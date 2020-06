Muntes cuestionó la falta de llamado a paritarias y advirtió que “todo tiene su límite”

Print This Post

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, advirtió que los trabajadores en Entre Ríos están preocupados ante la falta de respuestas de los gobiernos (provincial y municipales). El congelamiento de los salarios y la falta de condiciones laborales son los ejes de un conflicto que se profundiza ante la falta de diálogo. “Todo tiene un límite”, advirtió a AIM el dirigente sindical, quien señaló que sin respuestas se impulsarán planes de lucha.

Desde diciembre del 2019 “el gobierno no recompone el sueldo de los trabajadores públicos y esto preocupa muchísimo, porque en lo que va del año hay un índice de inflación del 11 por ciento, por lo que el poder adquisitivo se derrumbó estrepitosamente y no quedan argumentos para entender el por qué de la no convocatoria a paritarias o, como veníamos planteando, el incremento a cuenta”, dijo a esta Agencia Muntes.

En ese sentido, precisó que “desde todos los sectores donde hay reuniones y asambleas se plantea la inquietud salarial”, explicó Muntes quien precisó que a nivel nacional también se solicitó la apertura de paritarias “porque es el ámbito por antonomasia de discusión entre la patronal y los trabajadores”.

Además, indicó que al reclamo general “hay que sumarle los conflictos sectoriales como los que hay en la secretaría de Salud y efectores de salud, donde se envió una petición a la ministra, ante los recortes en las horas extras y en los salarios; los problemas que tienen los ‘trabajadores de riesgo’ a quienes se les aplicaron descuentos abismales”. Además, se reclama el pago del bono extra que se anunció para los trabajadores del área: “La demanda es constante en toda la provincia y en todos los lugares, porque no se paga ese importe anunciado para quienes ponen el cuerpo durante la pandemia”.

“Por otro lado, el adicional que se incrementó en los comedores escolares y el Copnaf no impactó como esperábamos, ya que como fue incorporado al salario los trabajadores sufren un descuento por superar el monto que perciben por salario familiar y en vez de cobrar los 3500 pesos (adicional por trabajar en el Aspo) terminaron cobrando menos de lo que venían cobrando, lo que es una locura”, precisó.

A los conflictos económicos “se suman los problemas con la bioseguridad en las unidades laborales, porque no se respetan los protocolos que están muy bien diseñados”, dijo Muntes, quien remarcó que “el problema es que el gobierno provincial no cumple con las normativas vigentes lo que genera bronca, impotencia y miedo”.

“También hay mucha bronca ante la quita de la licencia profiláctica; no se nombran suplentes; y hay mucho cansancio del personal que es sobreexigido”, remarcó Muntes.

Por otro lado, “hay que ver qué pasa con los trabajadores municipales, quienes están en la misma situación, esperando si nos convocan o no en los Departamentos Ejecutivos Municipales y si otorgarán un adicional o bono a cuenta de las futuras paritarias, como se adelantó a nivel nacional”.

Ante este escenario, Muntes advirtió que “todo tiene un límite”, y adelantó que si los gobiernos siguen sin llamar a paritarias ATE “se pondrá al frente de todas las luchas”.