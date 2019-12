Muntes: “En Entre Ríos hay una reforma laboral por goteo”

Print This Post

El secretario general de la Asoicaición de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, afirmó a AIM que en Entre Ríos el gobierno provincial “intenta realizar una reforma laboral por goteo”. “Resistimos este proceso frenando medidas arbitrarias y antidemocráticas como la del Iafas que intentó cercenar la libertad sindical”.

Como el Gobierno de Mauricio macri no concretó acabadamente el ajuste, en Entre Ríos “se aplica una reforma laboral por goteo, al no poder reformar las Leyes de un día para el otro”, advirtió Muntes, quien precisó que este proceso “inició con el Decreto 25 que buscaba obligar comunicar las asambleas con tres días de anticipación (que fue flexibilizado a 24 horas con el Decreto 384); la reforma del sistema previsional entrerriano con la armonización de la Caja de Jubilaciones con el aumento de la edad para jubilarse y eliminación de regímenes especiales; la sanción de la Ley llamada ‘de servicios esenciales’ (que limita el derecho a huelga en la recolección de residuos, transporte público de pasajeros y en la salud); los descuentos de los días por paro; y el no pago de licencias”.

En ese marco, Muntes explicó que desde el gremio sostienen “una constante lucha contra este ajuste sobre los derechos de los trabajadores”, y ejemplificó: “Logramos que se devuelva los días descontados por paro en el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) -Ley 23551- y frenamos por vía judicial las medidas antisindicales promovidas por el Directorio del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas)”.

Al respecto, el dirigente contó que en el Iafas se realizó un ensayo para cercenar la libertad sindical, ya que “hubo persecución gremial, porque no se reconocía la forma y el procedimiento de elegir delegados de ATE según el Estatuto y la Ley 2355, es decir, el Directorio del Iafas quería implementar una forma autónoma, donde pretendía contradecir la Ley provincial y el Estatuto del sindicato por lo que recurrimos a la justicia”. En ese marco, la justicia respaldó la presentación de ATE y ordenó al Directorio del Iafas a abstenerse de realizar cualquier intento de práctica que cercene la libertad sindical, “lo que representa un avance muy importante”, subrayó Muntes. Por otro lado, contó que se doblegó la arbitrariedad de no pagar la licencia sindical, como se hace en todo el país bajo el Decreto 1328.

“Estamos por el camino correcto, pero nos preocupa que tengamos que recurrir a la justicia porque no se reconocen los derechos de los trabajadores”, dijo Nuntes, quien aclaró que no saben si en el Iafas “intentan buscar una medida para luego instalarla en otros lugares o el organismo se cree que por ser autárquico puede dictar sus propias medidas violando las Leyes provinciales y las disposición del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet”.

Para Muntes las medidas y casos de organismos autárquicos que se están dando en la provincia “encienden la alarma de los trabajadores, porque cuando no se aprueban las reformas laborales (que pretendía el macrismo) se implementa se va haciendo por goteo y esto significa que de a poco te van quitando derechos”.

“Cuando no se puede hacer de una la reforma de entrada (porque hay un pueblo que resiste) el gobierno provincial la va ejecutando por goteo, es decir, mediante límites a las asambleas, descuentos por días de paro, Leyes que establecen ‘servicios esenciales’, limites para elegir delegados y la reforma previsional con la armonización de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos”, precisó.

En este contexto adverso, los trabajadores, con ATE como su voz, “llevan adelante la resistencia a este modelo de ajuste que replica prácticas del macrismo, por lo que el sindicato se encuentra atento y expectante ante cualquier movimiento sospechoso por el que se nos intente arrebatar derechos”, aseguró.