendo sobre las bases programáticas, Chávez señaló que “en principio tenemos la idea de acompañar las trayectorias escolares y también las docentes. Fue muy lindo ir viendo cómo los adultos estábamos expectantes de lo que decían los chicos y los propios docentes.

Trayectos colectivos que vuelven a poner en valor la potencia de construir otras cosas y a su vez la importancia de la radio como dispositivo que propicia un espacio diferentes en un tiempo diferentes. No renunciamos al espacio presencial en el aula, pero este tiempo diferente requiere otras presencialidades”, afirmó.

“La radio ha sido pensada para estar cerca de los estudiantes pero al mismo tiempo nos ha permitido a los adultos escucharnos, redescubrirnos y reconocernos desde otros lugares y saberes. Y en ese punto reconozco la potencia de este espacio que nos ha tenido expectantes diciendo ‘qué bueno lo que dijo’, ‘me sorprendió Fulano’, ‘lloré con las palabras de Mengano’, ‘los gurises nos escuchan’ o ‘hace tanto que no hablamos que necesitamos ‘hablar’. También se ha dado que ciertos profes que por ahí estaban dudosos de hablar al aire luego de hacerlo quedan enganchados y dicen ‘avisame para salir de nuevo’”. La idea, cerró la docente es poder “construcción desde una perspectiva pichoniana”, concluyó